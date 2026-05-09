Конституционный закон Республики Казахстан

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Специальный правовой режим города Алатау

Город Алатау функционирует и развивается на основании Конституции Республики Казахстан в специальном правовом режиме «города ускоренного развития» (далее – специальный правовой режим), предусматривающем установление особенностей правового регулирования общественных отношений, в том числе государственного управления, в соответствии

с настоящим Конституционным законом.

Статья 2. Территория и пригородная зона города Алатау

1. Территория города Алатау не подлежит уменьшению.

2. Увеличение территории города Алатау с учетом границ Алматинской области осуществляется нормативным правовым актом администрации по решению Совета города Алатау (далее – Совет).

3. В целях обеспечения перспективы развития города Алатау нормативным правовым актом администрации по решению Совета устанавливается пригородная зона города Алатау, в отношении которой применяются отдельные положения специального правового режима,

в том числе режим градостроительного регулирования, порядок и режим использования земель.

Статья 3. Законодательство Республики Казахстан

о специальном правовом режиме города Алатау

1. Законодательство Республики Казахстан о специальном правовом режиме города Алатау (далее – законодательство о специальном правовом режиме) основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Конституционного закона и принятых в его реализацию актов Президента Республики Казахстан, нормативных правовых актов Правительства Республики Казахстан, центральных государственных органов, Национального Банка Республики Казахстан, иных государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, администрации, маслихата и акимата города Алатау, местных исполнительных и представительных органов Алматинской области и города Алматы.

2. Если иное не предусмотрено настоящим Конституционным законом, иные законодательные акты Республики Казахстан, а также принятые

в их реализацию подзаконные нормативные правовые акты применяются

к общественным отношениям, регулируемым настоящим Конституционным законом, с учетом особенностей, определенных законодательством

о специальном правовом режиме.

3. При наличии противоречий между положениями законодательства

о специальном правовом режиме и положениями иных нормативных правовых актов Республики Казахстан применяются положения Конституции Республики Казахстан и законодательства о специальном правовом режиме.

При возможности различного понимания содержания текста законодательства о специальном правовом режиме предпочтение отдается пониманию, которое наилучшим образом отвечает цели и задачам специального правового режима с учетом исторических предпосылок его введения.

4. Нормы иного законодательства Республики Казахстан, противоречащие нормам законодательства о специальном правовом режиме либо устанавливающие дополнительные требования к функционированию и развитию города Алатау, государственному управлению и осуществлению деятельности и жизнедеятельности в городе Алатау, могут применяться

к таким отношениям только после внесения соответствующих изменений

и дополнений в настоящий Конституционный закон и иные нормативные правовые акты, входящие в состав законодательства о специальном правовом режиме.

5. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Конституционным законом. Порядок действия на территории Республики Казахстан международных договоров определяется законами Республики Казахстан.

Международные договоры, участницей которых намеревается

стать Республика Казахстан, и проекты международных договоров

Республики Казахстан, затрагивающие вопросы инвестиций, ведения предпринимательской деятельности, организации жизнедеятельности и государственного управления в городе Алатау и (или) его функционирования и развития, до их подписания подлежат обязательному согласованию

с администрацией.

Статья 4. Отношения, регулируемые настоящим

Конституционным законом

1. Настоящий Конституционный закон и принимаемые на его основе иные нормативные правовые акты, входящие в состав законодательства

о специальном правовом режиме, регулируют общественные отношения, связанные с функционированием и развитием города Алатау

и осуществлением деятельности и жизнедеятельности в нем.

2. Участниками регулируемых настоящим Конституционным законом общественных отношений являются государственные органы, административные органы, должностные лица, а также физические и юридические лица.

3. Если иное не предусмотрено настоящим Конституционным законом, его действие и действие иных нормативных правовых актов, входящих

в состав законодательства о специальном правовом режиме,

не распространяются на общественные отношения, регулируемые:

1) законодательством Республики Казахстан об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан, включая деятельность других войск и воинских формирований, обеспечивающих обороноспособность страны и национальную безопасность, о внешней разведке, о контрразведывательной деятельности,

об оперативно-розыскной деятельности, о национальной безопасности,

о прокуратуре, о специальных государственных органах Республики Казахстан, о Службе государственной охраны Республики Казахстан, об органах национальной безопасности Республики Казахстан, в сфере территориальной обороны, о противодействии терроризму, о противодействии экстремизму,

о противодействии торговле людьми, о противодействии коррупции,

о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также законодательством Республики Казахстан о наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах

и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими;

2) законодательством Республики Казахстан, касающимся прав, свобод и обязанностей граждан, персональных данных, брачно-семейным законодательством Республики Казахстан;

3) уголовным, уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным законодательством Республики Казахстан;

4) законодательством Республики Казахстан о государственных секретах;

5) законодательством Республики Казахстан об адвокатской деятельности и юридической помощи;

6) законодательством Республики Казахстан о выборах и республиканском референдуме;

7) законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, об аудиторской деятельности, об оценочной деятельности, о коллекторской деятельности, об акционерных обществах, инвестиционных и венчурных фондах;

8) законодательством Республики Казахстан по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, оказания экстренной медицинской и психологической помощи населению, находящемуся в зоне чрезвычайной ситуации, построения и функционирования гражданской обороны Республики Казахстан, формирования, хранения и использования государственного материального резерва, организации и деятельности аварийно-спасательных служб и формирований, а также статуса и социальной защиты сотрудников органов гражданской защиты;

9) иным законодательством Республики Казахстан, не затрагивающим вопросы инвестиций, ведения предпринимательской деятельности, организации жизнедеятельности и государственного управления в городе Алатау, его функционирования и градостроительного и инфраструктурного развития.

Статья 5. Основные понятия, используемые в настоящем

Конституционном законе

1. В настоящем Конституционном законе используются следующие основные понятия:

приоритетные сферы города Алатау – секторы экономики города Алатау, определенные в качестве приоритетных в нормативных правовых актах администрации с учетом стратегии развития города Алатау; земельный фонд города Алатау – отдельный земельный фонд, формируемый в соответствии с настоящим Конституционным законом в целях выполнения задач специального правового режима и его развития; законодательство города Алатау – совокупность нормативных правовых актов Республики Казахстан, состоящая из настоящего Конституционного закона и принятых на его основе нормативных правовых актов администрации, маслихата и акимата города Алатау; органы города Алатау – органы государственного управления городом Алатау; стандарты города Алатау – обязательные стандарты города Алатау, применяемые в соответствии с законодательством города Алатау; резидент Алатау – физическое или юридическое лицо, которому присвоен соответствующий правовой статус в соответствии с настоящим Конституционным законом и нормативными правовыми актами администрации. В случаях, определенных нормативными правовыми актами администрации, администрация, органы администрации признаются резидентами Алатау; администрация – юридическое лицо, созданное Правительством Республики Казахстан на основании Указа Президента Республики Казахстан, осуществляющее функции в соответствии с настоящим Конституционным законом; акты администрации – нормативные правовые акты администрации и ненормативные правовые акты администрации или органов администрации, принимаемые в пределах их компетенции в соответствии с настоящим Конституционным законом и положением об администрации; бюджет администрации – централизованный денежный фонд, объединяющий контрольный счет наличности администрации, открытый

в государственном казначействе, и счета администрации в банках второго уровня, формируемый за счет поступлений, определенных настоящим Конституционным законом и нормативными правовыми актами администрации, и предназначенный для финансового обеспечения деятельности администрации и органов администрации в пределах компетенции, установленной законодательством о специальном правовом режиме; органы администрации – административные органы, создаваемые администрацией в городе Алатау в виде обособленных организаций в целях делегирования им отдельных полномочий администрации; бизнес-лицензия – документ, подтверждающий право резидента Алатау осуществлять предпринимательскую деятельность на территории города Алатау и определяющий разрешенные виды и условия ведения такой деятельности; бизнес-лицензирование – комплекс мероприятий и действий, связанных с выдачей бизнес-лицензии и совершением иных предусмотренных законодательством города Алатау действий в ее отношении; бюджетная самодостаточность – состояние сводного бюджета города Алатау, при котором суммы поступлений, формируемых из источников в городе Алатау, в течение пяти последовательных лет превышают текущие расходы города Алатау и расходы на его развитие; инвестиции – все виды имущественных благ и прав, вкладываемых (вложенных) инвестором со дня введения в действие настоящего Конституционного закона на территории города Алатау в соответствии

с законодательством города Алатау независимо от того, с целью получения прибыли или нет, в том числе:

деньги, движимое и недвижимое имущество, а также другие имущественные права, вытекающие из сервитута, гарантии, поручительства, ипотеки, залога, аренды, и иные аналогичные права;

облигации и акции, другие виды ценных бумаг и долговых обязательств, паи, долевое участие или любые аналогичные формы участия

в юридическом лице;

денежные требования, выполнение работ или любое иное право требования, имеющее экономическую ценность;

права интеллектуальной собственности, права на результаты интеллектуальной творческой деятельности, в том числе авторские и смежные права, патенты, изобретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки или знаки обслуживания, фирменные наименования, а также деловая репутация (гуд-вилл), технические процессы и ноу-хау, защищаемые

в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

любые права на осуществление предпринимательской деятельности, предоставленные на основе закона, лицензии или договора, в том числе

в рамках государственно-частного партнерства;

15) инвестиционный спор – любой спор между:

инвестором и Республикой Казахстан в связи с нарушением Республикой Казахстан положений о защите инвестиций (включая защиту

от экспроприации и отказ в правосудии);

инвестором, являющимся участником (акционером) юридического лица – резидента Алатау, и административным органом в отношении владения, пользования и распоряжения долями участия (акциями) в таком юридическом лице – резиденте Алатау;

инвестором и Республикой Казахстан в лице администрации и (или) иных административных органов, возникающий в связи с реализацией инвестиционного проекта, в том числе спор, связанный с:

административными действиями (бездействием) или административными актами администрации или иных административных органов, нарушающими права и законные интересы инвесторов;

действиями (бездействием) инвесторов в ходе реализации инвестиционного проекта, которые нарушают законодательство Республики Казахстан, включая положения законодательства города Алатау;

16) инвестиционный проект – проект, предусматривающий осуществление инвестиций юридическим лицом – резидентом Алатау

в приоритетной сфере города Алатау и в соответствии со стоимостью, сроками и иными условиями, определенными в соответствующей бизнес-лицензии,

а также для реализации проекта государственно-частного партнерства –

в соответствующем договоре государственно-частного партнерства;

17) инвестор – юридическое лицо, должным образом учрежденное или организованное в соответствии с применимым законодательством, независимо от формы собственности и физическое лицо, осуществляющие инвестиции

в соответствии с настоящим Конституционным законом;

18) страны с высокой инфраструктурой качества – определяемые нормативным правовым актом администрации иностранные государства

или их отдельные регионы с высокой инфраструктурой качества

в соответствующих сферах, обеспечивающей эффективное функционирование и соблюдение системы регуляторных требований по качеству продукции, работ, процессов и услуг;

19) Совет – Совет города Алатау, являющийся высшим органом управления администрации, в составе и количестве членов, определяемых Президентом Республики Казахстан;

20) регуляторное лицензирование – комплекс мероприятий и действий, связанных с выдачей регуляторной лицензии и совершением иных предусмотренных законодательством города Алатау действий в ее отношении;

21) регуляторная лицензия – документ, подтверждающий право резидента Алатау осуществлять определенный вид деятельности, подлежащий государственному регулированию, при условии соответствия установленным квалификационным и иным требованиям;

22) регуляторное разрешение – документ или решение административного органа, предоставляющие лицу право на участие

в экспериментальном правовом режиме, а также на совершение отдельной операции, реализацию отдельного проекта либо совершение иных конкретных действий на территории города Алатау;

23) разрешительная процедура – комплекс мероприятий и действий, связанных с выдачей регуляторного разрешения и совершением иных предусмотренных законодательством города Алатау действий в его отношении;

24) допустимые электронные цифровые подписи – электронные цифровые подписи, признаваемые в соответствии с цифровым законодательством Республики Казахстан, а также иностранные электронные цифровые подписи, допускаемые к использованию по законодательству города Алатау в порядке и при соблюдении критериев, установленных нормативным правовым актом администрации;

25) налоговая преференция – предоставленное резиденту Алатау для реализации инвестиционного проекта отклонение от общего налогового режима, установленного в городе Алатау, выраженное в виде понижения ставки, частичного или полного освобождения от уплаты одного или нескольких налогов и (или) других обязательных платежей в бюджет, изменения объекта налогообложения и (или) налоговой базы, дополнительных вычетов, корректировок объекта налогообложения или налоговой базы;

26) допустимые практики в сфере архитектуры, градостроительства и строительства (далее – допустимые практики) – международные строительные нормы и правила, международные стандарты, региональные стандарты, стандарты иностранных государств, классификаторы технико-экономической информации международных организаций по стандартизации, региональных организаций по стандартизации и (или) иностранных государств либо стандарты профессиональных ассоциаций и иных организаций архитекторов, проектировщиков, строителей и (или) инженеров иностранных государств, применение которых в городе Алатау при лицензировании деятельности признано допустимым;

27) международная проектная документация – проектная документация, разработанная в соответствии с допустимыми практиками иностранным проектировщиком, имеющим соответствующую лицензию или иной аналогичный разрешительный документ, признаваемые в соответствии

с настоящим Конституционным законом и нормативными правовыми актами администрации;

28) иностранный работник – иностранный гражданин или лицо без гражданства, привлекаемые юридическим лицом – резидентом Алатау для осуществления трудовой деятельности в городе Алатау, в том числе в рамках внутрикорпоративного перевода.

2. Другие понятия, не указанные в настоящей статье, используются

в значениях, определяемых в соответствующих статьях настоящего Конституционного закона, а в случае отсутствия такого определения –

в нормативных правовых актах администрации.

3. Понятия и их определения в других отраслях законодательства Республики Казахстан, используемые в настоящем Конституционном законе, применяются в том значении, в каком они используются в соответствующих отраслях законодательства Республики Казахстан, если иное не предусмотрено настоящим Конституционным законом или нормативными правовыми актами администрации.

4. При несовпадении понятий и их определений в настоящем Конституционном законе и иных актах законодательства города Алатау

с понятиями и их определениями в других нормативных правовых актах Республики Казахстан применительно к регулированию отношений и государственному управлению в городе Алатау используются понятия и их определения, принятые настоящим Конституционным законом и иными актами законодательства города Алатау.

Статья 6. Цель специального правового режима

Целью специального правового режима является создание усовершенствованных правовых, организационных и экономических условий для частных инвестиций в функционирование и ускоренное развитие города Алатау, содействующих повышению качества экономики Республики Казахстан.

Статья 7. Задачи специального правового режима

Достижение цели специального правового режима реализуется посредством решения следующих задач:

1) создание условий для становления города Алатау в качестве экономического, технологического, научно-образовательного, торгово-развлекательного и инвестиционного центра международного значения;

2) формирование и долгосрочное поддержание самостоятельного правового и административного режима в городе Алатау, обеспечивающего ускоренное привлечение и развитие человеческого капитала, инвестиций и технологий;

3) повышение гарантий и уровня правовой защиты инвестиций

в развитие города Алатау;

4) применение передовых достижений науки и техники, технологических инноваций, подходов и практик в целях построения «умного города» и экономического развития города Алатау;

5) применение передовых регуляторных практик и практик местного управления городской средой.

Статья 8. Принципы специального правового режима

1. Функционирование и развитие города Алатау, осуществление в нем деятельности и жизнедеятельности, в том числе регулирование административными органами процессов и управление ими, осуществляются на основе принципов специального правового режима:

1) прозрачности;

2) территориальности;

3) «единого окна»;

4) цифровой первичности;

5) субсидиарности;

6) стабильности;

7) финансовой устойчивости;

8) приоритета частных инвестиций.

2. Нарушение указанных принципов в отдельности или совокупности при принятии ненормативных правовых актов центральных государственных органов Республики Казахстан, администрации, иных государственных органов, которое является существенным, влечет признание таких актов незаконными и их отмену органом, их принявшим, вышестоящим органом (при наличии) или судом.

Статья 9. Принцип прозрачности

1. Администрация, акимат и маслихат города Алатау обеспечивают для всех заинтересованных лиц открытость и доступность информации о функционировании города Алатау, а также о принятых ими решениях и актах путем размещения их в открытом доступе на интернет-ресурсе администрации и (или) ином цифровом объекте, определенном администрацией.

2. Нормативные правовые и иные акты органов города Алатау

не вступают в силу до их размещения в открытом доступе в соответствии

с пунктом 1 настоящей статьи.

3. Сведения о суммах инвестиционных обязательств и предоставленных льготах, об освобождениях и преференциях в рамках реализации инвестиционного проекта, определенные в соответствующей бизнес-лицензии, а также для реализации проекта государственно-частного партнерства – в соответствующем договоре государственно-частного партнерства, не относятся к конфиденциальной информации и подлежат размещению в открытом доступе.

4. Администрация обеспечивает публичное размещение на интернет-ресурсе администрации годового отчета о развитии города Алатау в течение одного месяца после его утверждения Советом.

Статья 10. Принцип территориальности

Настоящий Конституционный закон, акты органов города Алатау распространяются только на отношения, связанные с функционированием

и развитием города Алатау и осуществлением деятельности и жизнедеятельности в городе Алатау.

Настоящий Конституционный закон, нормативные правовые акты администрации и решения административных и государственных органов города Алатау могут распространяться на отношения по деятельности за пределами города Алатау только в той мере, в которой такие отношения непосредственно связаны с реализацией товаров, работ и услуг из города Алатау, формированием земельного фонда города Алатау, регулированием деятельности пригородной зоны, развитием транспортной, энергетической, информационно-коммуникационной и иной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование и развитие города Алатау в соответствии с целью и задачами специального правового режима.

Случаи применения специального правового режима к участникам регулируемых настоящим Конституционным законом общественных отношений за пределами города Алатау определяются нормативными правовыми актами администрации по решению Совета.

Статья 11. Принцип «единого окна»

Руководство функционированием и развитием города Алатау, оказание услуг администрацией по регулируемым ею вопросам, в том числе

по регистрации, учету, аккредитации, бизнес-лицензированию, регуляторному лицензированию, выдаче разрешений, сертификатов, предоставлению информации, а также проведение ею государственного контроля и надзора

в отношении деятельности по вопросам, касающимся функционирования и развития города Алатау, ведения предпринимательской и иной регулируемой настоящим Конституционным законом и нормативными правовыми актами администрации деятельности в городе Алатау, осуществляются централизованно по принципу «единого окна» посредством использования цифровых систем.

