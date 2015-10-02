Задержаны убийцы волчат в Жамбылской области

Сотрудниками природоохранной полиции Мойынкумского района Жамбылской области были установлены два местных жителя, 19 и 22 лет, которые летом текущего года в степи жестоко расправились с волчатами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Жамбылской области.
В ходе расследования задержанные дали признательные показания, в отношении них было возбуждено уголовное дело по статье 316 ч. 2 УК РК – "Жестокое обращение с животными". За правонарушения подобного рода предусмотрено наказание от штрафа в крупном размере (500 МРП – около 1 миллиона тенге) – до ареста на срок до 90 суток.
В настоящее время уголовное дело передано в суд.
Отметим, что расправа над волчатами была снята на видео, которое выложили в социальные сети. Запечатленное на записи зрелище вызвало возмущение у пользователей, в частности, наказать молодых людей требовал бывший депутат Мажилиса Мурат Абенов.
Внимание: Людям со слабой психикой, беременным женщинам и несовершеннолетним не рекомендуется смотреть данное видео.