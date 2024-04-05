Закон «О масс-медиа» будет принят до конца июня

Министр культуры и информации Аида Балаева ответила на вопросы «КП» о том, на какой стадии находится сейчас работа по профильному законопроекту и когда ожидается его принятие.

– Мы активно работаем в этом направлении, 30 ноября 2023 года документ был рассмотрен Мажилисом в первом чтении. Нужно отметить, что это самый резонансный и обсуждаемый законопроект из тех, что вносились в нижнюю палату Парламента в прошлом году, – подчеркнула глава ведомства. – И тот факт, что по нему прошло 28 заседаний рабочих групп – яркое тому свидетельство. Сейчас мы ожидаем определения сроков рассмотрения во втором чтении.

Из основных новелл законопроекта Аида Балаева отметила установление сроков исковой давности по материалам средств массовой информации и переход от выделения государственного информационного заказа на грантовое финансирование.

– В данное время эти поправки дополнительно согласовываются со всеми государственными органами, и к концу первого полугодия законопроект будет принят, – проинформировала она.

Также Аида Балаева рассказала о том, какую поддержку оказывает государство деятелям креативных индустрий.

– Этот вопрос находится на личном контроле Главы государства, поскольку качественные изменения в этой сфере зависят не только от нашего министерства. Речь идет о ряде экономических, правовых, финансовых нюансов, которые мы сегодня решаем совместно с нашими коллегами из других государственных органов, – отметила она.

Так, проведена комплексная работа по смягчению налогообложения для субъектов креативной индустрии, уже принято постановление Правительства, согласно которому 40 видов деятельности попадают под специальный режим розничного налога. Это озна­чает, что бизнес освобождается от уплаты корпоративного подоходного налога и НДС и будет платить единый налог: от 2–4% для ИП и 8% для ТОО.

– Во-вторых, системные меры поддержки требуют законодательных изменений, поэтому ведутся работы в данном направлении, в частности, разработан проект закона по вопросам культуры и образования, который предполагает внесение ряда поправок в действующее законодательство, – проинформировала Аида Балаева. – Принимаются меры институционального характера. При Министерстве соз­дан специальный департамент, который будет заниматься этой работой. Планируется создание специального фонда креативных индустрий, который также будет способствовать ее активизации.