Статья 12. Принцип цифровой первичности

1. В целях обеспечения безопасности, эффективного функционирования и развития города Алатау в качестве «умного города»

все данные, собираемые, обрабатываемые и используемые по объектам городского хозяйства, элементам благоустройства, инженерной, транспортной, жилищно-коммунальной и иной инфраструктуры, а также системами обеспечения общественной безопасности городской среды, подлежат интеграции в единую городскую цифровую платформу управления городским пространством города Алатау (далее – единая городская цифровая платформа).

Порядок формирования, функционирования и развития единой городской цифровой платформы, требования к защите и безопасности данных, условия доступа к ним, а также перечень данных, отнесенных к общедоступным, ограниченного доступа и конфиденциальных, определяются нормативными правовыми актами администрации.

Данные, интегрированные в единую городскую цифровую платформу, не могут быть переданы третьим лицам без согласия их правообладателя,

за исключением случаев, прямо предусмотренных нормативными правовыми актами администрации.

Доступ к указанной информации с учетом требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите должен быть обеспечен для административных органов, резидентов Алатау, иных юридических лиц, зарегистрированных в городе Алатау, в той мере, в которой это необходимо для достижения целей устойчивого развития города Алатау, повышения качества жизни и развития инновационной экономики.

2. Любые системы и технологии, разрабатываемые или используемые на территории или в отношении города Алатау, должны соответствовать стандартам города Алатау и протоколам интеграции данных, установленным администрацией.

3. Внутренние административные процедуры, неконклюдентные административные действия и административные акты в городе Алатау создаются, осуществляются и используются изначально в цифровом формате по каналам взаимодействия субъектов правоотношений в цифровой среде.

4. Административные процедуры и неконклюдентные административные акты и административные действия в городе Алатау недействительны, если они не размещены в открытом цифровом виде

в репозитории административных актов, процедур и действий города Алатау.

5. Положения пунктов 3 и 4 настоящей статьи не применяются при введении режима чрезвычайной ситуации, чрезвычайного или военного положения, а также при сбоях функционирования цифровых объектов города Алатау, исключающих возможность совершения административных процедур, действий или принятия нормативных правовых актов в цифровой форме.

В таких случаях данные процедуры, действия и акты подлежат последующему обязательному размещению в репозитории административных актов, процедур и действий города Алатау в открытом цифровом виде.

Статья 13. Принцип субсидиарности

1. Регулирование отношений и государственное управление в городе Алатау в соответствии с настоящим Конституционным законом являются самостоятельной прерогативой органов города Алатау, если только решение вопросов о функционировании и развитии города Алатау для достижения цели и выполнения задач специального правового режима не требует содействия Правительства Республики Казахстан, центральных государственных органов, органов местного государственного управления Алматинской области и города Алматы, Национального Банка Республики Казахстан, иных государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, и субъектов квазигосударственного сектора в принятии актов и совершении действий на республиканском уровне, необходимых для органов города Алатау.

2. Правительство Республики Казахстан, центральные государственные органы, органы местного государственного управления Алматинской области и города Алматы, Национальный Банк Республики Казахстан, иные государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту Республики Казахстан, и субъекты квазигосударственного сектора обязаны содействовать развитию города Алатау и его органам для достижения цели и выполнения задач специального правового режима.

Статья 14. Принцип стабильности

1. Изменение законодательства города Алатау должно обеспечивать возможность резидентам Алатау адаптироваться к данным изменениям, предвидеть их правовые последствия и правовую определенность.

2. Изменение или отмена законодательства города Алатау не влечет изменения гражданско-правовых обязательств по договорам, ранее заключенным в соответствии с законодательством города Алатау.

3. Бизнес-лицензии, регуляторные лицензии, регуляторные разрешения и регистрации, выданные в соответствии с законодательством города Алатау до введения в действие изменений или отмены законодательства города Алатау, и предусмотренные ими условия осуществления деятельности

(далее – ранее разрешенная деятельность) сохраняют свое действие.

4. Изменения законодательства города Алатау, возлагающие новые регуляторные требования по реализации инвестиционных проектов юридических лиц – резидентов Алатау или иным образом ухудшающие условия их реализации, могут применяться к ранее разрешенной деятельности, если такие изменения законодательства города Алатау были введены в действие только в целях обеспечения принципа финансовой устойчивости, защиты жизни и здоровья человека, охраны окружающей среды или исполнения международных обязательств Республики Казахстан.

Применение указанных изменений производится исключительно на основании мотивированного административного акта администрации (обременяющий административный акт), принятого по конкретному инвестиционному проекту и предусматривающего внесение необходимых изменений в соответствующую бизнес-лицензию, регуляторную лицензию, регуляторное разрешение, регистрацию.

Применение таких новых регуляторных требований законодательства города Алатау к ранее разрешенной деятельности должно предусматривать переходный период, устанавливаемый на срок с учетом характера и объема соответствующих требований, степени их влияния на осуществляемую деятельность, а также необходимости адаптации технологических, организационных, финансовых и иных процессов.

В течение указанного переходного периода резидент Алатау вправе продолжать осуществление ранее разрешенной деятельности на условиях, действовавших до введения в действие соответствующих изменений законодательства города Алатау.

5. Положения пункта 4 настоящей статьи не распространяются

на отношения по установлению, введению, изменению, отмене, порядку исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет,

а также общественные отношения, связанные с исполнением налогового обязательства.

Статья 15. Принцип финансовой устойчивости

1. Законодательство города Алатау и акты государственных и административных органов города Алатау не должны нарушать устойчивость государственных финансов и финансовой системы Республики Казахстан.

2. Налоговые преференции предоставляются в городе Алатау в целях стимулирования на его территории экономической деятельности, лежащей

в основе развития города Алатау и не влекущей снижения налоговых поступлений на иной территории Республики Казахстан.

3. Валютные операции, операции с цифровыми активами, а также принятие и (или) исполнение обязательств в иностранной валюте либо цифровых активах резидентами Алатау допускаются исключительно в целях осуществления основного бизнеса на территории города Алатау и не подлежат использованию для финансирования деятельности на иной территории Республики Казахстан.

4. Операции и сделки, направленные на злоупотребление применением налоговых преференций, специального регулирования валютных операций, операций с цифровыми активами и других форм финансово-экономических преимуществ в городе Алатау, а равно совершенные в противоречие

с назначением указанных преимуществ, могут быть признаны недействительными по иску администрации или Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Статья 16. Принцип приоритета частных инвестиций

Развитие города Алатау осуществляется за счет частных инвестиций и создания для них благоприятных и устойчивых нормативных правовых и иных институциональных условий.

Бюджетные инвестиции и инвестиции квазигосударственного сектора

в городе Алатау могут осуществляться исключительно в целях развития транспортной, коммунальной, энергетической и социальной инфраструктуры, принадлежащей государству или, соответственно, организации квазигосударственного сектора.

Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ГОРОДОМ АЛАТАУ

Статья 17. Система органов города Алатау

Органами города Алатау являются:

1) администрация и создаваемые ею органы администрации;

2) маслихат;

3) акимат.

Статья 18. Правовое положение администрации

1. Правовое положение, статус, организационно-правовая форма и режим деятельности администрации устанавливаются в соответствии

с настоящим Конституционным законом.

Особенности деятельности администрации и управления администрацией, не определенные настоящим Конституционным законом, регулируются нормативными правовыми актами администрации или положением об администрации.

2. Администрация является государственным органом, осуществляющим функции государственного управления и руководства функционированием и развитием города Алатау, а также нормативного правового регулирования в данной сфере.

Администрация в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, настоящим Конституционным законом, положением об администрации, другими законами Республики Казахстан и международными договорами Республики Казахстан.

3. Администрация является не имеющей членства некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность в организационно-правовой форме специальной организации управления.

4. Администрация осуществляет деятельность на основе положения, утверждаемого Советом. Положение является учредительным документом администрации.

Положение об администрации содержит цели и виды деятельности администрации, полномочия администрации, компетенцию органов управления администрации, порядок их формирования и иные положения, определяемые Советом.

5. Администрация отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии

с законами Республики Казахстан не может быть обращено взыскание, а также имущества, созданного (приобретенного) за счет средств республиканского бюджета либо переданного администрации для осуществления прав владения, пользования и распоряжения от имени Республики Казахстан.

6. Администрация не отвечает по обязательствам Республики Казахстан.

7. Реализацию решений администрации и руководство ее деятельностью осуществляют главный исполнительный директор администрации и его заместители, назначаемые на пять лет.

8. Администрация имеет печати с изображением Государственного Герба Республики Казахстан и штампы со своим наименованием на казахском, русском и английском языках, бланки установленного образца, счета в органах казначейства Республики Казахстан, а также вправе открывать счета в банках второго уровня, иностранных банках и других финансовых организациях.

Администрация не вправе размещать средства, являющиеся государственным имуществом, на счетах в иностранных банках и других иностранных финансовых организациях.

9. Администрация не подлежит банкротству.

10. Администрация имеет право осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению цели специального правового режима и цели деятельности администрации. Доходы администрации, полученные в результате ее деятельности, направляются исключительно на выполнение задач специального правового режима.

11. Имущество администрации формируется в результате имущественных взносов, приобретения или иным не запрещенным законом способом.

Администрация осуществляет от имени Республики Казахстан права

в отношении государственного имущества, переданного администрации

во владение, пользование и распоряжение, а также созданного (приобретенного) за счет средств республиканского бюджета и поступлений

в бюджет администрации от налогов, сборов и иных обязательных платежей, предусмотренных настоящим Конституционным законом.

Имущество администрации является обособленным от государственного имущества, переданного администрации для осуществления права владения, пользования и распоряжения этим имуществом. Государственное имущество отражается на отдельном балансе администрации, и в его отношении администрацией ведется раздельный учет.

12. Администрация вправе распоряжаться своим имуществом и переданным ей во владение, пользование и распоряжение государственным имуществом только в целях и пределах деятельности администрации, определенных положением об администрации, с учетом задач и принципов специального правового режима.

13. Источниками формирования имущества администрации и государственного имущества, переданного администрации для осуществления прав владения, пользования и распоряжения от имени Республики Казахстан, являются:

1) поступления от Правительства Республики Казахстан как учредителя администрации, в том числе средства республиканского бюджета;

2) поступления в виде коммунального имущества города Алатау;

3) добровольные имущественные взносы и пожертвования третьих лиц;

4) доходы, полученные от осуществления деятельности администрации;

5) дивиденды (доходы, вознаграждение, получаемые по долям участия, акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам (депозитам);

6) поступления по налогам, сборам и другим обязательным платежам, предусмотренные настоящим Конституционным законом;

7) иные источники, предусмотренные нормативными правовыми актами администрации по решению Совета.

14. Перечень коммунального имущества города Алатау, подлежащего передаче во владение, пользование и распоряжение администрации, сроки и порядок такой передачи утверждаются решением Совета.

15. Администрация может быть реорганизована или ликвидирована на основании изменений и дополнений настоящего Конституционного закона, определяющих порядок ее реорганизации или ликвидации, а также юридическую судьбу ее имущества.

Статья 19. Полномочия администрации

1. Администрация выполняет стратегические, регулятивные, реализационные и контрольные функции государственного органа, ответственного за функционирование и развитие города Алатау,

в соответствии с целью, задачами и принципами специального правового режима.

2. Администрация вправе делегировать осуществление отдельных своих реализационных и (или) контрольных функций и соответствующих им компетенций и полномочий в соответствии с положениями настоящего Конституционного закона.

3. Органы государственной власти не вправе вмешиваться

в деятельность администрации, ее должностных лиц, а также в деятельность органов администрации, связанных с выполнением задач специального правового режима.

4. Администрация и органы администрации осуществляют реализационные и контрольные функции в городе Алатау по принципу «единого окна».

Если иное не предусмотрено настоящим Конституционным законом,

в реализацию указанного принципа все уведомления, регистрации, разрешения, согласования и иные административные действия по деятельности в городе Алатау осуществляются администрацией и органами администрации.

5. Администрация имеет следующие полномочия:

1) утверждает стратегические документы города Алатау, обеспечивает их реализацию;

2) осуществляет руководство и нормативное правовое регулирование

в соответствии с настоящим Конституционным законом;

3) осуществляет межотраслевую координацию с государственными органами, их должностными лицами и субъектами квазигосударственного сектора Республики Казахстан по вопросам, связанным с отношениями, регулируемыми настоящим Конституционным законом;

4) осуществляет регистрацию, учет, аккредитацию,

бизнес-лицензирование, регуляторное лицензирование, выдачу разрешений, сертификатов и иных документов, связанных с ведением предпринимательской и иной деятельности в городе Алатау;

5) создает органы администрации;

6) создает представительства, учреждает некоммерческие и коммерческие организации, участвует в них;

7) подает иски в суд, инициирует арбитражное разбирательство и осуществляет административные меры, обеспечивающие исполнение принятых административных актов по вопросам, связанным с регулированием деятельности в городе Алатау, его функционированием и развитием;

8) устанавливает и обеспечивает развитие связей с международными институтами развития и другими коммерческими организациями, в связи с чем заключает любые соглашения, договоры, контракты, за исключением относящихся к полномочиям других органов города Алатау;

9) осуществляет иные полномочия, определяемые положением об администрации или отдельными решениями Совета.

6. Главный исполнительный директор администрации является представителем Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан в городе Алатау.

Статья 20. Делегирование функций администрации

1. Администрация вправе делегировать осуществление отдельных реализационных и (или) контрольных функций, предусмотренных настоящим Конституционным законом и нормативными правовыми актами администрации, органам администрации, иным государственным органам Республики Казахстан, а также аккредитованным организациям, аудиторам

и иным лицам (далее в настоящей статье – уполномоченные лица),

за исключением общественных объединений, в порядке и на условиях, определяемых нормативными правовыми актами администрации.

Контрольные функции в области охраны окружающей среды не подлежат передаче в конкурентную среду.

2. Делегирование может быть временным, постоянным или для осуществления одного конкретного действия.

3. Уполномоченные лица осуществляют предоставленные им полномочия в пределах предоставленного объема, включая принятие решений, вынесение предписаний и применение мер ответственности в случаях и пределах, прямо предусмотренных нормативными правовыми актами администрации.

4. Решения, принятые уполномоченными лицами в пределах предоставленных им полномочий, считаются решениями администрации.

5. Администрация вправе установить, что применение отдельных мер ответственности и мер оперативного реагирования осуществляется исключительно администрацией.

6. Меры оперативного реагирования, связанные с приостановлением деятельности либо иным существенным ограничением деятельности,

не подлежат делегированию.

7. Делегирование не изменяет объема и характера публичных полномочий администрации и не исключает ее право пересматривать, отменять либо изменять решения уполномоченных лиц.

8. Уполномоченные лица несут ответственность в соответствии

с нормативными правовыми актами администрации и законами Республики Казахстан.

Статья 21. Органы управления администрации

Органами управления администрации являются:

1) Совет – высший коллегиальный орган управления администрации;

2) регуляторная комиссия – коллегиальный орган, обеспечивающий институциональное развитие города Алатау;

3) главный исполнительный директор – исполнительный орган, осуществляющий руководство деятельностью администрации;

4) иные органы управления.

Иные органы управления администрации, их полномочия, полномочия регуляторной комиссии и главного исполнительного директора администрации определяются положением об администрации и (или) положениями о вышеуказанных органах управления.

Статья 22. Совет

1. Совет является постоянно действующим высшим коллегиальным органом управления администрации, возглавляемым Премьер-Министром Республики Казахстан.

2. Персональный состав Совета и положение о нем утверждаются Президентом Республики Казахстан.

3. Количество независимых членов Совета должно составлять не менее сорока процентов от количества всех членов Совета.

4. Основными задачами Совета являются:

1) определение стратегических направлений развития города Алатау;

2) политическое, административное, финансовое и инвестиционное содействие в достижении цели и выполнении задач специального правового режима;

3) содействие в организации государственного управления городом Алатау в соответствии с принципами специального правового режима;

4) обеспечение государственно-частного финансирования развития города Алатау.

5. К компетенции Совета относятся:

1) определение положения, режима деятельности, порядка управления администрацией, порядка формирования органов администрации и иных особенностей осуществления администрацией и органами администрации имущественных прав, в том числе переданных им во владение, пользование и распоряжение государственным имуществом;

2) назначение акима города Алатау по согласованию с маслихатом города Алатау;

3) назначение главного исполнительного директора администрации города Алатау, его заместителей;

4) утверждение бюджета администрации;

5) утверждение дизайн-кода города Алатау;

6) утверждение нормативных правовых актов администрации в виде регуляторных положений по вопросам, отнесенным настоящим Конституционным законом и положением о Совете к его компетенции;

7) решение о делегировании отдельных реализационных и (или) контрольных функций и связанных с ними компетенций и полномочий администрации;

8) утверждение годового отчета о развитии города Алатау, включающего в том числе годовой отчет об исполнении бюджета администрации;

9) определение международной аудиторской организации, осуществляющей внешний аудит финансовой отчетности администрации, эффективности ее деятельности и использования финансовых средств, находящихся в ведении администрации;

10) решение о создании иных органов управления администрации, определении их структуры, компетенции и полномочий, создании администрацией представительств, об учреждении ею некоммерческих и коммерческих организаций, участии в них;

11) утверждение организационной структуры и лимита штатной численности администрации и органов администрации по представлению главного исполнительного директора администрации;

12) решение вопросов административно-территориального устройства в городе Алатау, включая вопросы образования и упразднения административно-территориальных единиц в городе Алатау, управления ими, установления и изменения их границ;

13) иные вопросы, предусмотренные настоящим Конституционным законом и (или) положением о Совете.

6. В целях оперативного решения вопросов, входящих в компетенцию Совета, последний вправе делегировать регуляторной комиссии свои полномочия по утверждению всех или отдельных регуляторных положений, принимаемых администрацией.

Совет также вправе образовать комитеты Совета из числа членов Совета, делегировав данным комитетам некоторые полномочия Совета.

В этом случае количество членов комитета Совета должно составлять не менее пяти человек, сорок процентов из которых должны быть независимыми.

7. В целях повышения качества принимаемых решений

в администрации Совет вправе создавать консультативно-совещательные коллегиальные органы в администрации и (или) органах администрации из числа иностранных и казахстанских специалистов и экспертов, обладающих безупречной репутацией и значительным опытом в вопросах, являющихся предметом рассмотрения соответствующего консультативно-совещательного органа.

Независимые члены Совета, члены создаваемых коллегиальных органов управления администрации, а также члены консультативно-совещательных органов в администрации и органах администрации вправе получать вознаграждение за выполнение ими возложенных функций и компенсацию расходов, непосредственно связанных с участием в работе данных органов. Указанные вопросы вознаграждений и компенсаций расходов определяются Советом из средств администрации.

