Ратифицировать Рамочное соглашение о партнерстве между Правительством Республики Казахстан с одной стороны и Международным Банком Реконструкции и Развития, Международной Финансовой Корпорацией и Многосторонним Агентством Гарантии Инвестиций с другой стороны по расширению сотрудничества в целях содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан, совершенное в Астане 18 июня 2025 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 7 апреля 2026 года

№ 275-VІIІ ЗРК