Закон Республики Казахстан Законы 9 января 2025 г. 1:25 69 О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики о функционировании группы Французского агентства развития в Республике Казахстан Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики о функционировании группы Французского агентства развития в Республике Казахстан Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики о функционировании группы Французского агентства развития в Республике Казахстан, совершенное в Астане 1 ноября 2023 года. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 8 января 2025 года № 151-VІIІ ЗРК