Статья 23. Маслихат города Алатау

1. В соответствии с настоящим Конституционным законом маслихат города Алатау является местным представительным органом Республики Казахстан, выражающим волю населения города Алатау и наделенным компетенциями по решению вопросов местного значения в городе Алатау.

2. К ведению маслихата города Алатау относятся:

1) утверждение планов социально-экономического характера и социальных программ развития города Алатау, местного бюджета и отчетов об их исполнении;

2) принятие решения о наименовании и переименовании административно-территориальных единиц в городе Алатау (при их наличии) по представлению администрации;

3) избрание членов территориальных и участковых избирательных комиссий в соответствии с законодательством Республики Казахстан о выборах;

4) утверждение символики города Алатау по представлению администрации;

5) согласование назначения на должность акима города Алатау;

6) обеспечение функционирования механизмов обратной связи и гражданского участия, включая проведение публичных слушаний и рассмотрение инициатив, обращений и петиций граждан;

7) заслушивание отчетов акима города и иных должностных лиц по вопросам местного значения в пределах компетенции акимата;

8) содействие исполнению резидентами Алатау норм Конституции Республики Казахстан, законов, актов Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан, законодательства города Алатау;

9) утверждение правил оказания социальной помощи, установление размеров социальной помощи и определение перечня отдельных категорий нуждающихся граждан Республики Казахстан, определение минимального гарантированного объема мер социальной поддержки и льгот специалистам

в области образования и здравоохранения, в том числе на приобретение или строительство жилья за счет местного бюджета города Алатау;

10) осуществление полномочий маслихата Алматинской области

по социально-экономическим вопросам в городе Алатау и вопросам, связанным с функционированием и развитием города Алатау;

11) осуществление в соответствии с законами Республики Казахстан иных полномочий по обеспечению прав и законных интересов граждан,

не отнесенных к полномочиям администрации.

3. Маслихат города Алатау при осуществлении своей деятельности вправе использовать цифровые платформы и иные современные формы гражданского участия и сбора инициатив, замечаний и предложений резидентов Алатау.

4. Количество депутатов маслихата города Алатау, осуществляющих свою деятельность на постоянной или освобожденной основе, устанавливается в количестве не менее пяти человек, включая председателя маслихата.

5. Нормы обеспечения деятельности маслихата города Алатау, включая размеры расходов, организацию аппарата маслихата и определение количества депутатов, работающих на постоянной или освобожденной основе, устанавливаются Советом по представлению председателя маслихата города Алатау.

6. Администрация обязана участвовать в организационном, правовом, материально-техническом и ином обеспечении маслихата и его органов, аппарата маслихата, а также оказывать помощь депутатам в осуществлении их полномочий.

7. Маслихат города Алатау в своей деятельности обязан:

1) не допускать принятия решений, не соответствующих основным направлениям функционирования и развития города Алатау в соответствии

с его стратегическими документами;

2) придерживаться стандартов города Алатау.

8. Иные вопросы образования и организации деятельности маслихата города Алатау, не противоречащие положениям настоящего Конституционного закона и актам законодательства города Алатау, регулируются Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан».

Статья 24. Акимат города Алатау

1. Аким города Алатау является представителем Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. Аким подотчетен Совету и маслихату.

2. Аким возглавляет акимат города Алатау – местный исполнительный орган города Алатау.

3. Акимат является коллегиальным исполнительным органом, возглавляемым акимом города Алатау, осуществляющим в пределах своей компетенции местное государственное управление и самоуправление в городе Алатау в соответствии с законодательством города Алатау.

Коллегиальность акимата формируется акимом, его заместителями и руководством государственных органов, осуществляющих отдельные функции местного государственного управления в городе Алатау в пределах своей компетенции.

4. Акимат ответственен за текущее состояние улично-дорожной сети, иных наземных объектов транспортной инфраструктуры, объектов инженерной инфраструктуры, государственных объектов социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства, системы здравоохранения, образования, дошкольного воспитания и других объектов, финансируемых из средств республиканского и местного бюджетов или переданных в ведение акимата администрацией или уполномоченной ею организацией.

5. Состав и структура акимата и состоящих в нем государственных органов, осуществляющих отдельные функции местного государственного управления, их положения определяются Советом.

6. Государственные органы, осуществляющие отдельные функции местного государственного управления в городе Алатау, входящие в состав акимата, образуются, реорганизуются и упраздняются на основании решения Совета.

7. К ведению акимата относятся:

1) разработка планов социально-экономического характера и социальных программ развития города Алатау, местного бюджета города Алатау и обеспечение их исполнения;

2) управление коммунальной собственностью;

3) осуществление в интересах местного государственного управления иных полномочий, возлагаемых на акимат нормативными правовыми актами администрации по решению Совета;

4) реализация государственной политики в области образования, здравоохранения в городе Алатау и в иных вопросах, определенных администрацией по решению Совета.

8. Аким города Алатау назначается Советом на пять лет.

9. Аким города Алатау:

1) руководит акиматом во вверенной ему сфере ответственности

за текущее состояние дел в городе Алатау;

2) назначает на должность и освобождает от должности заместителей акима, руководителя аппарата акима и руководителей иных государственных органов, осуществляющих отдельные функции местного государственного управления, в том числе первого руководителя органа управления образованием и руководителя местного органа государственного управления здравоохранением города Алатау;

3) в пределах своей компетенции организует и обеспечивает исполнение законодательства Республики Казахстан о воинской службе и статусе военнослужащих, в области мобилизационной подготовки и мобилизации, о гражданской защите;

4) ставит перед территориальным органом полиции задачи

по профилактике правонарушений, охране общественного порядка и обеспечению безопасности дорожного движения без вмешательства

в оперативно-розыскную и процессуальную деятельность, не реже одного раза в год заслушивает соответствующие отчеты руководителя территориального органа полиции;

5) вносит представление Президенту Республики Казахстан

о награждении государственными наградами соответствующих лиц;

6) вносит представление в маслихат города Алатау о присвоении почетных и иных званий соответствующим лицам, в том числе звания «Почетный гражданин города Алатау»;

7) по решению Совета делегирует осуществление отдельных реализационных и (или) контрольных функций акимата администрации или органам администрации.

10. Аким города Алатау освобождается от должности Советом.

В случае выражения маслихатом города Алатау недоверия акиму города Алатау аким Алматинской области незамедлительно выносит вопрос об освобождении акима города Алатау от должности на рассмотрение Совета.

Статья 25. Деятельность центральных государственных

органов в городе Алатау

1. Центральные исполнительные органы осуществляют руководство

в соответствующих сферах деятельности и реализуют свои функции и полномочия в городе Алатау исключительно в отношении объектов государственной системы здравоохранения и образования, социального обеспечения, обороны, национальной безопасности и иных объектов, финансируемых из республиканского и местных бюджетов.

2. В сферах деятельности в городе Алатау, регулируемых настоящим Конституционным законом и нормативными правовыми актами администрации по решению Совета, руководство и функции соответствующих центральных исполнительных органов не осуществляются.

3. Функции и полномочия центральных государственных органов и территориальных подразделений центральных государственных органов по Алматинской области в сферах законодательства, не регулируемых настоящим Конституционным законом, сохраняются в городе Алатау в полном объеме и не могут быть ограничены нормативными правовыми актами администрации.

4. По решению Совета в городе Алатау могут быть созданы отдельные территориальные подразделения центральных государственных органов, регулирующих и осуществляющих руководство и деятельность в сферах законодательства, не регулируемых настоящим Конституционным законом.

Статья 26. Взаимодействие администрации с местными

исполнительными органами Алматинской

области и города Алматы

1. В целях содействия развитию города Алатау местные исполнительные органы города Алматы и (или) Алматинской области вправе заключить с администрацией двустороннее или трехстороннее соглашение

о совместном решении вопросов местного значения, которое в том числе может определять:

1) финансирование за счет бюджетных средств проектирования, строительства, реконструкции и (или) ремонта объектов транспортной, энергетической и иной инфраструктуры в городе Алатау, пригородной зоне города Алатау или ином месте Алматинской области и (или) города Алматы;

2) взаимоотношения местных бюджетов города Алматы, Алматинской области и бюджета администрации;

3) совместную или сопутствующую реализацию проекта государственно-частного партнерства;

4) иные условия и последствия реализации государственного инвестиционного проекта.

2. Регулирование содержания, порядка заключения соглашения

о совместном решении вопросов местного значения, а также отчетности о его реализации определяется нормативным правовым актом администрации

по решению Совета.

3. Стороны соглашения о совместном решении вопросов местного значения могут подчинить его отношения актам законодательства города Алатау, подлежащим применению, поскольку это не противоречит принципу территориальности функционирования города Алатау в специальном правовом режиме.

4. Не требуется заключение указанного соглашения, если оно утверждено Советом в отсутствии возражения акимов города Алматы и (или) Алматинской области.

5. Администрация и местные исполнительные органы Алматинской области и города Алматы вправе принимать отдельные совместные акты по вопросам регулирования деятельности и использования пригородной зоны города Алатау и иным вопросам, направленным на инфраструктурное обеспечение функционирования и развития города Алатау.

Статья 27. Содействие Правительства Республики Казахстан и

государственных органов Республики Казахстан

функционированию и развитию города Алатау

1. Правительство Республики Казахстан, центральные государственные органы, Национальный Банк Республики Казахстан, иные государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту Республики Казахстан, местные исполнительные органы оказывают нормативное правовое обеспечение, а также иное административное содействие функционированию и развитию города Алатау в специальном правовом режиме и реализации его цели и задач в соответствии с настоящим Конституционным законом и нормативными правовыми актами администрации.

2. Правовую основу нормативного правового обеспечения и иного административного содействия, предусмотренного настоящей статьей, составляют Конституция Республики Казахстан, настоящий Конституционный закон и иные законы Республики Казахстан в части, не противоречащей настоящему Конституционному закону.

3. Нормативное правовое обеспечение осуществляется посредством принятия отдельных подзаконных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

Указанные подзаконные нормативные правовые акты входят в состав законодательства о специальном правовом режиме и направлены исключительно на обеспечение реализации настоящего Конституционного закона и иных нормативных правовых актов, входящих в состав законодательства города Алатау, в пределах компетенции государственных органов Республики Казахстан, а также на регулирование государственных процедур и иных отношений за пределами города Алатау, связанных

с обеспечением его функционирования и развития в специальном правовом режиме.

Указанные подзаконные нормативные правовые акты не устанавливают самостоятельного регулирования деятельности в городе Алатау по вопросам, отнесенным законодательством города Алатау к компетенции органов

города Алатау, а также по иным вопросам, непосредственно связанным

с осуществлением такой деятельности, и не устанавливают требования, условия, ограничения или иные меры допуска к осуществлению такой деятельности.

4. Подзаконные нормативные правовые акты, входящие в состав законодательства о специальном правовом режиме, подлежат размещению

в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан совместно с актами законодательства города Алатау.

5. Подзаконные нормативные правовые акты, входящие в состав законодательства о специальном правовом режиме, подготавливаются и принимаются в упрощенном порядке в течение двух месяцев со дня поступления соответствующего запроса администрации.

6. Порядок упрощенной подготовки и принятия подзаконных нормативных правовых актов Республики Казахстан, входящих в состав законодательства о специальном правовом режиме, определяется Правительством Республики Казахстан.

7. Подзаконные нормативные правовые акты, входящие в состав законодательства о специальном правовом режиме, издаваемые центральными государственными органами и государственными органами Республики Казахстан, непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту Республики Казахстан, подлежат согласованию с администрацией.

8. Иное административное содействие функционированию и развитию города Алатау в специальном правовом режиме помимо иных мер выражается в:

1) создании центральными государственными органами или местными исполнительными органами Алматинской области и города Алматы специальных структурных и (или) территориальных подразделений для выполнения необходимых функций, предусмотренных законодательством о специальном правовом режиме, в течение двух месяцев по письменному запросу администрации;

2) принятии в течение одного месяца со дня соответствующего письменного запроса администрации ненормативных правовых актов, решений и осуществлении действий, необходимых для интеграции, подключения и функционирования цифровой, инженерной и иной инфраструктуры города Алатау к соответствующей инфраструктуре и системам, находящимся под руководством, в управлении и (или) собственности акимата Алматинской области, города Алматы или центрального государственного органа, в том числе организаций квазигосударственного сектора;

3) обеспечении Правительством Республики Казахстан и центральными исполнительными органами приоритетности привлечения инвестиций в секторы экономики города Алатау в соответствии со стратегией развития города Алатау и координации данных вопросов с администрацией,

в том числе при подготовке и принятии документов Системы государственного планирования Республики Казахстан и иных документов,

не входящих в такую систему;

4) продвижении центральными государственными органами использования территории и специального правового режима для апробации и внедрения инновационных технологий и решений в рамках экспериментальных правовых режимов города Алатау.

9. В актах Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан устанавливается дисциплинарная ответственность должностных лиц центральных государственных органов, органов местного государственного управления Алматинской области и города Алматы, Национального Банка Республики Казахстан и иных государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, организаций квазигосударственного сектора за нарушение положений настоящей статьи, отсутствие содействия или совершение иного действия в нарушение требований настоящего Конституционного закона или направленного на воспрепятствование органам города Алатау

в осуществлении их функций и полномочий в выполнении задач специального правового режима.

Статья 28. Стратегические документы города Алатау

1. Стратегическими документами, определяющими функционирование и развитие города Алатау, являются:

1) долгосрочный план развития города Алатау (далее – долгосрочный план);

2) мастер-план города Алатау (далее – мастер-план);

3) стратегия развития города Алатау (далее – стратегия развития).

2. Стратегические документы города Алатау утверждаются Советом.

3. Долгосрочный план разрабатывается и утверждается на тридцать лет и в него могут быть внесены корректировки не чаще одного раза в десять лет.

4. Мастер-план и стратегия развития разрабатываются и утверждаются одновременно сроком на пятнадцать лет на основе и в пределах долгосрочного плана. В мастер-план и стратегию развития могут быть внесены корректировки не чаще одного раза в пять лет в пределах содержания долгосрочного плана.

В исключительных случаях в мастер-план и (или) стратегию развития могут быть внесены дополнительные корректировки с согласования Президента Республики Казахстан в инвестиционных целях в рамках международного сотрудничества Республики Казахстан.

5. Долгосрочный план и мастер-план разрабатываются с привлечением подрядчика, имеющего опыт разработки аналогичных документов городского развития в странах с высокой инфраструктурой качества.

6. Планы социально-экономического характера, реализуемые на территории города Алатау, разрабатываются акиматом с учетом стратегических документов города Алатау и являются основой для формирования местного бюджета города Алатау.

7. Планы социально-экономического характера разрабатываются на трехлетний период с целью обеспечения функционирования систем жизнеобеспечения, предоставления благ и услуг местному населению и решения вопросов общего администрирования и утверждаются маслихатом.

8. Стратегические документы города Алатау разрабатываются, утверждаются и реализуются исключительно с учетом развития города Алатау в качестве «умного города», предусматривающего внедрение и использование инновационной городской мобильности, цифровых технологий и Интернета вещей при управлении городской инфраструктурой и городским пространством в целях эффективности, безопасности, устойчивого развития и повышения взаимодействия с населением города Алатау.

9. Стратегические документы города Алатау служат обоснованием для организации государственного финансирования и управления в городе Алатау, распределения функций и полномочий между администрацией и акиматом,

а также осуществления стратегических, регулятивных, реализационных и контрольных функций органов города Алатау при принятии ими административных актов и осуществления административных и иных действий.

Указанные административные акты и административные действия могут быть признаны незаконными и подлежать отмене судом по иску резидентов Алатау, если будет доказано их несоответствие стратегическим документам города Алатау.

10. Стратегические документы города Алатау являются основой для формирования бюджета администрации и реализации государственных инвестиционных проектов из республиканского и местных бюджетов областей и городов республиканского значения.

11. Степень и последовательность реализации и соблюдения стратегических документов города Алатау при его функционировании и развитии являются основой для оценки эффективности деятельности администрации.

12. Методология разработки, корректировки и оценки эффективности реализации стратегических документов города Алатау определяется Советом.

Статья 29. Работники администрации и иных организаций

государственного управления городом Алатау

1. Главный исполнительный директор администрации является государственным служащим. Его деятельность, а также деятельность государственных служащих аппарата маслихата города Алатау, аппарата акима города Алатау, исполнительных органов, финансируемых из местных бюджетов, регулируются Законом Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан» с учетом положений настоящего Конституционного закона.

Иные работники администрации и органов администрации являются служащими города Алатау, не относящимися к государственным и гражданским служащим Республики Казахстан.

Не являются работниками администрации и работниками органов администрации, соответственно, члены Совета, члены консультативно-совещательных органов и члены иных коллегиальных органов управления администрации и органов администрации. Независимые члены Совета, консультативно-совещательных органов и иных коллегиальных органов управления администрации и органов администрации осуществляют свои функции на основании гражданско-правовых договоров с администрацией.

2. Трудовая и служебная деятельность служащих города Алатау регулируется нормативными правовыми актами администрации по решению Совета, которыми устанавливаются порядок отбора, назначения на должности и освобождения от должностей, условия и ограничения, связанные

с пребыванием на службе в городе Алатау, а также иные положения, касающиеся деятельности служащих города Алатау.

3. В качестве служащих города Алатау могут быть приняты на работу иностранные работники, обладающие соответствующей квалификацией и опытом в управлении и развитии городских пространств и новых городов, функционирующих в специальных правовых режимах, градостроительном планировании.

4. Привлечение иностранных граждан и лиц без гражданства на работу в администрацию и органы администрации в качестве служащих города Алатау, а также в качестве членов органов управления администрации и консультативно-совещательных органов администрации не требует разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

5. Перечень должностей и их категорий для занятия иностранными работниками, в том числе в рамках привлечения по контрактной системе, определяется нормативным правовым актом администрации по решению Совета.

6. Оплата труда и меры поощрения служащих города Алатау должны стимулировать их инициативность при осуществлении своих обязанностей.

Система финансирования, оплаты труда и иных мер поощрения акима города Алатау и его заместителей, главного исполнительного директора администрации и служащих города Алатау разрабатывается Советом и утверждается Правительством Республики Казахстан по согласованию

с Президентом Республики Казахстан по отдельной категории работников, содержащихся за счет государственного бюджета.

