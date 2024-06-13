Закон принят: жилье станет доступнее!

Как отметил депутат Лукбек Тумашинов, изменения и дополнения в законодательство по вопросам реформирования жилищной политики разработаны соглас­но поручению Президента по созданию полноценного института развития «Отбасы банк». Новеллами предусматриваются нормы, направленные на централизованный учет и распределение жилья.

Итак, предлагается создать новую электронную базу «Центр обеспечения жильем», содержащую сведения о гражданах, нуждающихся в жилище и пос­тавленных на учет в АО «Отбасы банк», а также передать постановку, учет и распределение жилищ от местных исполнительных органов в АО «Отбасы банк». Предлагается обеспечить жилищем в срок не позднее одного года местными исполнительными органами семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при спасении человеческой жизни и охране правопорядка. Таких семей в стране сегодня 114.

Ко второму чтению депутаты внесли ряд норм. Во-первых, депутаты считают важным сох­ранить «Отбасы банк» в сис­теме банков второго уровня и в системе обязательного гарантирования депозитов. При этом теперь также сохраняется лицензирование деятельности «Отбасы банка».

Во-вторых, депутатами внесена поправка и предлагается предоставление права гражданам на приватизацию арендного жилища, выданного без права выкупа. Это предоставит право социально уязвимым слоям населения получить занимаемое ими арендное жилище в собственность.

– На сегодняшний день таким правом смогут воспользоваться 51 тысяча семей из числа социально уязвимых слоев населения. На данную поправку имеется положительное заключение Правительства, – пояснил депутат Тумашинов.

Кроме того, предлагается предоставление права приватизации жилища, выданного гражданам, единственное жилище которых было признано аварийным.

– Данная поправка депутатов позволит решить вопрос свыше 1 600 граждан. Кроме того, сох­ранено действующее право на безвозмездное получение в собственность занимаемых жилищ из государственного жилищного фонда в соответствии с пунктом 8 статьи 13 Закона «О жилищных отношениях». Это одиннадцать категорий: ветераны войны, лица с инвалидностью первой и второй групп, члены семей погибших на службе военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов; граждане, пострадавшие от ядерных испытаний, – уточнил мажилисмен.

Внесена еще одна важная поп­равка – в целях защиты интересов лиц по потере кормильца категория «вдовы» выделена в отдельную самостоятельную категорию.

Мажилис также ратифицировал Соглашение между Казах­станом и Сингапуром о торговле услугами и инвестициях, совершенное в Астане 22 мая 2023 года. Его цель – расширение торгово-экономического сотрудничества между странами.

Также мажилисмены озвучили депутатские запросы. Следуя логике о том, что сани нужно готовить летом, депутат Дюсенбай Турганов призвал Правительство уже готовиться к отопительному сезону. Он напомнил слова Главы государства на расширенном заседании Правительства в феврале текущего года о том, что каждый отопительный сезон вскрывает одни и те же проблемы, и поставил задачу ускорить модернизацию коммунально-энергетического сектора.

– В настоящее время возникает ряд опасений не только по оперативному решению этой задачи, но и по своевременной и качественной подготовке к работе в осенне-зимний период 2024–2025 годов, – сказал мажилисмен.

Он привел данные Министерства энергетики, согласно которым ремонтные работы ведутся согласно утвержденным графикам. Но при этом на сегодняшний день объем выполненных работ составляет в среднем не более 10%. И это при том, что ремонтно-восстановительный период с учетом климатических особенностей страны в отдельных регионах достаточно короткий. А на некоторых важных объектах работы еще и не начинались.

– Так, с января текущего года не начат расширенно-текущий ремонт котла № 7 на ТЭЦ-2 «МАЭК» в Мангистауской области. Также с апреля не начат ремонт котла № 2 на ­ТЭЦ-2 «Qarmet» в Темиртау, до сих пор не приступили к ремонту турбины № 1 на Согринской ТЭЦ. Кроме этого, как всегда, затягиваются ремонтные работы на следующих электростанциях – энергоблок № 2 ТЭЦ «МАЭК», котла № 3 «Степногорская ТЭЦ», реконструкция четырех котлов Кентау ТЭЦ. Не начаты запланированные ремонтные работы на электрических сетях Карагандинской РЭК. До сих пор из 422 километров тепловых сетей Экибастуза приняты в коммунальную собственность только 342 километра, а на оставшихся 80 есть риск, что ремонтные работы вообще не будут проведены, – привел тревожные данные Дюсенбай Турганов.

По его информации, затягивается и решение процедурных вопросов финансирования, а серьез­ным проблемным воп­росом является значительный объем кредиторской задолженности энергопроизводящих организаций за топливо. В связи со складывающейся ситуацией депутаты потребовали усилить персональную ответственность руководителей за несоблюдение сроков подготовки к отопительному сезону как со стороны гос­органов, так и энергокомпании.