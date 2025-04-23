Фото: пресс-служба театра

Этот гастрольный показ стал ярким культурным диалогом – художественно выстроенным, тонко прочувствованным, эмоционально насыщенным.

В этот же день в Санкт-Петербурге состоялось еще одно важное событие – выступление ведущего солиста «Астана Опера» Заслуженного деятеля Казахстана Бактияра Адамжана и яркой солистки столичного театра Анастасии Заклинской на гала-концерте «Андрис Лиепа 6:0».

Юбилейный вечер прошел в Большом концертном зале «Октябрьский» в рамках проекта «Автографы и имиджи».

Постановка «Коппелия», полная солнечного света и юмора, заиграла самобытными красками в исполнении казахстанских артистов. Балет, вошедший в репертуар театра в 2019 году, за эти годы стал родным для труппы – и это чувствовалось в каждой сцене: от городской суеты до волшебной трансформации мастерской Коппелиуса.

Ролан Пети, превративший мрачную гофмановскую историю в комедийный шедевр, подарил артистам и зрителям пространство для игры и иронии. Его версия «Коппелии» - это балет, в котором танец неотделим от актерского мастерства, мимики, тончайших нюансов настроений. И с этой задачей труппа «Астана Опера» справилась с блеском.

Заслуженный деятель Казахстана Еркин Рахматуллаев в роли Франца был искренне очарован Сванильдой и с мальчишеским задором попал в водоворот интриг. Его герой – обаятельный, наивный, живой – вызывал симпатию с первого появления на сцене.

Сванильда в исполнении Шугылы Адепхан стала настоящим открытием для петербургской публики. Ее героиня – остроумная, решительная, с легкостью перевоплощающаяся из игривой девушки в механическую куклу – буквально вела за собой весь спектакль. Танцевальная техника, мимика, внутренняя энергия – все было подчинено ее образу. Публика не могла устоять: в сценах с перевоплощением в зале раздавались восторженные аплодисменты еще до окончания мизансцены.

Коппелиус в исполнении заслуженного деятеля Казахстана Рустема Сейтбекова оказался не пугающим, а скорее трогательным мечтателем, ищущим замену недостающему теплу. Его фигура – одновременно комическая и немного печальная – добавляла балету многослойности.

Выразительные сценография и световые решения позволили зрителям сосредоточить внимание на тонких деталях. Особенно сильное впечатление произвела сцена мастерской: завораживающая игра света и теней создала едва уловимые границы между реальностью и фантазией.

Особое восхищение вызвало умение артистов «Астана Опера» быть в постоянном диалоге со зрителем – через взгляды и жесты. После спектакля аплодисменты долго не смолкали, и артисты несколько раз выходили на поклон.

«Мастерство труппы – высочайшее. Прекрасно работает кордебалет: и характерные, и сложнейшие танцы исполнены великолепно. Танцовщики справляются с ними блестяще. Ну а солисты – просто потрясающие. Балерина – настоящее чудо: грациозна, изящна, легка, артистична. Прекрасный у нее партнер – с великолепной техникой, воздушным прыжком и сильной сценической харизмой. Копеллиус – настоящий актер, человек с большой сценической культурой. Хочу поздравить театр с таким интересным спектаклем – эксклюзивным, как сейчас говорят. Такого балета у нас еще не было. Да, в Москве мы видели разные постановки Ролана Пети: «Юношу и Смерть», «Собор Парижской Богоматери», даже «Кармен». А вот «Коппелию» – такую неожиданную, с тонким юмором, с элементами гротеска – впервые. Это по-настоящему авторская работа, с яркой режиссерской выдумкой Ролана Пети. Финал особенно трогательный: Копеллиус остается один, с изломанной куклой, и становится его жалко. Он понял, что его обманули. Веселый спектакль оборачивается глубокой человеческой нотой. И это сильный, неожиданный поворот», – говорит историк балета, критик, кандидат искусствоведения, профессор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой и Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена Ольга Розанова.

Также она добавили, что кордебалет в этом спектакле – это ансамбль в полном смысле слова. И «солдатики», и «девицы» – словно ожившие куклы, гротескные, подчеркнуто утрированные, со сложными, технически насыщенными танцами, в том числе с ползаниями на коленях и пластикой корпуса. На фоне этой «кукольности» особенно живо смотрятся главные герои – они способны на преданность, на борьбу, на выбор, на осознание, что нет ничего важнее настоящей любви.

«Отдельно хочу отметить нашу петербурженку, прима-балерину Мариинского театра, которая вот уже много лет руководит казахстанской труппой – Алтынай Абдуахимовну Асылмуратову. Благодаря ей труппа идет своим уникальным путем, формируя оригинальный репертуар и поднимая исполнительскую планку на поистине высокий уровень. От души поздравляю и всех репетиторов, работавших над этой постановкой. Поздравляю театр с большой удачей и ярким успехом!», – заключила профессор Ольга Розанова.

Публика по достоинству оценила исполнительское мастерство казахстанских артистов.

« Замечу, что этот спектакль доверяют исполнять не каждой труппе, для этого артисты должны обладать определенным уровнем мастерства и очевидно, что «Астана Опера» его имеет. Шугыла Адепхан продемонстрировала редкое сочетание легкости, сценической искренности и филигранной техники, она - настоящая актриса. Франц очаровал нас музыкальностью, мягкостью линий и той природной харизмой, которая необходима для этой роли. Особо мое внимание привлек Коппелиус. Исполнитель сумел передать внутреннюю драму, но не лишил своего героя комизма, а также показал, что он глубоко человечен – мастерская работа, выстроенная на тонких психологических нюансах», – отметила после завершения спектакля зритель Елена Верховых.

Согласен с ней и ее спутник Игорь Логвиненко.

«Труппа «Астана Опера» показала высокий уровень слаженности и сценического дыхания. Каждое мизансценическое движение, каждый массовый эпизод был выверенным и одновременно живым, что особенно важно в хореографии Р. Пети. В этом отношении стоит отметить прекрасную работу педагогов-репетиторов. В целом, считаю, что балетная труппа в очень хорошей форме, спасибо ее художественному руководителю – Алтынай Асылмуратовой. Уверен, что коллектив в очередной раз подтвердил высокий уровень развития культуры и искусства своей страны!», – поделился собеседник.

В пресс-службе театра подытожили тем, что петербургская публика, привыкшая к балетным вершинам, встречала артистов тепло и благодарно – овации, крики «Браво» стали лучшим подтверждением того, что в яркой интерпретации «Коппелии» сердца артистов и их мастерство бились в одном ритме.