Система финансирования, оплаты труда и мер поощрения за эффективную работу и социальные пособия в органах города Алатау должны обеспечивать сопоставимую с негосударственными юридическими лицами возможность формирования штата и руководства в администрации и государственных органах, осуществляющих функции местного государственного управления в городе Алатау, квалифицированными кадрами.

7. Граждане Республики Казахстан имеют равные права на доступ к службе в администрации и органах администрации. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность служащего города Алатау, определяются администрацией, органами администрации с учетом положений настоящего Конституционного закона и нормативных правовых актов администрации.

8. Назначение на должность служащего города Алатау лица, впервые поступающего на службу в город Алатау или вновь поступающего на службу

в город Алатау после ее прекращения, осуществляется после получения положительных результатов обязательной специальной проверки, проводимой органами национальной безопасности Республики Казахстан.

9. На должность служащего города Алатау не может быть назначено лицо:

1) признанное в установленном законом порядке недееспособным или ограниченно дееспособным;

2) которое привлекалось к административной ответственности

за совершение коррупционного правонарушения;

3) совершившее коррупционное преступление;

4) уволенное с работы за совершение коррупционного правонарушения;

5) имеющее судимость, которая ко времени занятия должности служащего города Алатау не погашена или не снята в установленном законом порядке;

6) не получившее положительные результаты обязательной специальной проверки;

7) по иным основаниям, установленным нормативными правовыми актами администрации по решению Совета.

10. К иностранным работникам, являющимся служащими города Алатау, не могут применяться ограничения на владение счетами (вкладами)

и (или) хранение наличных денег, ценных бумаг и ценностей в иностранных банках и финансовых организациях, расположенных за пределами Республики Казахстан, а также цифровыми активами.

11. Период работы в качестве служащего города Алатау по перечню должностей, утвержденному нормативным правовым актом администрации

по решению Совета, засчитывается в стаж государственной службы, определяемый Законом Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан».

12. Аким города Алатау, его заместители, главный исполнительный директор администрации, а также служащие города Алатау при осуществлении своих полномочий несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Глава 3. БЮДЖЕТНЫЕ И МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ,

ЗАКУПКИ И ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ

ПАРТНЕРСТВО В ГОРОДЕ АЛАТАУ

Статья 30. Общие положения о специальном бюджетном

режиме города Алатау

1. На территории города Алатау действует специальный бюджетный режим. Администрация является самостоятельным администратором республиканских бюджетных программ, обеспечивает их исполнение и осуществляет мониторинг их реализации.

2. В республиканском бюджете бюджет администрации планируется

по принципу блочного бюджетирования. Правила блочного бюджетирования утверждаются Советом.

3. Сводный бюджет города Алатау состоит из местного бюджета города Алатау и бюджета администрации и используется в аналитических целях.

4. Бюджет администрации формируется и исполняется в соответствии с настоящим Конституционным законом и нормативными правовыми актами администрации для обеспечения текущей деятельности администрации и реализации стратегических документов города Алатау.

5. Местный бюджет города Алатау предназначается для обеспечения задач и функций акимата по реализации государственных функций, закрепленных

за органами местного государственного управления в городе Алатау.

6. Местный бюджет города Алатау вправе получать бюджетные субвенции в рамках трансфертов общего характера в соответствии

с бюджетным законодательством Республики Казахстан.

7. Изъятия бюджетных средств из местного бюджета города Алатау

и средств администрации в республиканский или иные бюджеты

не допускаются до наступления бюджетной самодостаточности.

8. Остатки средств и возникающая экономия средств бюджета администрации по итогам финансового года остаются в распоряжении администрации. По решению Совета средства экономии бюджета администрации могут быть направлены в будущие периоды, инвестированы

в развитие инфраструктуры города Алатау, перераспределены между статьями расходов бюджета администрации текущего года или перечислены в местный бюджет города Алатау для реализации социальных и текущих задач.

9. Остатки бюджетных средств и возникающая экономия местного бюджета распределяются при утверждении местного бюджета города Алатау. По решению маслихата остатки бюджетных средств и возникающая экономия местного бюджета могут быть направлены на увеличение финансирования действующих программ на текущий и будущие периоды.

10. До достижения бюджетной самодостаточности бюджета администрации проект закона о республиканском бюджете, вносимый Правительством Республики Казахстан в Курултай Республики Казахстан, должен содержать нормы о текущих расходах администрации и расходах администрации на развитие города Алатау.

11. Администрация разрабатывает и представляет в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию бюджетные запросы по принципу блочного бюджетирования для финансирования текущих расходов администрации и расходов администрации на развитие города Алатау.

12. Средства бюджета администрации планируются и расходуются

с контрольного счета наличности в государственном казначействе Республики Казахстан. Учетные политики бюджета администрации утверждаются администрацией.

13. В соответствии с нормативным правовым актом администрации, принимаемым по решению Совета, администрация обязана обеспечить ведение раздельной учетной политики поступающих средств в бюджет администрации.

14. Средства республиканского бюджета учитываются и используются исключительно в рамках самостоятельной учетной политики и не могут совмещаться с частными средствами, грантами или поступлениями и собственными доходами бюджета администрации в целях учета, исполнения или государственного аудита.

15. Администрация вправе создавать финансовые резервы за счет собственных доходов и добровольных имущественных взносов, пожертвований третьих лиц, а также иных поступлений, допускаемых настоящим Конституционным законом, кроме средств республиканского бюджета, поступающих в рамках финансирования развития города Алатау.

16. Порядок формирования, учета, пополнения и использования резервов бюджета администрации утверждается Советом с учетом обязательного раздельного учета резервов от иных средств бюджета администрации и ограничения на использование резервов исключительно

в целях развития города Алатау.

17. Местный бюджет города Алатау ведется, исполняется и подлежит мониторингу, учету и государственному аудиту в порядке, установленном бюджетным законодательством Республики Казахстан. Государственный аудит местного бюджета города Алатау осуществляется органами государственного аудита и финансового контроля в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном аудите и финансовом контроле.

18. В целях обеспечения прозрачности, эффективности и доверия

к управлению средствами бюджета администрации проводится ежегодный внешний независимый аудит. Внешний независимый аудит осуществляется международной аудиторской организацией, определяемой Советом. Результаты такого аудита подлежат обязательному опубликованию не позднее шести месяцев после завершения аудита.

19. В состав ежегодных отчетов Правительства Республики Казахстан и Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан, вносимых в Курултай Республики Казахстан, включается отчет об исполнении бюджета администрации по средствам республиканского бюджета.

20. Администрация обеспечивает постоянную публичную отчетность

о ходе исполнения бюджета администрации. Квартальные отчеты о доходах

и расходах бюджета администрации подлежат обязательному размещению

на интернет-ресурсе администрации.

21. Специальные положения бюджетного режима в городе Алатау, предусматривающие порядок планирования, утверждения, уточнения, корректировки, исполнения, мониторинга, внутреннего и внешнего аудита и финансового контроля бюджета администрации, утверждаются нормативным правовым актом администрации по решению Совета.

Статья 31. Распределение поступлений между местным бюджетом

города Алатау и бюджетом администрации

1. В городе Алатау действует специальный порядок распределения поступлений, зачисляемых от резидентов Алатау, субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории города Алатау и не являющихся резидентами Алатау, и других источников города Алатау. Указанные поступления осуществляются в местный бюджет города Алатау и бюджет администрации, не подлежат распределению и передаче в другие бюджеты Республики Казахстан до наступления бюджетной самодостаточности.

2. Порядок распределения поступлений между местным бюджетом города Алатау и бюджетом администрации определяется настоящим Конституционным законом и нормативным правовым актом администрации.

3. Местный бюджет города Алатау формируется за счет:

1) индивидуального подоходного налога;

2) социального налога;

3) налога на имущество по объектам налогообложения, зарегистрированным в городе Алатау;

4) налога на транспортные средства по объектам налогообложения, зарегистрированным и (или) состоящим на учете в городе Алатау;

5) земельного налога и платы за пользование земельными участками

с физических лиц по земельным участкам для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального жилищного и дачного строительства – в отношении земельных участков в пределах города Алатау;

6) других поступлений, относимых Бюджетным кодексом Республики Казахстан к поступлениям бюджета города областного значения, если иное

не предусмотрено пунктом 4 настоящей статьи;

7) поступлений трансфертов из местного бюджета Алматинской области, в том числе в рамках трансфертов общего характера.

4. Бюджет администрации формируется за счет:

1) корпоративного подоходного налога, уплаченного всеми субъектами предпринимательства, зарегистрированными на территории города Алатау;

2) налога на добавленную стоимость, уплаченного плательщиками

в городе Алатау, в том числе на произведенные товары, выполненные работы и оказанные услуги на территории города Алатау, на импортируемые товары и приобретенные работы, услуги от лица, не являющегося налоговым резидентом Республики Казахстан;

3) земельного налога и платы за пользование земельными участками

с юридических лиц, а также физических лиц, за исключением земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального жилищного и дачного строительства –

в отношении земельных участков в пределах территории города Алатау;

4) штрафов, пеней, санкций, взысканий, мер обеспечения исполнения административных актов, налагаемых администрацией и органами администрации;

5) других поступлений, относимых Бюджетным кодексом Республики Казахстан к поступлениям республиканского и областного бюджетов;

6) поступлений из республиканского бюджета и (или) местного бюджета города Алатау;

7) частных средств, взносов и других источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

5. Возврат резидентам Алатау суммы превышения налога на добавленную стоимость осуществляется из республиканского бюджета.

Порядок и сроки перечисления из республиканского бюджета суммы превышения налога на добавленную стоимость, подтвержденной на возврат резиденту Алатау администрацией, определяются совместным

нормативным правовым актом администрации и государственного органа, осуществляющего руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, но не позднее сроков, установленных налоговым законодательством Республики Казахстан, в том числе для инвестиционных проектов.

6. Иные платежи, вводимые в городе Алатау, подлежат администрированию администрацией и зачисляются в бюджет администрации.

Статья 32. Планирование и реализация государственных

инвестиционных проектов

1. Бюджетными инвестициями, направленными на развитие города Алатау, являются совокупность мероприятий, направленных на создание (строительство) новых либо реконструкцию имеющихся строительных объектов на территории города Алатау.

2. Реализация бюджетных инвестиций, направленных на развитие города Алатау, осуществляется в соответствии с конкурсными процедурами

с учетом положений статьи 34 настоящего Конституционного закона.

3. Администрация вправе осуществлять реализацию государственных инвестиционных проектов через механизм строительства «под ключ»

в порядке, определенном нормативным правовым актом администрации

по решению Совета.

4. Порядок планирования, обоснования, реализации и определения стоимости государственных инвестиционных проектов, направленных на развитие города Алатау, определяется нормативным правовым актом администрации по решению Совета.

5. Администрация вправе осуществлять заимствования в целях реализации инфраструктурных проектов путем выпуска ценных бумаг и (или) получения кредитов.

6. Обслуживание и погашение долга администрации осуществляются за счет средств республиканского бюджета в порядке, определенном нормативным правовым актом администрации по решению Совета.

7. Порядок осуществления заимствований администрацией определяется нормативным правовым актом администрации по решению Совета.

Статья 33. Государственно-частное партнерство в городе Алатау

1. Правовые условия государственно-частного партнерства в городе Алатау, способы его осуществления, порядок планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства, заключения, исполнения и прекращения договоров государственно-частного партнерства, мониторинга и оценки реализации проектов государственно-частного партнерства определяются нормативным правовым актом администрации по решению Совета в соответствии с международно признанными принципами проектного финансирования и банковской приемлемости.

2. Взаимодействие органов города Алатау с местными исполнительными органами Алматинской области и города Алматы

по совместной или сопутствующей реализации проектов государственно-частного партнерства осуществляется с учетом положений статьи 26 настоящего Конституционного закона.

3. Нормативными правовыми актами администрации по решению Совета могут быть также определены особенности:

1) порядка определения частного партнера;

2) распределения рисков государственно-частного партнерства между государственным партнером и частным партнером;

3) квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному частному партнеру;

4) порядка внесения изменений в договор государственно-частного партнерства и продления срока его действия;

5) методики определения лимитов государственных обязательств

по проектам государственно-частного партнерства;

6) ускоренного и упрощенного порядка согласования, экспертизы и утверждения конкурсной документации проектов государственно-частного партнерства;

7) по иным вопросам, связанным с планированием и реализацией проектов государственно-частного партнерства.

4. Государственные обязательства по проектам государственно-частного партнерства, реализуемым на территории города Алатау,

до наступления бюджетной самодостаточности исполняются за счет средств республиканского бюджета в порядке, определенном нормативным правовым актом администрации по решению Совета.

5. Администрация вправе привлекать международные, региональные

и (или) казахстанские финансовые институты для оказания консультационных услуг в целях разработки и обсуждения конкурсных документаций, проектов договора государственно-частного партнерства, внесения предложений по финансированию проекта государственно-частного партнерства, обеспечения исполнения обязательств по привлекаемым займам, предполагаемым платежам в случае расторжения договора государственно-частного партнерства и иным вопросам, связанным с финансированием проектов государственно-частного партнерства в городе Алатау, в том числе заключать с ними соответствующие соглашения.

6. Перечень проектов государственно-частного партнерства, подлежащих реализации на территории города Алатау, в том числе разрабатываемых и финансируемых с участием международных финансовых институтов, определяется администрацией.

7. Виды, объемы и порядок предоставления мер государственной поддержки при осуществлении проектов государственно-частного партнерства в городе Алатау определяются нормативными правовыми актами администрации по решению Совета.

Статья 34. Процедуры закупок органами города Алатау

1. Закупки товаров, работ и услуг органами города Алатау, аппаратами маслихата и акима города Алатау и исполнительными органами, финансируемыми из местного бюджета города Алатау, осуществляются

в соответствии с нормативными правовыми актами администрации.

2. Закупки товаров, работ и услуг органами города Алатау должны осуществляться с учетом международно признанных принципов в области государственных закупок и при условии соблюдения принципов:

1) наилучшего соотношения цены и качества;

2) справедливости, добросовестности и прозрачности;

3) эффективной конкуренции;

4) поэтапного внедрения местного содержания.

Глава 4. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ АЛАТАУ

Статья 35. Общие положения

1. Настоящей главой устанавливаются отдельные особенности правового регулирования деятельности в городе Алатау.

2. Особенности правового регулирования деятельности в городе Алатау устанавливаются настоящим Конституционным законом наряду с иным законодательством города Алатау, принимаемым с учетом пункта 3 статьи 4 настоящего Конституционного закона.

Статья 36. Законодательство города Алатау

1. Законодательство города Алатау является частью законодательства о специальном правовом режиме.

2. Нормативные правовые акты администрации, маслихата и акимата города Алатау принимаются в реализацию цели и задач специального правового режима и не могут противоречить настоящему Конституционному закону.

3. Нормативные правовые акты администрации, маслихата и акимата города Алатау имеют особый правовой статус, установленный настоящим Конституционным законом, и принимаются вне системы подзаконных нормативных правовых актов Республики Казахстан, установленной законодательством Республики Казахстан о правовых актах.

4. Администрация принимает следующие нормативные правовые акты: регуляторные положения, правила и регуляторные приказы.

5. Нормативные правовые акты администрации по юридической силе соответствуют следующим нисходящим уровням:

1) регуляторные положения – утверждаются решением Совета;

2) правила – утверждаются решением регуляторной комиссии администрации;

3) регуляторные приказы – принимаются главным исполнительным директором администрации.

6. Маслихат города Алатау принимает нормативные правовые акты

в виде решений.

7. Акимат города Алатау принимает нормативные правовые акты

в виде постановлений.

8. Нормативные правовые акты администрации, не противоречащие Конституции Республики Казахстан и настоящему Конституционному закону, могут быть основаны на принципах, нормах и прецедентах права Англии и Уэльса и (или) стандартах ведения предпринимательской деятельности

в странах с высокой инфраструктурой качества.

9. С учетом ограничений, установленных пунктом 3 статьи 4 настоящего Конституционного закона, администрация вправе принимать нормативные правовые акты, которые регулируют в городе Алатау:

1) частно-правовые отношения;

2) публично-правовые отношения.

10. Нормативные правовые акты администрации могут быть постоянными или временными. Временные нормативные правовые акты администрации принимаются и действуют до определенного срока или наступления события, которым определено окончание действия акта, в целях:

1) специального регулирования разработки, апробации и внедрения технологических и иных инноваций в рамках экспериментального правового режима;

2) предварительного апробирования норм права и подходов

в регулировании;

3) регулирования общественных отношений или общественных отношений в определенной сфере до принятия соответствующего постоянного нормативного правового акта;

4) определяемых Советом.

11. Законодательство города Алатау и иные нормативные правовые акты законодательства о специальном правовом режиме подлежат отдельному государственному учету в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан.

12. Законодательство города Алатау подлежит включению

в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в порядке, определенном нормативным правовым актом администрации по решению Совета.

13. Проекты нормативных правовых актов законодательства города Алатау подлежат публичному обсуждению до их принятия, если необходимость их незамедлительного принятия не обусловлена обеспечением безопасности, функционирования либо устойчивого развития города Алатау. Порядок проведения публичного обсуждения определяется нормативными правовыми актами администрации.

14. Порядок разработки, проведения юридической (правовой) экспертизы, принятия, учета, введения в действие, изменения, дополнения, прекращения, отмены, приостановления действия и опубликования нормативных правовых актов законодательства города Алатау и их иерархия определяются нормативным правовым актом администрации по решению Совета.

15. В случаях обнаружения неясностей и различного понимания норм законодательства города Алатау, а также противоречий в практике их применения администрацией дается официальное разъяснение. Акты официального разъяснения имеют обязательный характер.

Разъяснение норм законодательства города Алатау осуществляется

в соответствии с принципами специального правового режима.

Все сомнения, противоречия и неясности между нормами законодательства города Алатау и иных законодательных актов и подзаконных нормативных правовых актов Республики Казахстан разрешаются в пользу норм законодательства города Алатау.

16. Нормативные правовые акты администрации, маслихата и акимата города Алатау могут быть признаны незаконными и отменены полностью или в части исключительно в суде по иску Генерального Прокурора Республики Казахстан по следующим основаниям:

1) превышение администрацией, маслихатом или акиматом города Алатау полномочий, предоставленных настоящим Конституционным законом;

2) явное противоречие цели и (или) задачам специального правового режима.

17. Признание нормативного правового акта администрации, маслихата или акимата города Алатау незаконным и его отмена не имеют обратной силы, если иное не предусмотрено частью второй настоящего пункта. Такое признание и отмена не затрагивают:

1) сделки, заключенные добросовестно в период действия данного нормативного правового акта;

2) действие бизнес-лицензий, регуляторных лицензий и регуляторных разрешений, добросовестно полученных на основании данного нормативного правового акта;

3) права и обязательства третьих лиц, добросовестно приобретенные

в период действия данного нормативного правового акта.

