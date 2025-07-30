Заемщиков потребительских кредитов защитят в Казахстане

Банки и финансы
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Венера Баталова
корреспондент

Президент Казахстана подписал закон, предусматривающий новые меры защиты граждан при получении беззалоговых потребительских кредитов — вводится период «охлаждения», обязательное личное присутствие новых заемщиков и особые требования для молодежи и граждан старше 55 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации», подписанным Президентом Республики Казахстан К.К. Токаевым 30 июня 2025 года, предусмотрены новые механизмы защиты граждан при получении беззалоговых потребительских кредитов.

При оформлении потребительских беззалоговых онлайн-кредитов вводится период «охлаждения». Это срок между моментом подписания договора и фактической выдачей кредита. Теперь кредит может быть выдан только после истечения этого срока и получения согласия заемщика на его выдачу. Минимальный размер кредита, при превышении которого применяется период «охлаждения», а также порядок предоставления согласия заемщика на получение кредита будут определены нормативным правовым актом Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

Цель данной нормы – повышение защиты прав потребителей и снижение рисков вовлечения граждан в мошеннические схемы.

Для граждан, впервые обращающихся за получением беззалогового потребительского кредита, устанавливается требование обязательного личного присутствия в отделении банка или микрофинансовой организации. Минимальный размер кредита, при котором требуется личное присутствие, также будет определен нормативным правовым актом Агентства.

Для отдельных категорий граждан – лиц младше 21 года и старше 55 лет – выдача беззалоговых потребительских кредитов будет осуществляться только после получения их согласия. При обращении за получением кредита онлайн оформление согласия производится через портал «электронного правительства», кредитное бюро либо приложение кредитора, интегрированное с сервисами, размещенными на шлюзе «электронного правительства».

Закон также расширяет основания, при которых возможно внесудебное и судебное списание задолженности по мошеннически оформленным кредитам.

Внесудебное списание будет возможно при наличии постановления правоохранительных органов о признании заемщика потерпевшим по уголовному делу, связанному с мошенническим оформлением кредита, выданного с нарушением следующих требований:

- личное присутствие новых заемщиков в отделении кредитора при заключении договоров;

- получение согласия отдельных категорий граждан;

- «период охлаждения» при выдаче кредитов;

- проведение биометрической идентификации при заключении договора.

Судебное списание возможно в случае, если мошеннический кредит был оформлен вследствие:

- незаконного получения и использования третьим лицом идентификационных средств клиента, в том числе при оформлении кредита путем использования удаленного управления программным обеспечением дистанционного оказания услуг банка или микрофинансовой организации;

- нарушения банком, микрофинансовой организацией порядка проведения биометрической идентификации;

- нарушения установленных нормативным правовым актом Агентства требований по выявлению, фиксации и анализу фактов внутреннего и внешнего мошенничества.

Закон также предусматривает дополнительные полномочия банков:

  • Временное приостановление расходных операций по банковскому счету или электронному кошельку сроком до 5 рабочих дней при выявлении операций с признаками мошенничества;
  • Отклонение операций и ограничение обслуживания клиентов, в случае если они или их контрагенты включены в базу данных Антифрод-центра («черный список»).

Вышеуказанные требования вступают в силу по истечении 60 календарных дней после официального опубликования, за исключением требования по применению периода охлаждения, который вступает в силу по истечении 90 календарных дней.

#закон #кредиты #финансовый рынок

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