Закон Республики Казахстан

О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики о функционировании группы Французского агентства развития в Республике Казахстан

Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики о функционировании группы Французского агентства развития в Республике Казахстан, совершенное в Астане 1 ноября 2023 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 8 января 2025 года

№ 151-VІIІ ЗРК