В исключительных случаях, когда нормативный правовой акт администрации, маслихата или акимата города Алатау являлся заведомо незаконным, суд признает такой нормативный правовой акт незаконным

с момента его принятия. В этом случае сделки, совершенные на основании данного акта, бизнес-лицензий, регуляторных лицензий и регуляторных разрешений, выданных в период действий данного нормативного правового акта, являются недействительными.

Убытки, причиненные добросовестным лицам в результате издания заведомо незаконного нормативного правового акта, подлежат возмещению органами, их издавшими.

Нормативный правовой акт администрации, маслихата или акимата города Алатау считается заведомо незаконным, если его противоречие Конституции Республики Казахстан или настоящему Конституционному закону было явным на момент принятия.

18. Нормативный правовой акт администрации, маслихата или акимата города Алатау не может быть оспорен по истечении трех лет со дня его размещения на интернет-ресурсе администрации, за исключением случаев заведомой незаконности.

19. Нормативным правовым актом администрации по решению Совета определяется перечень вопросов, по которым принимаются нормативные правовые акты администрации, подлежащие согласованию с соответствующими уполномоченными государственными органами Республики Казахстан.

Статья 37. Употребление языков в городе Алатау

1. Нормативные правовые акты администрации разрабатываются и принимаются на казахском, русском и английском языках. Допускается перевод нормативных правовых актов администрации на другие языки. Официальный перевод нормативных правовых актов администрации обеспечивает орган города Алатау, принявший соответствующий акт.

2. Ведение внутренней, рабочей, учетно-статистической, финансовой, технической и иной рабочей документации в администрации осуществляется на казахском, русском и английском языках.

3. Обращения в органы города Алатау подаются на казахском, русском или английском языках.

Ответы органов города Алатау и прилагаемые к ним документы на принятое обращение излагаются на соответствующем языке обращения.

4. Все сделки, совершаемые в письменном виде по законодательству города Алатау, излагаются на казахском, русском или английском языках. При необходимости такие сделки могут дополнительно излагаться на других языках.

Сделки, в которых одной из сторон является резидент Алатау, совершаемые в письменном виде, излагаются на английском либо на казахском или русском языке.

5. Тексты реквизитов и визуальной информации излагаются

с соблюдением норм орфографии, этики и аутентичного перевода текста.

6. В городе Алатау вывески негосударственных юридических лиц размещаются на казахском языке. При необходимости вывески могут размещаться дополнительно на русском или английском языке. Размещение вывесок на других языках запрещается.

Статья 38. Резидентство в городе Алатау

1. Правовой статус резидента Алатау (далее – резидентство) присваивается по отдельным категориям резидентства.

Присвоение, изменение и прекращение резидентства подлежат регистрации.

2. Категории резидентства определяют допустимый объем применения в отношении резидента Алатау специального правового режима и соответствующих прав, обязанностей и требований, предусмотренных настоящим Конституционным законом и нормативными правовыми актами администрации.

3. Администрация ведет реестр резидентов Алатау.

4. Система категорий резидентства, условия присвоения, изменения и прекращения резидентства, порядок их регистрации, порядок формирования, ведения, содержания и опубликования сведений реестра резидентов Алатау определяются нормативными правовыми актами администрации.

Статья 39. Предпринимательская деятельность

и бизнес-лицензирование в городе Алатау

1. Основным бизнесом является фактически осуществляемая предпринимательская деятельность лица, направленная на достижение целей его создания – для некоммерческих организаций, либо формирование его дохода – для физических лиц и коммерческих организаций.

Основной бизнес считается осуществляемым на территории города Алатау, если на территории города Алатау фактически осуществляется деятельность, включающая выполнение основных производственных, операционных, коммерческих и технологических функций, непосредственно формирующих доход от реализации товаров, выполнения работ или оказания услуг, владения, использования или распоряжения имуществом, расположенным на территории города Алатау, и (или) результатами интеллектуальной деятельности, созданными и (или) управляемыми на территории города Алатау, за исключением оказания консультационных, агентских, представительских и иных вспомогательных услуг.

2. Определение факта осуществления основного бизнеса на территории города Алатау осуществляется администрацией в определяемом ею порядке. Администрация вправе признать лицо осуществляющим основной бизнес на территории города Алатау независимо от места его регистрации, если фактическая деятельность такого лица соответствует признакам основного бизнеса, установленным настоящим Конституционным законом.

3. Ведение деятельности, составляющей основной бизнес на территории города Алатау, физическими и юридическими лицами осуществляется на основе бизнес-лицензии, выдаваемой администрацией.

4. Некоммерческие юридические лица – резиденты Алатау, деятельность которых не несет признаков основного бизнеса, вправе осуществлять такую деятельность без получения бизнес-лицензии.

5. Лицо, получившее бизнес-лицензию, вправе осуществлять деятельность, составляющую основной бизнес, исключительно в пределах видов и условий деятельности, указанных в бизнес-лицензии и определяемых нормативными правовыми актами администрации.

6. Бизнес-лицензия выдается коммерческой организации при ее государственной регистрации в качестве юридического лица – резидента Алатау. Иным лицам бизнес-лицензия выдается по заявлению в случае намерения осуществлять основной бизнес в городе Алатау.

7. Представительства юридических лиц – резидентов Алатау, зарегистрированных за пределами города Алатау, а также представительства иных юридических лиц Республики Казахстан в городе Алатау не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность.

8. Виды бизнес-лицензий, порядок бизнес-лицензирования, последствия приостановления и прекращения действия бизнес-лицензии определяются нормативными правовыми актами администрации.

Статья 40. Правовой режим деятельности юридических лиц

на территории города Алатау

1. Основной бизнес юридических лиц на территории города Алатау должен осуществляться исключительно юридическими лицами – резидентами Алатау.

2. Юридические лица, не являющиеся резидентами Алатау, вправе осуществлять на территории города Алатау деятельность по выполнению работ и оказанию услуг:

1) без создания филиала – при условии, что такая деятельность осуществляется на временной или проектной основе и не носит постоянный характер;

2) через зарегистрированный в городе Алатау филиал – в случае осуществления такой деятельности на постоянной основе при следующих условиях:

такая деятельность не относится к основному бизнесу юридического лица, осуществляемому на территории города Алатау;

не осуществляется реализация товаров либо реализация товаров осуществляется исключительно в процессе создания результата работ и услуг в необходимом для их выполнения объеме и не несет самостоятельную предпринимательскую цель;

не осуществляется деятельность, которая в соответствии с настоящим Конституционным законом или нормативными правовыми актами администрации может осуществляться исключительно юридическими

лицами – резидентами Алатау.

3. Требование о наличии резидентства не применяется к:

1) государственным юридическим лицам, а также организациям квазигосударственного сектора, осуществляющим деятельность (функции)

в городе Алатау в пределах своей компетенции;

2) иностранным юридическим лицам, которые не учреждают юридическое лицо в Республике Казахстан и не осуществляют основной бизнес в городе Алатау через филиал или представительство, а также не ведут деятельность на постоянной основе в городе Алатау и которые участвуют

в проектах в городе Алатау путем предоставления финансирования и (или) оказания отдельных услуг (в том числе технических, консультационных

и иных профессиональных услуг), поставки товаров и (или)

выполнения проектных, изыскательских, научно-исследовательских, опытно-конструкторских либо технологических работ по договорам с резидентами Алатау и (или) органами города Алатау.

4. Если иное не установлено настоящим Конституционным законом, запрещаются:

1) осуществление юридическими лицами, не являющимися резидентами Алатау, основного бизнеса на территории города Алатау, требующего наличия бизнес-лицензии;

2) изменение места регистрации негосударственных юридических лиц, созданных на иной территории Республики Казахстан за пределами города Алатау, на место регистрации в городе Алатау;

3) создание юридическими лицами – резидентами Алатау филиалов на иной территории Республики Казахстан.

5. Виды и организационно-правовые формы юридических

лиц – резидентов Алатау, основания и порядок их создания, регистрации, реорганизации, ликвидации и прекращения деятельности, требования

к осуществлению их деятельности определяются нормативными правовыми актами администрации.

6. Нормативными правовыми актами администрации может быть предусмотрена возможность изменения места регистрации иностранных юридических лиц из иностранных юрисдикций в город Алатау без прекращения их деятельности (редомициляция).

7. Юридическим лицам – резидентам Алатау присваиваются бизнес-идентификационные номера в Национальном реестре бизнес-идентификационных номеров. Такие бизнес-идентификационные номера признаются и применяются наравне с бизнес-идентификационными номерами, присваиваемыми иным юридическим лицам Республики Казахстан.

8. Администрация осуществляет государственную регистрацию, перерегистрацию и регистрацию прекращения деятельности юридических

лиц – резидентов Алатау, учетную регистрацию, перерегистрацию в городе Алатау, а также снятие с учетной регистрации филиалов и представительств

в городе Алатау.

Администрация представляет сведения о зарегистрированных

ею юридических лицах, филиалах и представительствах в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров для присвоения им

бизнес-идентификационных номеров.

9. Присвоение, учет и использование бизнес-идентификационных номеров осуществляются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

10. Государственные органы Республики Казахстан обеспечивают присвоение бизнес-идентификационных номеров юридическим

лицам – резидентам Алатау, филиалам и представительствам в городе Алатау,

а также интеграцию сведений о них в государственные цифровые системы Республики Казахстан.

В указанных цифровых системах обеспечивается идентификация таких юридических лиц – резидентов Алатау, филиалов и представительств как субъектов города Алатау в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 27 настоящего Конституционного закона.

11. Реабилитация и банкротство юридических лиц – резидентов Алатау осуществляются в соответствии с нормативным правовым актом администрации по решению Совета.

Статья 41. Регуляторное лицензирование и разрешительные

процедуры в городе Алатау

1. Государственное регулирование деятельности на территории города Алатау осуществляется в формах, предусмотренных настоящим Конституционным законом и нормативными правовыми актами администрации, включая применение регуляторных лицензий и регуляторных разрешений.

2. Отдельные виды деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами администрации осуществляются в городе Алатау на основании регуляторных лицензий.

Регуляторные лицензии выдаются исключительно резидентам Алатау, если иное не установлено настоящим Конституционным законом.

3. Участие в экспериментальном правовом режиме, а также совершение отдельных операций, реализация отдельных проектов, совершение иных конкретных действий на территории города Алатау требуют в соответствии

с нормативными правовыми актами администрации получения регуляторных разрешений.

Регуляторные разрешения выдаются резидентам Алатау, а также иным лицам, за исключением случаев, когда настоящим Конституционным законом или нормативными правовыми актами администрации предусмотрено,

что соответствующее право может быть предоставлено исключительно резидентам Алатау или их отдельным категориям.

4. Регуляторные лицензии и регуляторные разрешения выдаются администрацией или в случаях, определенных нормативными правовыми актами администрации, органами администрации.

5. Если иное не предусмотрено законодательством города Алатау, государственное регулирование, связанное с введением и реализацией разрешительного и уведомительного порядков, предусмотренных пунктом 3 статьи 4 настоящего Конституционного закона, осуществляется соответствующими государственными органами Республики Казахстан

в пределах их компетенции.

6. Регуляторные лицензии и регуляторные разрешения выдаются на определенный срок либо без ограничения срока действия.

7. Деятельность государственных юридических лиц и субъектов квазигосударственного сектора на территории города Алатау подлежит государственному регулированию в соответствии с законодательством Республики Казахстан, если иное не установлено настоящим Конституционным законом или нормативными правовыми актами администрации.

8. Наличие бизнес-лицензии не освобождает от обязанности получения регуляторной лицензии, регуляторного разрешения.

9. При осуществлении регуляторного лицензирования и разрешительных процедур администрация вправе признавать лицензии, разрешения, аккредитации и иные документы, подтверждающие право на осуществление деятельности, выданные в странах с высокой инфраструктурой качества и (или) международными организациями, определяемыми администрацией.

10. Порядок осуществления регуляторного лицензирования и осуществления разрешительных процедур, предъявляемые квалификационные и (или) иные требования, а также способы обеспечения их исполнения и иные правовые меры воздействия за нарушение государственного регулирования деятельности в городе Алатау определяются нормативными правовыми актами администрации.

Статья 42. Государственный контроль

и надзор в городе Алатау

1. В сферах общественных отношений, регулируемых настоящим Конституционным законом и нормативными правовыми актами администрации, государственный контроль и надзор в городе Алатау

в отношении резидентов Алатау и иных лиц в городе Алатау осуществляются исключительно администрацией и уполномоченными ею в соответствии

с настоящим Конституционным законом лицами в порядке, определенном нормативным правовым актом администрации.

2. Центральные государственные органы и их территориальные подразделения не вправе осуществлять государственный контроль и надзор, применять меры административного воздействия, выдавать обязательные предписания либо приостанавливать деятельность резидентов Алатау

по вопросам, отнесенным к регулированию администрации.

3. В сферах законодательства, не регулируемых настоящим Конституционным законом и нормативными правовыми актами администрации и не отнесенных к сферам отношений, предусмотренных пунктом 3 статьи 4 настоящего Конституционного закона, государственный контроль и надзор в отношении резидентов Алатау осуществляются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, исключительно при наличии предварительного письменного согласия администрации. Необходимость предварительного письменного согласия не распространяется на деятельность специальных государственных органов, уполномоченного органа по противодействию коррупции и уполномоченного органа, осуществляющего финансовый мониторинг, при осуществлении ими полномочий, отнесенных к их исключительной компетенции, на государственный контроль и надзор, проводимые по поручению Президента Республики Казахстан, а также в иных случаях, определяемых нормативными правовыми актами администрации по решению Совета.

Администрация вправе отказать в согласовании проведения государственного контроля и надзора в случаях, если:

предмет государственного контроля и надзора охватывается полномочиями администрации, органов администрации, иных уполномоченных администрацией государственных органов и (или) организаций;

нарушены установленные законодательством Республики Казахстан требования к порядку назначения, организации и (или) проведения государственного контроля и надзора;

отсутствуют достаточные фактические основания, обосновывающие вероятность нарушений;

объем и характер заявленных контрольно-надзорных мероприятий явно не соответствуют фактическим основаниям, указанным государственным органом в запросе о согласовании, и (или) тяжести предполагаемого нарушения или его предполагаемых последствий;

цели государственного контроля и надзора могут быть достигнуты менее обременительными для резидента Алатау способами;

имеются иные основания, определяемые нормативным правовым актом администрации по решению Совета.

Отказ в согласовании должен быть мотивированным и может быть обжалован в суд.

4. Надзор прокуратуры в городе Алатау осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.

Проверка соблюдения законности в деятельности администрации и органов администрации допускается только Генеральной прокуратурой Республики Казахстан по поручению Президента Республики Казахстан или Генерального Прокурора Республики Казахстан.

По поручению Генерального Прокурора Республики Казахстан проведение проверки не допускается:

1) чаще одного раза в течение тридцати шести месяцев с момента окончания последней проверки прокуратуры;

2) повторно в отношении ранее проверенного периода деятельности по одному и тому же предмету проверки;

3) в отношении периода, превышающего три года, предшествующего дате начала последней проверки по одному и тому же предмету проверки.

5. Прокуратура не вправе вмешиваться в деятельность резидентов Алатау, являющихся субъектами частного предпринимательства, осуществляемую в городе Алатау, назначать проверки такой деятельности,

за исключением случаев, предусмотренных частью второй настоящего пункта.

Проведение проверки соблюдения законности деятельности таких лиц допускается исключительно по поручению Президента Республики Казахстан, Генерального Прокурора Республики Казахстан либо по согласованию с ними.

Генеральная прокуратура Республики Казахстан уведомляет указанного субъекта контроля и надзора и предоставляет ему возможность представить позицию в срок не менее трех рабочих дней до начала проведения проверки, за исключением случаев наличия непосредственной угрозы жизни или здоровью населения, окружающей среде, безопасности критической инфраструктуры города Алатау и когда устранение такой угрозы требует незамедлительного вмешательства. В таких случаях проверка проводится без предварительного уведомления субъекта контроля и надзора и регистрации акта о назначении проверки с последующим его представлением в течение следующего рабочего дня в уполномоченный орган по правовой статистике и специальным учетам.

6. В случае отнесения новой сферы общественных отношений

к регулированию администрации государственный контроль и надзор

в соответствующей сфере осуществляются администрацией со дня вступления в силу соответствующего акта.

7. Положения настоящей статьи не применяются к осуществлению налогового администрирования в городе Алатау.

Налоговое администрирование, включая любые формы налогового контроля, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных

статьей 44 настоящего Конституционного закона.

Статья 43. Обращение товаров, работ и услуг города Алатау

1. Товары, работы и услуги, произведенные (выполненные, оказанные) резидентами Алатау в соответствии с законодательством города Алатау, признаются соответствующими требованиям законодательства Республики Казахстан для целей их реализации, оплаты, учета и использования на территории Республики Казахстан и при экспорте, если иное не установлено законодательством города Алатау или международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, подлежат обращению наравне

с иными товарами, работами и услугами, произведенными на иной территории Республики Казахстан.

2. Несоответствие деятельности резидента Алатау в городе Алатау требованиям лицензирования, сертификации, разрешительного или уведомительного порядка либо иным требованиям к товарам, работам или услугам, установленным на иной территории Республики Казахстан, не может являться основанием для отказа в экспорте, осуществлении платежей, признании расходов, вычетов или зачета для целей налогообложения, ограничении участия в закупках либо применении иных мер, ограничивающих их оборот, за исключением мер, установленных нормативными правовыми актами администрации.

3. Требования, установленные государственными органами, финансовыми организациями Республики Казахстан и субъектами квазигосударственного сектора, влекущие отказ в осуществлении платежей, признании расходов, вычетов или зачета для целей налогообложения, допуске к обращению либо совершении иных операций в отношении товаров, работ и услуг, указанных в пункте 1 настоящей статьи, по основаниям отсутствия лицензии, разрешения либо иного соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан либо невозможности подтверждения такого соответствия, не применяются, если иное не установлено нормативными правовыми актами администрации.

4. Требования к внутристрановой ценности товаров, работ и услуг, производимых (выполняемых, оказываемых) резидентами Алатау, а также иные меры, направленные на локализацию товаров, работ и услуг в городе Алатау, в том числе для целей их обращения на иной территории Республики Казахстан, регулируются нормативными правовыми актами администрации. Указанные требования устанавливаются исключительно в случае предоставления налоговых преференций по конкретным инвестиционным проектам, а также признаются в равной мере на всей территории Республики Казахстан.

