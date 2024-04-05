Закон «О масс-медиа» будет принят до конца июня Общество 5 апреля 2024 г. 8:00 9 Юлия Полонская Поправки по одному из самых резонансных законопроектов согласовываются сейчас в госорганах фото из архива "КП" Министр культуры и информации Аида Балаева ответила на вопросы «КП» о том, на какой стадии находится сейчас работа по профильному законопроекту и когда ожидается его принятие. – Мы активно работаем в этом направлении, 30 ноября 2023 года документ был рассмотрен Мажилисом в первом чтении. Нужно отметить, что это самый резонансный и обсуждаемый законопроект из тех, что вносились в нижнюю палату Парламента в прошлом году, – подчеркнула глава ведомства. – И тот факт, что по нему прошло 28 заседаний рабочих групп – яркое тому свидетельство. Сейчас мы ожидаем определения сроков рассмотрения во втором чтении. Из основных новелл законопроекта Аида Балаева отметила установление сроков исковой давности по материалам средств массовой информации и переход от выделения государственного информационного заказа на грантовое финансирование. – В данное время эти поправки дополнительно согласовываются со всеми государственными органами, и к концу первого полугодия законопроект будет принят, – проинформировала она. Также Аида Балаева рассказала о том, какую поддержку оказывает государство деятелям креативных индустрий. – Этот вопрос находится на личном контроле Главы государства, поскольку качественные изменения в этой сфере зависят не только от нашего министерства. Речь идет о ряде экономических, правовых, финансовых нюансов, которые мы сегодня решаем совместно с нашими коллегами из других государственных органов, – отметила она. Так, проведена комплексная работа по смягчению налогообложения для субъектов креативной индустрии, уже принято постановление Правительства, согласно которому 40 видов деятельности попадают под специальный режим розничного налога. Это означает, что бизнес освобождается от уплаты корпоративного подоходного налога и НДС и будет платить единый налог: от 2–4% для ИП и 8% для ТОО. – Во-вторых, системные меры поддержки требуют законодательных изменений, поэтому ведутся работы в данном направлении, в частности, разработан проект закона по вопросам культуры и образования, который предполагает внесение ряда поправок в действующее законодательство, – проинформировала Аида Балаева. – Принимаются меры институционального характера. При Министерстве создан специальный департамент, который будет заниматься этой работой. Планируется создание специального фонда креативных индустрий, который также будет способствовать ее активизации. #поправки #законодательство #масс-медиа #креативная индустрия