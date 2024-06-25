Заключить договор с коммунальными службами онлайн стало возможным в РК

Цифровизация, Госуслуги
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Раньше сервис был доступен только в Астане и Алматы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане теперь владельцам недвижимости не обязательно обращаться в коммунальные инстанции для заключения договора на поставку услуг. При регистрации недвижимости им будет приходить SMS-сообщение с предложением автоматического заключения договора. Об этом сообщили в НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан», передает Kazpravda.kz

Пилотный проект реализован в Алматинской, Актюбинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областях, а также в области Жетысу. Ранее сервис стал доступен в Астане и Алматы. С момента внедрения в этих городах было заключено более ста тысяч онлайн договоров, отметили в Правительстве для граждан.

«Госкорпорация, как драйвер изменений, формирует технологичные и клиентоориентированные сервисы на пути к Invisible Government. Благодаря интеграции ИС «Единый государственный кадастр недвижимости» с системами акиматов, новым владельцам недвижимости предоставляется возможность автоматически заключать договор с поставщиками коммунальных услуг», - рассказал председатель правления Госкорпорации Арман Кенжегалиев.

Он пояснил, что при покупке недвижимости казахстанцам поступит сообщение с предложением заключить договор. При согласии собственника данные будут направляться в коммунальные службы, и договор будет заключаться автоматически без участия хозяина жилья. После рассмотрения владельцу поступит SMS-сообщение, где будет указана ссылка на готовый документ.

В ближайшем времени Госкорпорация планирует масштабирование проекта и реализацию его по всей республике, добавили в организации.

#онлайн #договор #сервис #коммунальные службы

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