Статья 44. Налоговый режим города Алатау

1. Налоговый режим города Алатау основывается на Конституции Республики Казахстан и определяется законодательством о специальном правовом режиме, а также Налоговым кодексом Республики Казахстан, который применяется в части, предусмотренной нормативными правовыми актами администрации по решению Совета.

2. Налоговый режим города Алатау основывается на видах налогов и других обязательных платежей в бюджет, установленных законодательством Республики Казахстан с учетом особенностей, предусмотренных законодательством города Алатау.

В городе Алатау решением Совета могут быть изменены ставки налогов и других обязательных платежей в бюджет, порядок их исчисления и предусмотрены налоговые льготы и налоговые преференции по ним

в отношении резидентов Алатау.

3. Налоговые преференции устанавливаются на срок не более тридцати лет исключительно в целях реализации долгосрочного плана, мастер-плана и стратегии развития, а также задач специального правового режима.

Резидент Алатау и его взаимосвязанные стороны не вправе применять налоговые преференции, предусмотренные иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, в отношении доходов (прибыли), к которым применяются налоговые преференции в соответствии с настоящим Конституционным законом.

В целях реализации принципа финансовой устойчивости, предусмотренного статьей 15 настоящего Конституционного закона, налоговые преференции не применяются к:

1) операциям резидента Алатау с взаимосвязанными сторонами, если такие операции приводят к уменьшению налоговых обязательств по тому же виду деятельности, осуществляемой на иной территории Республики Казахстан;

2) переносу в город Алатау с иной территории Республики Казахстан производственных, технологических функций, функций продаж, маркетинга, сбыта или иных основных функций предпринимательской деятельности, если такой перенос приводит к уменьшению налоговых обязательств по деятельности, осуществляемой на иной территории Республики Казахстан;

3) доходам резидента Алатау, полученным от прямого или косвенного владения и (или) управления акциями (долями участия) в юридических лицах, зарегистрированных на иной территории Республики Казахстан (холдинговая деятельность);

4) доходам резидента Алатау, полученным от владения и (или) управления нематериальными активами, если такие активы не созданы и не используются либо не коммерциализируются на территории города Алатау;

5) доходам резидента Алатау от реализации товаров (торговая деятельность), работ и услуг, если основной бизнес по их производству, выполнению или оказанию фактически осуществляется за пределами территории города Алатау на иной территории Республики Казахстан;

6) иным доходам и (или) видам деятельности, определенным нормативными правовыми актами администрации с учетом рекомендаций уполномоченного органа в области налоговой политики Республики Казахстан.

Предусмотренные частью третьей настоящего пункта основные правила применения налоговых преференций подлежат реализации администрацией в рамках нормативного правового акта, принимаемого администрацией по решению Совета в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи.

Порядок реализации положений части третьей настоящего пункта

в отношении взаимосвязанных сторон резидента Алатау, осуществляющих деятельность и зарегистрированных за пределами города Алатау на иной территории Республики Казахстан, определяется государственным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, в порядке, предусмотренном

пунктом 3 статьи 27 настоящего Конституционного закона.

4. По инвестиционному проекту, реализуемому в приоритетной сфере города Алатау юридическим лицом – резидентом Алатау в соответствии

с бизнес-лицензией, гарантируется стабильность налогового режима

в отношении соответствующей деятельности в течение десяти лет со дня выдачи бизнес-лицензии. Указанная стабильность налогового режима предусматривает неприменение новых налогов и других обязательных платежей, увеличение ставок налогов и других обязательных платежей,

а также изменение порядка их исчисления, влекущего увеличение налоговых обязательств по такому инвестиционному проекту.

В случае изменения законодательства Республики Казахстан, ограничивающего или отменяющего применение ранее предоставленной налоговой преференции, резидент Алатау вправе продолжать применять такую налоговую преференцию на условиях и в течение всего срока ее действия, предусмотренных соответствующей бизнес-лицензией.

5. Положения пункта 4 настоящей статьи не применяются в отношении изменений законодательства города Алатау по налогам и иным обязательным платежам, установленным законодательством города Алатау в целях охраны окружающей среды, развития городской среды, защиты жизни и здоровья человека и исполнения международных обязательств Республики Казахстан.

Применение указанных изменений законодательства города Алатау производится исключительно на основании мотивированного административного акта администрации, принятого в отношении конкретного инвестиционного проекта, с обязательным предоставлением переходного периода продолжительностью не менее трех лет со дня направления указанного административного акта.

6. Прекращение или приостановление применения стабильности налогового режима, действовавшего на дату выдачи бизнес-лицензии по инвестиционному проекту, также допускается при существенном нарушении условий бизнес-лицензии и реализации инвестиционного проекта исключительно на основании мотивированного административного акта администрации, принятого в отношении конкретного резидента Алатау.

7. Налоговые преференции могут предусматривать полное или частичное освобождение и применяться в отношении следующих видов налогов и платежей в бюджет:

1) корпоративный подоходный налог, в том числе:

корпоративный подоходный налог, удерживаемый у источника выплаты, по доходам нерезидента в виде процентов, роялти с учетом международных инициатив и положений международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан;

корпоративный подоходный налог по доходам нерезидента в виде дивидендов от распределения дохода резидентом Алатау. При реинвестировании капитала в деятельность, подлежащую бизнес-лицензированию, могут предоставляться преференции в форме привилегированных условий предоставления земельных участков, зачета налоговых обязательств, иных мер;

2) индивидуальный подоходный налог:

по доходам являющихся высококвалифицированными специалистами иностранных работников, получаемым по трудовым договорам с резидентами



Алатау, если такие иностранные работники признаются налоговыми резидентами Республики Казахстан;

по доходам лица, не являющегося налоговым резидентом Республики Казахстан (далее в настоящей статье – нерезидент), в виде дивидендов от распределения дохода резидентом Алатау;

по доходам в виде прироста стоимости, имущественного дохода физических лиц, а также доходам физических лиц по обеспеченным цифровым активам, определенным нормативными правовыми актами администрации по решению Совета;

3) социальный налог по расходам работодателя, выплачиваемым в виде доходов работникам резидентов Алатау;

4) налог на добавленную стоимость:

при импорте товаров, определенных нормативными правовыми актами администрации по решению Совета;

с оборота по приобретению работ, услуг от нерезидента, определенных нормативными правовыми актами администрации по решению Совета;

5) налог на имущество по объектам налогообложения, расположенным на территории города Алатау;

6) земельный налог или плата за пользование земельными участками

по объектам налогообложения, расположенным на территории города Алатау;

7) другие налоги и обязательные платежи в бюджет в размере, совокупно не превышающем десяти процентов от стоимости инвестиционного проекта. Условия предоставления налоговой преференции, превышающей указанный предел, утверждаются решением Президента Республики Казахстан.

Налоговые преференции могут предусматривать изменение ставки, объекта налогообложения, предоставление дополнительных вычетов, корректировок из налогооблагаемой базы при соответствии условиям, установленным настоящей статьей.

Налоговые преференции по корпоративному подоходному налогу или индивидуальному подоходному налогу не должны применяться к доходам

в виде конструктивных дивидендов, полученных от резидента Алатау.

Налоговая преференция по корпоративному подоходному налогу может применяться к следующим видам доходов резидента Алатау:

1) доход от реализации товаров, работ, услуг, которые являются результатом вида деятельности, подлежащего бизнес-лицензированию;

2) доход от превышения суммы положительной курсовой разницы над суммой отрицательной курсовой разницы;

3) вознаграждение по депозитам от размещенных средств, полученных в рамках реализации инвестиционного проекта;

4) прочие доходы и виды доходов, если не превышают десяти процентов совокупного годового дохода за налоговый период.

Реализация на территории города Алатау товаров, помещаемых под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, по перечню товаров, определенных нормативными правовыми актами администрации по решению Совета, может облагаться налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке.

8. Условия предоставления, корректировки и отмены налоговых преференций в рамках налогового режима в городе Алатау устанавливаются нормативным правовым актом администрации по решению Совета с учетом положений международных инициатив и международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан.

Система налоговых преференций в городе Алатау подлежит категоризации на основании следующих руководящих критериев, применяемых в совокупности к деятельности резидентов Алатау:

1) соответствие стратегическим документам города Алатау;

2) приоритетность сектора экономики города Алатау;

3) экспортоориентированность и инновационность;

4) экологичность;

5) финансовые, экономические, социальные и иные основные показатели инвестиционных проектов.

Налоговые преференции подлежат предоставлению, контролю, корректировке и отмене администрацией в процессе бизнес-лицензирования в определяемом ею порядке.

По запросу администрации юридические и физические лица должны предоставлять информацию в отношении:

1) налогов, применимых в любой другой иностранной юрисдикции

к доходам, полученным (подлежащим к получению) из источников в городе Алатау;

2) всех взаимосвязанных лиц, включая функциональный анализ по таким взаимосвязанным лицам, их налоговым обязательствам на территории Республики Казахстан за период срока исковой давности;

3) иных вопросов, определенных нормативными правовыми актами администрации по решению Совета.

В случае изменения законодательства такой юрисдикции, приводящего к увеличению суммы взимаемых налогов в связи с применением налоговых преференций в городе Алатау, администрация вправе пересмотреть уплату налогов в бюджет города Алатау путем изменения применяемых налоговых преференций в размере, сопоставимом величине такого увеличения.

9. Резидент Алатау должен соответствовать условиям предоставления налоговых преференций в каждом налоговом периоде, в котором действует такая преференция. Актами администрации должны быть установлены сроки устранения нарушения условий предоставления налоговой преференции и (или) меры воздействия.

10. Применение налоговых преференций запрещается в отношении следующих видов деятельности:

1) деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, кроме случаев их применения в научно-исследовательских и (или) медицинских целях, соответственно, в организациях высшего и (или) послевузовского образования, научных организациях и медицинских организациях;

2) производство и (или) оптовая реализация подакцизной продукции;

3) проведение лотереи;

4) деятельность, связанная с оборотом радиоактивных материалов, кроме случаев их применения в научно-исследовательских и (или) медицинских целях, соответственно, в организациях высшего и (или) послевузовского образования, научных организациях и медицинских организациях;

5) прочие виды деятельности, предусмотренные нормативными правовыми актами администрации по решению Совета.

11. Резидент Алатау, применяющий налоговые преференции, ведет раздельный налоговый учет объектов налогообложения и (или) объектов, связанных с налогообложением, в целях исчисления налоговых обязательств по видам деятельности, к которым применяются налоговые преференции, подлежащих учету по общему налоговому режиму в городе Алатау. Правила раздельного учета устанавливаются нормативными правовыми актами администрации по решению Совета.

12. Резидент Алатау, намеревающийся совершить сделку в рамках осуществления своей деятельности в городе Алатау (далее – планируемая сделка), вправе обратиться с заявлением в администрацию за предварительным рассмотрением планируемой сделки и выражением официальной позиции администрации относительно применения законодательства о специальном правовом режиме в части налогового режима в городе Алатау и налогового законодательства Республики Казахстан

к планируемой сделке (далее – налоговое решение), и администрация выдает соответствующее налоговое решение в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом администрации.

Если резидент Алатау осуществил полное и достоверное раскрытие всех аспектов сделки, имеющих значение для выдачи налогового решения,

и сделка была осуществлена в соответствии с такими аспектами сделки,

то такое налоговое решение не может быть изменено администрацией в период или после совершения указанной сделки и является обязательным для применения и исполнения администрацией, органами администрации и (или) иными государственными органами Республики Казахстан, в том числе органами государственных доходов, в отношении указанных резидента Алатау и сделки.

Налоговые решения предоставляются за плату, установленную администрацией.

13. Администрация по решению Совета при условии соответствия установленным настоящим Конституционным законом основополагающим принципам и нормам, касающимся установления или отмены обязательных платежей в бюджет администрации, вправе принимать нормативные правовые акты, устанавливающие или отменяющие отдельные виды обязательных платежей в бюджет администрации, не предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан, определяющие их ставки, порядок, а также сроки исчисления и уплаты, в том числе:

1) плату за государственные и иные услуги или действия администрации или органов администрации;

2) инфраструктурный сбор;

3) утилизационный платеж;

4) плату за налоговое решение;

5) иные виды платежей.

14. Нормативными правовыми актами администрации по решению Совета может быть установлен иной порядок применения положений международного договора Республики Казахстан, касающихся вопросов налогообложения, если соответствующий порядок, установленный другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, ограничивает предоставление льгот, которые соответствуют целям и задачам положений такого международного договора.

15. При осуществлении деятельности на территории города Алатау

в соответствии с настоящим Конституционным законом администрация и органы администрации освобождаются от уплаты корпоративного подоходного налога, налога на имущество и земельного налога по объектам, расположенным на территории города Алатау, других налогов и обязательных платежей в бюджет, не уплачиваемых государственными органами

в Республике Казахстан.

Иностранные работники администрации или органов администрации освобождаются от уплаты индивидуального подоходного налога по доходам от деятельности в городе Алатау по соответствующим трудовым договорам

с администрацией или органом администрации до периода, определенного нормативным правовым актом администрации по решению Совета.

16. Не является оборотом по реализации, облагаемым налогом на добавленную стоимость, получение администрацией или органами администрации средств в соответствии с настоящим Конституционным законом, в том числе бюджетных средств из бюджетов Республики Казахстан, платы за услуги, оказанные резидентам Алатау, и иных платежей, установленных нормативными правовыми актами администрации.

Выполненные работы, оказанные услуги нерезидентом на возмездной основе, местом реализации которых признается Республика Казахстан,

не являются оборотом по приобретению работ и услуг от нерезидента,

если работы выполнены и услуги оказаны администрации или органам администрации при осуществлении ими деятельности на территории города Алатау в соответствии с настоящим Конституционным законом.

17. Налоговое администрирование в городе Алатау основывается

на Налоговом кодексе Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных нормативными правовыми актами администрации.

Для целей налогового администрирования, а также выполнения функций, предусмотренных нормативными правовыми актами администрации, органы государственных доходов представляют администрации и органам администрации сведения по налогоплательщикам,

в том числе составляющие согласно налоговому законодательству Республики Казахстан налоговую тайну.

Взаимодействие органов государственных доходов с администрацией, органами администрации и резидентами Алатау по вопросам налогообложения в городе Алатау определяется нормативными правовыми актами администрации.

Статья 45. Таможенный режим в городе Алатау

1. Для целей таможенного и налогового регулирования город Алатау

в течение пятидесяти лет со дня введения в действие настоящей статьи функционирует в режиме специальной экономической зоны, в связи с чем:

1) границы и площадь территории города Алатау являются границами и площадью указанной специальной экономической зоны;

2) юридические лица – резиденты Алатау одновременно являются резидентами специальной экономической зоны и подлежат включению

в реестр резидентов специальной экономической зоны на основании лицензии, выданной администрацией и признаваемой для этих целей договором

об осуществлении деятельности на территории специальной экономической зоны;

3) ведение реестра резидентов специальной экономической зоны для целей таможенного регулирования осуществляется администрацией;

4) администрация вправе осуществлять функции и полномочия таможенного и налогового органов в городе Алатау;

5) сведения о юридических лицах – резидентах Алатау, включенных

в реестр резидентов специальной экономической зоны, представляются администрацией в центральный исполнительный орган, осуществляющий государственное регулирование в сфере создания, функционирования и упразднения специальных экономических и индустриальных зон в рамках интеграции с соответствующей базой данных, для целей последующего представления сведений о юридических лицах – резидентах Алатау

в соответствии с таможенным законодательством Евразийского



экономического союза (далее – таможенное законодательство ЕАЭС), а также таможенным законодательством Республики Казахстан, если иное не предусмотрено законодательством города Алатау;

6) на территории города Алатау применяются таможенная процедура свободной таможенной зоны и иные таможенные процедуры, таможенные операции в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС

и таможенным законодательством Республики Казахстан, если иное

не предусмотрено законодательством города Алатау;

7) органы города Алатау вправе с учетом таможенного законодательства ЕАЭС принимать соответствующие акты законодательства города Алатау, регулирующие требования и особенности применения таможенных процедур и таможенных операций на территории города Алатау;

8) ввоз товаров на территорию города Алатау и вывоз товаров

с территории города Алатау в целях помещения под таможенные процедуры осуществляются в порядке, определяемом администрацией.

2. Под таможенную процедуру свободной таможенной зоны помещаются товары, предназначенные для размещения и (или) использования резидентами специальной экономической зоны на территории города Алатау

в целях осуществления предпринимательской деятельности в соответствии

с лицензией, выданной администрацией.

3. На территории города Алатау могут размещаться и использоваться товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, а также товары Евразийского экономического союза, не помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, и иностранные товары, помещенные под иные таможенные процедуры, в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС и нормативными правовыми актами администрации, а также таможенным законодательством Республики Казахстан, если иное не предусмотрено актами законодательства города Алатау.

4. При вывозе товаров с территории города Алатау таможенная процедура свободной таможенной зоны завершается помещением товаров под таможенные процедуры, предусмотренные таможенным законодательством ЕАЭС, а также таможенным законодательством Республики Казахстан, если иное не предусмотрено актами законодательства города Алатау.

5. Порядок проведения таможенного контроля, применяемые технологии (инструкции), формы таможенного контроля и (или) меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля, в части, не регулируемой таможенным законодательством ЕАЭС, определяются нормативными правовыми актами администрации.

6. Требования к обустройству территории зон таможенного контроля города Алатау, включая требования по ограждению и оснащению периметра такой территории системой видеонаблюдения, обеспечению контрольно-пропускного режима, а также определение порядка доступа лиц на такую



территорию определяются нормативными правовыми актами администрации.

Статья 46. Исполнение денежных обязательств,

валютное регулирование и валютный контроль

1. Валютное регулирование и валютный контроль по городу Алатау осуществляются нормативным правовым актом администрации по решению Совета, согласовываемому с Национальным Банком Республики Казахстан.

