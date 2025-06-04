Заказ инватакси через приложение упростили в Казахстане

Общество
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Дана Аменова
корреспондент

Важным условием являлось отсутствие процентов от оплаты поездок

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала 2025 года лица с инвалидностью, проживающие в Астане и Алматы, воспользовались услугой инватакси через агрегаторы уже 182,2 тысячи раз. Такие данные в Минтруда, сообщает Kazpravda.kz 

Напомним, по итогам 2024 года лица с инвалидностью воспользовались услугами инватакси 207,2 тыс. раз.

Ранее Минтруда совместно с акиматами приняли решение изменить механизм предоставления услуги инватакси, чтобы повысить ее качество и скорость оказания, так как по действующим нормам есть ряд условий.

К примеру, гражданам необходимо за день до получения услуги записаться по телефону, что вынуждает заранее планировать свои поездки, ожидать подачу инватакси, имеется нехватка машин для предоставления услуг инватакси.

Для упрощения условий был инициирован пилотный проект по привлечению к оказанию данной услуги агрегаторов такси, которые получили соответствующий запрос на участие.

Важным условием являлось отсутствие процентов от оплаты поездок, которые обычно отчисляются в пользу платформ-агрегаторов. Принять участие в пилотном проекте на безвозмездной основе изъявила желание компания Яндекс.

«В рамках пилота граждане могут заказывать себе поездки на легковых автомобилях в рамках инватакси через мобильное приложение Яндекс Go. Это позволяет быстро осуществить подбор машины для получателя услуги, отслеживать статус заказа в режиме онлайн и осуществлять мониторинг совершенных поездок. В данном приложении запущен экран специальных возможностей, чтобы лица с инвалидностью могли предупредить водителя об особых пожеланиях в поездке. В свою очередь, водители получают специальные инструкции – например, как помочь человеку с размещением в машине и выйти из неё», – сказано в информации.

Там же добавили, что в текущем году продолжается реализация проекта в пилотном режиме, с участием фокус-группы из числа лиц с инвалидностью из городов Астана и Алматы. В дальнейшем планируется масштабирование на другие регионы страны.

#заказ #Минтруда #приложение #инватакси

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