2. Валютное регулирование и валютный контроль по городу Алатау подлежат применению в соответствии со следующими гарантируемыми Республикой Казахстан основными правилами:

1) недопущение неоправданного вмешательства государственных органов Республики Казахстан в валютные операции инвесторов и резидентов Алатау;

2) свобода открытия резидентами Алатау счетов в национальной и (или) иностранной валюте в уполномоченных банках и (или) иностранных банках;

3) возможность осуществления валютных операций между юридическими лицами – резидентами Алатау, а также между юридическими лицами – резидентами Алатау и нерезидентами Республики Казахстан

в национальной и (или) иностранной валюте в случаях и порядке, определенных нормативным правовым актом администрации, согласованным с Национальным Банком Республики Казахстан;

4) возможность привлечения займов юридическими лицами – резидентами Алатау от резидентов и (или) нерезидентов Республики Казахстан в иностранной валюте;

5) возможность расчетов по договорам в иностранной валюте;

6) покупка и (или) продажа иностранной валюты по рыночному курсу в уполномоченных банках и (или) иностранных банках;

7) свобода движения капитала для целей осуществления деятельности и реализации инвестиционных проектов в городе Алатау, включая внесение капитала в любой иностранной валюте без ограничения, а также использование финансовых инструментов и (или) свободно конвертируемой валюты;

8) отсутствие ограничений по платежам и переводам денег резидентов Алатау по валютным договорам, связанным с операциями движения капитала, за исключением ограничений, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

9) обеспечение Национальным Банком Республики Казахстан совместно с уполномоченными банками учета проведенных платежей и (или) переводов денег по валютным операциям резидентов Алатау, совершаемым

по деятельности на территории города Алатау, в течение десяти рабочих дней при превышении порога суммы платежа и (или) перевода, установленного нормативным правовым актом администрации;

10) возможность хеджирования валютных рисков определенными администрацией категориями резидентов Алатау;

11) свободная репатриация доходов (прибыли) от деятельности в городе Алатау после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, предусмотренных настоящим Конституционным законом и нормативными правовыми актами администрации.

3. В целях содействия администрации в выполнении задач специального правового режима и реализации принципа «единого окна» Национальный Банк Республики Казахстан обеспечивает создание в городе Алатау территориального подразделения и интеграцию его деятельности

с функциями администрации в течение одного года со дня введения в действие настоящего Конституционного закона.

Работники указанного подразделения являются служащими Национального Банка Республики Казахстан. Материально-техническое и иное обеспечение деятельности указанного подразделения осуществляется Национальным Банком Республики Казахстан.

Порядок взаимодействия и интеграции деятельности территориального подразделения Национального Банка Республики Казахстан с деятельностью администрации определяется нормативным правовым актом администрации по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан.

Статья 47. Регулирование цифровых активов

1. Понятие, выпуск и оборот цифровых активов в городе Алатау регулируются нормативным правовым актом администрации, принимаемым по решению Совета и по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан и уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

2. Регулирование выпуска и оборота цифровых активов в городе Алатау осуществляется в том числе с соблюдением принципа финансовой устойчивости и установлением требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Статья 48. Правовой режим в области охраны

окружающей среды в городе Алатау

1. Администрация вправе по решению Совета, исходя из цели специального правового режима, для достижения целей устойчивого развития, повышения качества жизни и развития инновационной экономики, повышения эффективности управления и осуществления административных процедур принимать нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды, касающиеся особенностей регулирования соответствующих отношений, возникающих на территории города Алатау и в его пригородной зоне.

2. Требования экологического законодательства Республики Казахстан применяются на территории города Алатау и его пригородной зоны в части,

не противоречащей настоящему Конституционному закону и актам законодательства города Алатау в области охраны окружающей среды.

3. Нормативные правовые акты администрации в области охраны окружающей среды должны обеспечивать более высокий уровень охраны окружающей среды по сравнению с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан.

4. Нормативными правовыми актами администрации могут быть определены следующие экологические требования на территории города Алатау и в его пригородной зоне:

1) требования к эксплуатации транспортных средств и иных передвижных источников в соответствии с критериями и сроками, определенными администрацией, в том числе запреты, ограничения на их въезд в город Алатау или его определенные функциональные зоны либо взимание за это отдельной экологической платы в бюджет администрации;

2) требования к эксплуатации стационарных источников в соответствии с критериями и сроками, определенными администрацией, в том числе запреты, ограничения на их эксплуатацию в городе Алатау или его определенных функциональных зонах либо взимание за это отдельной экологической платы в бюджет администрации;

3) требования по внедрению депозитно-возвратной системы для полимерной, стеклянной, бумажной и (или) картонной упаковок, а также иные требования к исполнению расширенных обязательств производителей (импортеров);

4) дополнительные требования к управлению отходами, направленные на стимулирование предотвращения их образования, подготовке к повторному использованию, переработке и (или) утилизации;

5) введение запрета на захоронение отходов;

6) введение повышающих коэффициентов к ставкам платы за негативное воздействие на окружающую среду;

7) введение повышающих коэффициентов к ставкам штрафов за совершение административных правонарушений в области охраны окружающей среды, использования природных ресурсов;

8) иные требования в области охраны окружающей среды.

5. Администрация и органы администрации организуют разработку и реализацию мероприятий в области охраны окружающей среды на территории города Алатау, в том числе направленных на формирование высокой экологической культуры и развитие экологического образования.

6. В городе Алатау обеспечивается раздельный сбор коммунальных отходов. Требования к раздельному сбору коммунальных отходов, в том числе к видам или группам (совокупности видов) отходов, подлежащих обязательному раздельному сбору, определяются нормативным правовым актом администрации. С 1 января 2035 года образование смешанных коммунальных отходов города Алатау не допускается.

Администрация вправе инициировать и реализовывать проекты переработки, энергетической и иной утилизации отходов, в том числе

с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

7. В городе Алатау обязательным является использование систем непрерывного мониторинга эмиссий и качества окружающей среды

в соответствии с нормативными правовыми актами администрации.

8. Администрация ежегодно устанавливает предельно допустимый совокупный объем выбросов для всей территории города Алатау и его пригородной зоны, который является основой для выдачи соответствующих разрешений.

9. Осуществление разрешительных процедур в области охраны окружающей среды производится на платной основе по тарифам, утверждаемым администрацией.

10. Суммы платежей за осуществление разрешительных процедур, платы за негативное воздействие на окружающую среду, штрафов за совершение административных правонарушений в области охраны окружающей среды, использования природных ресурсов и экологических сборов, собираемых на территории города Алатау в соответствии с решениями администрации, направляются на мероприятия по охране окружающей среды, а также на материально-техническое обеспечение подразделений администрации, осуществляющих функции центральных и (или) местных исполнительных органов в области охраны окружающей среды, в целях осуществления мониторинга, функционирования лабораторий, научно-технической и экспертной поддержки их деятельности.

Статья 49. Пользование недрами на территории

и в пригородной зоне города Алатау

На территории и в пригородной зоне города Алатау запрещаются:

1) использование пространства недр в целях размещения и (или) эксплуатации подземных мест (сооружений) для хранения или захоронения любых видов твердых, жидких и радиоактивных отходов, вредных и ядовитых веществ, сброса (закачки) сточных, промышленных и технических вод в недра;

2) закачка воды в недра для искусственного восполнения запасов подземных вод, в том числе строительство и (или) эксплуатация предназначенных для этих целей подземных сооружений;

3) разведка и добыча полезных ископаемых.

Допустимые способы пользования недрами на территории и в пригородной зоне города Алатау для целей строительства зданий, сооружений и развития инфраструктуры города Алатау устанавливаются нормативным правовым актом администрации по решению Совета.

Статья 50. Осуществление деятельности в финансовой

сфере на территории города Алатау

1. Финансовые организации Республики Казахстан и участники Международного финансового центра «Астана», оказывающие финансовые услуги в соответствии с законами Республики Казахстан без образования филиалов и организации основного бизнеса на территории города Алатау,

не признаются резидентами Алатау.

2. Банковская деятельность, деятельность организаций по осуществлению отдельных видов банковских операций, страховая (перестраховочная) деятельность и иная финансовая деятельность могут осуществляться в целях обслуживания лиц в городе Алатау финансовыми организациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан,

за исключением операций, регулируемых в соответствии с настоящим Конституционным законом и нормативными правовыми актами администрации.

Филиалы указанных организаций на территории города Алатау открываются на основании и условиях регуляторного разрешения, выдаваемого администрацией.

3. Осуществление финансовых услуг и операций, регулируемых нормативными правовыми актами администрации, включая валютные операции, операции с цифровыми активами, допускается исключительно юридическими лицами – резидентами Алатау по соответствующей регуляторной лицензии либо отдельному регуляторному разрешению администрации. Указанные нормативные правовые акты администрации подлежат согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан

и (или) уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

4. Финансовые организации Республики Казахстан и участники Международного финансового центра «Астана», оказывающие финансовые услуги, и иностранные финансовые организации вправе создавать

на территории города Алатау дочерние финансовые и иные организации

в качестве резидентов Алатау.

Условия и порядок создания и приобретения таких организаций

в городе Алатау определяются нормативными правовыми актами администрации:

1) по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан и уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций – для финансовых организаций Республики Казахстан и иностранных финансовых организаций;

2) по согласованию с Комитетом Международного финансового центра «Астана» по регулированию финансовых услуг – для участников Международного финансового центра «Астана».

5. В целях привлечения инвестиций в объекты недвижимости и инфраструктуры, расположенные в городе Алатау либо обеспечивающие его развитие, нормативными правовыми актами администрации могут определяться особенности создания и деятельности инвестиционных фондов недвижимости и иных форм коллективного инвестирования.

Статья 51. Цифровое взаимодействие и предоставление

услуг в городе Алатау

1. Проживание либо осуществление деятельности на территории города Алатау не влечет ограничения прав физических и юридических лиц на получение государственных услуг в порядке и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан.

2. Физические и юридические лица, находящиеся на территории города Алатау, вправе получать государственные услуги в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в том числе через цифровые объекты Республики Казахстан.

3. Услуги администрации и процедуры, связанные с осуществлением деятельности на территории города Алатау, включая присвоение, изменение

и прекращение резидентства, бизнес-лицензирование, регуляторное лицензирование, разрешительные и иные процедуры, отнесенные

к компетенции администрации, предоставляются посредством цифровых объектов администрации. Услуги администрации могут предоставляться также через государственные цифровые объекты Республики Казахстан.

4. Цифровые объекты администрации подлежат интеграции

с государственными цифровыми объектами Республики Казахстан в целях обмена данными и предоставления услуг в электронной форме с соблюдением требований по защите охраняемой законом тайны и требований законодательства Республики Казахстан о кибербезопасности.

5. В городе Алатау признаются электронные цифровые подписи, допускаемые к использованию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. В целях обеспечения трансграничного электронного взаимодействия с резидентами Алатау нормативными правовыми актами администрации могут признаваться электронные цифровые подписи, выданные аккредитованными удостоверяющими центрами иностранных государств.

Перечень иностранных удостоверяющих центров, электронные цифровые подписи которых допускаются к использованию в городе Алатау,

а также порядок их признания и использования таких подписей, требования

к соответствующим средствам электронной идентификации и проверки подписи определяются нормативным правовым актом администрации.

Статья 52. Цифровые объекты и цифровые

данные города Алатау

1. Администрация вправе создавать, развивать и эксплуатировать цифровые объекты города Алатау.

2. Цифровые объекты администрации предназначены для обеспечения деятельности администрации, функционирования специального правового режима, а также формирования, обработки, хранения, использования и обмена данными.

3. Цифровые данные, формируемые в результате осуществления деятельности на территории города Алатау, функционирования цифровых объектов администрации, а также эксплуатации городской инфраструктуры и предоставления услуг в городе Алатау, могут использоваться администрацией и иными лицами в порядке, установленном нормативными правовыми актами администрации, для управления городом Алатау, развития городской инфраструктуры, повышения эффективности предоставления услуг, аналитики, научных исследований и внедрения технологических решений.

4. Порядок формирования, использования, предоставления, обезличивания, защиты цифровых данных и обмена ими, а также порядок формирования и использования цифровых объектов администрации определяются нормативными правовыми актами администрации.

Статья 53. Цифровые записи в городе Алатау

1. Цифровая запись признается юридически значимой формой удостоверения сведений о правах, обязанностях и иных юридических фактах в городе Алатау, возникающих, изменяющихся или прекращающихся

в соответствии с нормативными правовыми актами администрации.

2. Цифровые записи не изменяют правовую природу соответствующих имущественных прав, основания их возникновения, перехода, ограничения и прекращения. Цифровые записи признаются доказательством наличия прав, обязанностей и иных юридических фактов, если иное не предусмотрено настоящим Конституционным законом и актами администрации.

3. Использование цифровых записей, удостоверяющих сведения

о правах, обязанностях и иных юридических фактах в городе Алатау, допускается при условии обеспечения достоверности сведений, надлежащей идентификации участников, прослеживаемости действий, защиты данных

и кибербезопасности.

4. Требования к созданию, ведению, использованию, хранению, защите и проверке цифровых записей, удостоверяющих сведения о правах, обязанностях и иных юридических фактах в городе Алатау, а также порядок

их функционирования определяются нормативными правовыми актами администрации.

Статья 54. Экспериментальные правовые режимы

1. В целях разработки, апробации и внедрения технологических и иных инноваций администрация вправе устанавливать на территории города Алатау экспериментальные правовые режимы. При установлении экспериментальных правовых режимов определяются зоны их применения, продолжительность и другие ограничения.

2. Экспериментальные правовые режимы предусматривают тестирование и применение инновационных технологий и технологической инфраструктуры, включая решения в сфере связи, сенсорных и цифровых сетей, Интернета вещей, искусственного интеллекта, беспилотных и инновационных транспортных средств, роботизированных систем и иных технологий.

3. Экспериментальные правовые режимы устанавливаются по инициативе администрации либо по предложениям резидентов Алатау.

4. Особенности установления и применения экспериментальных правовых режимов определяются нормативными правовыми актами администрации.

5. Результаты применения экспериментальных правовых режимов и апробированных технологий могут использоваться в целях последующего совершенствования законодательства Республики Казахстан.

Статья 55. Правовой режим деятельности негосударственных

организаций образования в городе Алатау

1. На территории города Алатау образовательная деятельность негосударственных организаций образования осуществляется исключительно в соответствии с бизнес-лицензией и (или) регуляторной лицензией на основе стандартов, образовательных программ, сертификатов и (или) аккредитаций, применяемых в странах с высокой инфраструктурой качества.

2. Образовательная деятельность в соответствии с настоящей статьей может осуществляться в том числе по следующим уровням образования:

1) начальная школа, включающая дошкольное воспитание и обучение;

2) основная школа;

3) старшая школа;

4) послесреднее образование;

5) высшее образование;

6) послевузовское образование.

3. Если иное не определено в бизнес-лицензии и (или) регуляторной лицензии негосударственных организаций образования, последние

в соответствии с их уставами и (или) внутренними документами самостоятельны в:

1) разработке, внедрении и использовании технологических инноваций в сфере образования;

2) разработке и выборе образовательных программ, организации образовательной деятельности, форм и методов осуществления образовательной деятельности;

3) проведении и направлениях проведения научных исследований, научной и (или) научно-технической деятельности, не запрещенных нормативными правовыми актами администрации, в том числе

с использованием и в целях разработки наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров;

4) участии в практическом применении (коммерциализации) результатов научной и (или) научно-технической деятельности;

5) направлениях и перечне мероприятий внеурочной деятельности;

6) финансово-экономическом и административном управлении и принятии решений;

7) организации образовательной деятельности, управления качеством образования и образовательного мониторинга, приема на обучение, текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, разработке правил повышения квалификации персонала, их аттестации и периодичности ее проведения;

8) назначении образовательных грантов и стипендий, их размеров и условиях предоставления;

9) управлении средствами образовательных грантов и стипендий,

в том числе в присуждении, лишении и перераспределении;

10) осуществлении научной и (или) научно-технической деятельности и проведении научных исследований за счет источников финансирования,

не запрещенных нормативными правовыми актами администрации;

11) определении форм документов о соответствующем уровне образования и (или) квалификации лиц, завершивших обучение по реализуемым в них образовательным программам и прошедших итоговую аттестацию.

4. Привлечение негосударственными организациями образования иностранных работников на должности руководителей и специалистов

с высшим образованием не требует получения разрешений на привлечение иностранной рабочей силы по количеству и должностям, определенным администрацией при бизнес-лицензировании.

5. Документы о соответствующем уровне образования и (или) квалификации, выдаваемые негосударственными организациями образования, дают их обладателям права, предусмотренные для обладателей документов об образовании государственного образца.

6. Государственная аттестация и иные процедуры в области образования в отношении негосударственных организаций образования и их работников не проводятся, за исключением процедур бизнес-лицензирования и (или) регуляторного лицензирования и иных процедур, которые могут быть определены администрацией.

Статья 56. Правовой режим деятельности негосударственных

медицинских организаций в городе Алатау

1. На территории города Алатау медицинская деятельность, медицинская помощь и связанная с ними деятельность негосударственных медицинских организаций осуществляются исключительно в соответствии

с бизнес-лицензией и (или) регуляторной лицензией на основе стандартов, программ, сертификатов и (или) аккредитаций, применяемых в странах

с высокой инфраструктурой качества.

2. Если иное не определено при бизнес-лицензировании и (или) регуляторном лицензировании деятельности негосударственных медицинских организаций, последние в соответствии с их уставами и (или) внутренними документами самостоятельны в:

1) разработке, внедрении и использовании биологических технологий и технологических инноваций в сфере здравоохранения;

2) финансово-экономическом и административном управлении и принятии решений;

3) осуществлении образовательной деятельности в области здравоохранения на условиях бизнес-лицензирования и (или) регуляторного лицензирования;

4) применении инновационных медицинских технологий, методов, подходов, стандартов, протоколов, лекарственных средств, лекарственных препаратов, медицинских изделий, медицинской техники, сертифицированных и разрешенных в странах с высокой инфраструктурой качества;

5) разработке и применении стандартов, но не ниже уровня стандартов оказания медицинской помощи, предусмотренных законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения, а также аналогичных стандартов организации оказания медицинской помощи и услуг, применяемых в странах с высокой инфраструктурой качества;

6) определении тарифов и стоимости оказываемых медицинских и иных сопутствующих услуг, в том числе за счет средств добровольного медицинского страхования, средств работодателей и иных источников формирования платных медицинских услуг, не запрещенных законодательством города Алатау.

3. Документ, дающий право заниматься медицинской деятельностью или свидетельствующий о квалификационной категории, полученной специалистами за рубежом, приглашенными к осуществлению профессиональной медицинской деятельности в негосударственной медицинской организации, приравнивается к сертификату специалиста

в области здравоохранения без присвоения категории, действующей на территории города Алатау.

4. Негосударственным медицинским организациям запрещено осуществлять судебно-экспертную деятельность, в том числе судебно-медицинскую, судебно-наркологическую и судебно-психиатрическую экспертизы.

5. Привлечение негосударственными медицинскими организациями иностранных работников на должности руководителей и специалистов для осуществления профессиональной медицинской деятельности осуществляется без получения разрешений на привлечение иностранной рабочей силы по количеству и должностям, определенных администрацией при бизнес-лицензировании и (или) регуляторном лицензировании.

6. Возможность использования наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров негосударственными медицинскими организациями должна быть прямо предусмотрена выдаваемой бизнес-лицензией.

Указанное использование осуществляется в соответствии

с законодательством Республики Казахстан в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.

Статья 57. Инновационная городская мобильность

1. Внедрение использования пилотируемых и беспилотных инновационных летательных аппаратов и иных аппаратов в транспортной системе города Алатау осуществляется по результатам их обязательной апробации в рамках экспериментального правового режима, устанавливаемого нормативными правовыми актами администрации по решению Совета.

2. В целях повышения городской мобильности с использованием воздушного пространства для транспортных и логистических решений

в пределах города Алатау действует специальная зона воздушного пространства до высоты трех тысяч метров от земной или водной поверхности.

3. Нормативными правовыми актами администрации регулируются использование указанной зоны воздушного пространства и необходимой инфраструктуры, в том числе установление маршрутов и коридоров воздушной мобильности пилотируемыми и беспилотными инновационными летательными аппаратами, предназначенными для перевозки людей, грузов

и иных целей, обеспечение аэронавигационным обслуживанием и инфраструктурой.

Статья 58. Креативная индустрия в городе Алатау

1. Создание, производство, воспроизводство и массовое распространение результатов творческой деятельности в качестве основного бизнеса в городе Алатау регулируются нормативными правовыми актами администрации.

2. Администрация ведет реестр объектов интеллектуальной собственности, созданных в городе Алатау, в том числе с использованием технологий блокчейн для записи в сети блокчейн права на объект интеллектуальной собственности или его перемещение.

Статья 59. Игорная деятельность в городе Алатау

1. Деятельность, связанная с организацией и проведением турниров и соревнований с призовым фондом, азартных игр и (или) пари в городе Алатау, осуществляется при наличии регуляторной лицензии и (или) регуляторного разрешения в соответствии с нормативными правовыми актами администрации.

2. Деятельность, связанная с организацией и проведением турниров и соревнований с призовым фондом, азартных игр и (или) пари в городе Алатау, допускается исключительно в пределах специально отведенной зоны

в соответствии с мастер-планом и стратегией развития.

3. Гражданам Республики Казахстан, не достигшим двадцати одного года, государственным служащим Республики Казахстан, служащим города Алатау, депутатам Курултая Республики Казахстан и маслихатов Республики Казахстан, военнослужащим, сотрудникам специальных государственных органов, сотрудникам и работникам правоохранительных органов, работникам Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств, уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка

и финансовых организаций, а также лицам, ограниченным судом

в дееспособности или самостоятельно ограничившим себя от участия

в азартных играх и (или) пари, иным лицам, запрет на участие в азартных играх и (или) пари которым устанавливается законами Республики Казахстан или нормативными правовыми актами администрации, запрещаются на территории города Алатау посещение мест организации и проведения азартных игр и (или) пари, а равно участие в них в любой форме.

Положения части первой настоящего пункта в части запрета на посещение мест организации и проведения азартных игр и (или) пари не распространяются на случаи осуществления указанными лицами государственного контроля и надзора и иных полномочий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан или нормативными правовыми актами администрации.

4. Регулирование нормативными правовыми актами администрации деятельности, связанной с организацией и проведением азартных игр и (или) пари в городе Алатау, осуществляется с соблюдением и внедрением требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Статья 60. Регулирование трудовых отношений

в городе Алатау и привлечения

иностранных работников

1. Регулирование трудовых отношений в городе Алатау и иных отношений, непосредственно связанных с трудовыми, в том числе вопросов социального партнерства, требования к заключению трудовых договоров, иные требования к работникам и работодателям определяются нормативными правовыми актами администрации.

2. Законодательством города Алатау могут быть предусмотрены особенности привлечения иностранной рабочей силы, в том числе:

1) квотирование иностранной рабочей силы;

2) поиск на внутреннем рынке труда;

3) условия о местном содержании в кадрах.

3. По категориям резидентов Алатау, определенным нормативным правовым актом администрации, привлечение квалифицированных иностранных работников осуществляется по перечню профессий

в соответствии с требованиями администрации без получения разрешений

на привлечение иностранной рабочей силы.

4. Нормативными правовыми актами администрации устанавливаются правовые последствия для работодателя за нарушение привлеченными ими иностранными работниками порядка пребывания в Республике Казахстан.

5. Администрация ведет учет привлеченных иностранных работников в городе Алатау. Сведения о них представляются в уполномоченный орган

по вопросам миграции населения в порядке, определяемом нормативным правовым актом администрации.

Статья 61. Миграционный режим иностранных

граждан и лиц без гражданства

1. Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие на территорию Республики Казахстан для осуществления деятельности в городе Алатау, могут прибыть как в безвизовом режиме, так и по визе.

2. Выдача, аннулирование, восстановление, сокращение срока действия визы, разрешения на временное проживание иностранным гражданам, лицам без гражданства осуществляются на основании ходатайства резидентов Алатау и (или) органов города Алатау.

3. Продление срока действия виз, разрешения на временное проживание лицам, указанным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи и находящимся на законном основании, по ходатайству резидентов Алатау может осуществляться без выезда за пределы Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие на территорию Республики Казахстан по многократным визам для оказания консультационных услуг органам города Алатау и находящиеся на законном основании, вправе непрерывно пребывать в Республике Казахстан в течение срока действия имеющихся виз.

4. Администрация с использованием цифровых технологий обеспечивает учет иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих на территорию города Алатау, позволяющий контролировать сроки, порядок и условия их пребывания, установленные законодательством Республики Казахстан.

Статья 62. Регулирование процедур стандартизации

и технического регулирования в городе Алатау

1. Администрация вправе принимать обязательные для применения стандарты города Алатау на продукцию, процессы и услуги, методы контроля продукции, процессов и услуг, подлежащих учету в реестре системы стандартизации города Алатау.

2. В целях реализации инвестиционных проектов юридическими лицами – резидентами Алатау допускается прямое применение в соответствии с нормативными правовыми актами администрации международных и региональных стандартов, иных мер технического регулирования, стандартизации и оценки соответствия, применяемых в странах с высокой инфраструктурой качества, а также выдаваемых по ним сертификатов соответствия, протоколов испытаний, знаков соответствия и иных документов об оценке соответствия (далее – допустимые иностранные стандарты и документы).

Допустимые иностранные стандарты и документы применяются на языке их официального принятия, если иное не определено нормативными правовыми актами администрации.

Допустимые иностранные стандарты и документы подлежат определению в реестре системы стандартизации города Алатау.

3. Администрация вправе устанавливать особенности технического регулирования в городе Алатау и принимать технические регламенты с учетом международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан.

4. Меры технического регулирования, стандартизации и оценки соответствия, установленные нормативными правовыми актами администрации в соответствии с настоящей статьей, признаются на территории Республики Казахстан наравне с мерами, установленными иным законодательством Республики Казахстан, не составляющим законодательство о специальном правовом режиме.

5. Положения пункта 2 настоящей статьи не применяются к выпускаемой в обращение продукции, не соответствующей требованиям международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан.

Статья 63. Правовой режим в сфере архитектурной,

градостроительной и строительной

деятельности в городе Алатау

1. Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность (включая проектирование, изыскательские, экспертные, исследовательские работы для строительства, изготовление (производство) строительных материалов, изделий и конструкций по заказам, а также инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности) на территории города Алатау осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, с учетом особенностей, установленных настоящим Конституционным законом и (или) нормативными правовыми актами администрации.

Регулирование архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в городе Алатау направлено на формирование инклюзивной, благоприятной и комфортной среды для всех категорий населения с учетом применения подходов универсального дизайна. Нормативными правовыми актами администрации могут устанавливаться особенности архитектурно-градостроительных и проектных решений для повышения доступности городской среды для маломобильных групп населения.

2. Нормативными правовыми актами администрации могут быть предусмотрены особенности регулирования в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в городе Алатау, в том числе по следующим вопросам:

1) стадии проектной деятельности (проектирования);

2) этапы реализации проектов строительства;

3) порядок предоставления и состав исходных материалов;

4) состав предпроектной и (или) проектной документации для проектов строительства;

5) определение сметной стоимости строительства для проектов строительства, финансируемых полностью или частично, за счет государственных инвестиций в строительство;

6) процедура разработки, согласования, изменения и утверждения комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства;

7) порядок организации осуществления архитектурно-строительного контроля и надзора;

8) приемка и ввод строительных объектов в эксплуатацию;

9) порядок ведения и учета приемки строительных объектов

в эксплуатацию;

10) иные вопросы регулирования архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

3. К документам градостроительного планирования города Алатау относятся долгосрочный план, мастер-план и детальный план развития.

4. Детальный план развития утверждается администрацией на основе и в соответствии с мастер-планом для отдельных территорий и функциональных зон города Алатау. Состав, сроки действия, порядок разработки, внесения изменений и признания утратившими силу детальных планов развития определяются нормативным правовым актом администрации по решению Совета.

5. Отдельные категории резидентов Алатау вправе реализовывать проекты в области архитектуры, градостроительства и строительства на территории города Алатау на основании допустимых практик, а также международной проектной документации. Такая международная проектная документация подлежит проверке на соответствие основополагающим требованиям сейсмической, пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности и охраны труда (далее в настоящей статье – основополагающие требования), определяемым администрацией.

Порядок формирования и утверждения перечня допустимых практик, порядок проведения проверки международной проектной документации на соответствие основополагающим требованиям определяются нормативными правовыми актами администрации.

6. Нормативным правовым актом администрации по решению Совета утверждается перечень проектов строительства, проектирование, строительство, комплексная вневедомственная экспертиза и ввод

в эксплуатацию которых осуществляются на основании государственных систем нормативных документов (государственных нормативных документов) Республики Казахстан.

7. Для целей регуляторного лицензирования и применения разрешительных процедур в сфере архитектурной, градостроительной

и строительной деятельности на территории города Алатау

признаются лицензии и иные аналогичные разрешительные документы, дающие право осуществлять изыскательскую деятельность, проектную деятельность (проектирование) и (или) строительно-монтажные

работы, экспертные работы и (или) инжиниринговые услуги

в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, выданные уполномоченными органами и (или) организациями стран с высокой инфраструктурой качества.

8. Нормативным правовым актом администрации определяется порядок признания на территории города Алатау:

1) лицензий и иных аналогичных разрешительных документов, дающих право осуществлять изыскательскую деятельность, проектную деятельность (проектирование) и (или) строительно-монтажные работы, экспертные работы и (или) инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, выданных уполномоченными органами и (или) организациями иностранных государств, отнесенных в соответствии с настоящим Конституционным законом к странам с высокой инфраструктурой качества;

2) лицензий на изыскательскую деятельность, проектную деятельность (проектирование) и (или) строительно-монтажные работы, а также разрешительных документов, дающих право осуществлять экспертные работы и (или) инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, выданных уполномоченными органами и организациями Республики Казахстан.

Статья 64. Регулирование строительства объектов

инфраструктуры города Алатау

1. Финансирование проектов строительства объектов инфраструктуры города Алатау может осуществляться за счет:

1) средств государственного бюджета;

2) средств субъектов квазигосударственного сектора;

3) средств, заимствованных на финансовом рынке Республики Казахстан и (или) международном финансовом рынке, средств займов, грантов и (или) технической помощи от финансовых организаций Республики Казахстан и (или) международных финансовых организаций;

4) собственных средств резидентов Алатау;

5) иных средств, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

2. Строительство объектов инфраструктуры города Алатау осуществляется с учетом особенностей, которые могут быть предусмотрены нормативными правовыми актами администрации, в том числе следующими способами:

1) строительство «под ключ», предлагаемое к финансированию за счет средств поставщика;

2) государственно-частное партнерство;

3) строительство лицензированными подрядными организациями, привлеченными резидентами Алатау в целях реализации инвестиционного проекта;

4) прямое заключение договора о закупках способом из одного источника в случае приобретения объектов инфраструктуры, зданий, строений, сооружений, помещений, имеющих нежилое назначение в городе Алатау;

5) строительство иными способами, не запрещенными законодательством Республики Казахстан, которые могут быть определены нормативным правовым актом администрации по решению Совета.

3. При реализации проектов строительства объектов инфраструктуры, расположенных одновременно на территории города Алатау и иных регионов, местные исполнительные органы соответствующих регионов должны оказывать необходимое содействие в пределах своей компетенции. Нормативным правовым актом администрации по решению Совета может определяться порядок взаимодействия администрации с местными исполнительными органами соответствующих регионов в случаях, предусмотренных настоящей статьей.

Статья 65. Регулирование жилищных

отношений в городе Алатау

1. Нормативным правовым актом администрации по решению Совета утверждаются специальные требования к правовому режиму аренды и собственности жилищ и нежилых помещений.

2. Нормативным правовым актом администрации по решению Совета могут быть предусмотрены особенности регулирования жилищных отношений по следующим вопросам:

1) управление общим имуществом объекта кондоминиума;

2) квалификационные требования, предъявляемые к управляющим компаниям, привлекаемым для управления объектом кондоминиума;

3) виды, размеры и методики расчета расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, виды взносов на покрытие таких расходов и порядок их оплаты;

4) иные вопросы регулирования жилищных отношений, в том числе управления общим имуществом объекта кондоминиума в многоквартирных жилых домах в городе Алатау.

Статья 66. Регулирование порядка приобретения

объектов недвижимости в городе Алатау

1. Объекты жилой и нежилой недвижимости на территории города Алатау могут приобретаться в собственность физическими и юридическими лицами.

Особенности приобретения и осуществления права собственности

на указанные объекты иностранными гражданами, лицами без гражданства

и иностранными юридическими лицами устанавливаются нормативными правовыми актами администрации по решению Совета.

2. Нормативным правовым актом администрации по решению Совета могут определяться особенности регулирования по следующим вопросам:

1) порядок приобретения объектов жилой, коммерческой и иной нежилой недвижимости;

2) финансирование и организация жилищного строительства;

3) порядок заключения и исполнения договоров, предметом которых являются недвижимость, права и обязанности сторон по таким договорам;

4) порядок аренды жилой недвижимости с правом последующего выкупа;

5) организация системы регулирования приобретения и владения объектов недвижимости иностранными гражданами и лицами без гражданства в целях недопущения неконтролируемых миграционных процессов в рамках обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан;

6) иные вопросы, связанные с приобретением объектов недвижимости в городе Алатау.

3. В целях реализации принципа цифровой первичности нормативными правовыми актами администрации может предусматриваться ведение правового кадастра объектов города Алатау на основе технологии распределенного реестра (блокчейн) для учета, признания и подтверждения возникновения, изменения и прекращения прав (обременений прав) на недвижимое имущество и иные объекты, подлежащие учету в таком кадастре, посредством внесения цифровых записей, имеющих юридическое значение.

Статья 67. Земельные отношения в городе Алатау

1. Земельные отношения в городе Алатау регулируются нормативными правовыми актами администрации с учетом положений настоящего Конституционного закона.

2. В целях обеспечения выполнения задач специального правового режима в городе Алатау формируется земельный фонд города Алатау, состоящий из земельных участков, находящихся в государственной собственности и не предоставленных в землепользование и (или) собственность.

3. В целях реализации своих функций, предусмотренных настоящим Конституционным законом, администрация осуществляет управление земельным фондом города Алатау, включающее права владения, пользования и распоряжения землей в пределах своей компетенции.

4. Земельные участки в городе Алатау, находящиеся в государственной собственности и не предоставленные в землепользование, могут предоставляться в землепользование резидентам Алатау из земельного фонда города Алатау на возмездной основе.

По земельным участкам, предоставленным в землепользование резидентам Алатау в результате принудительного отчуждения для государственных нужд или принудительного изъятия земельных участков

в целях формирования земельного фонда города Алатау, резидентами Алатау производится компенсация государству расходов по возмещению стоимости или, соответственно, выплатам бывшим собственникам или землепользователям

в порядке, определяемом нормативным правовым актом администрации.

5. Земельные участки в городе Алатау должны использоваться

в соответствии с их целевым назначением, определяемым правоустанавливающими документами на земельный участок, бизнес-лицензией на осуществление деятельности и зонированием территории города Алатау, предусмотренным мастер-планом и детальными планами развития соответствующей части территории.

6. Земельные участки в городе Алатау могут быть предоставлены

в землепользование государственным землепользователям и (или)

во временное возмездное землепользование (аренду) организациям квазигосударственного сектора.

7. Порядок предоставления земельных участков в городе Алатау

в землепользование определяется нормативным правовым актом администрации по решению Совета.

8. В городе Алатау и пригородной зоне запрещается предоставление земельных участков для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального жилищного и дачного строительства.

9. В исключительных случаях, определяемых нормативным правовым актом администрации по решению Совета, земельные участки могут быть предоставлены юридическим лицам – резидентам Алатау в землепользование с правом последующего выкупа в собственность при условии исполнения ими своих основных обязательств по инвестиционному проекту, включая:

1) сумму инвестиций;

2) срок инвестиций;

3) иные существенные условия, определенные соответствующей бизнес-лицензией.

10. Нормативными правовыми актами администрации, регулирующими земельные отношения в городе Алатау, могут быть предусмотрены особенности регулирования земельных отношений по следующим вопросам:

1) определение изъятий из правового режима регулирования земельных отношений, предусмотренного законодательством Республики Казахстан,

в том числе условий предоставления права землепользования.

Земельные участки земельного фонда города Алатау предоставляются либо передаются в частную собственность на основании гражданско-правовой сделки и в других случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами администрации по решению Совета;

2) определение платы за пользование земельными участками при предоставлении права землепользования в зависимости от запрашиваемой цели их получения;

3) разработка и утверждение типового договора временного возмездного землепользования (аренды);

4) вид, содержание и форма правоустанавливающих документов на земельный участок и идентификационных документов на земельный участок;

5) зонирование территории города Алатау;

6) иные вопросы регулирования земельных отношений в целях обеспечения надлежащего функционирования города Алатау.

11. Мониторинг и государственный контроль за использованием по целевому назначению земельных участков, предоставленных резидентам Алатау в землепользование и (или) собственность, и их охраной осуществляются администрацией в порядке, определяемом нормативными правовыми актами администрации.

12. Право временного возмездного землепользования (аренда) на земельный участок, предоставленное юридическому лицу – резиденту Алатау, прекращается со дня лишения юридического лица – резидента Алатау соответствующей бизнес-лицензии или досрочного прекращения договора

с администрацией по соответствующему проекту.

13. В целях развития города Алатау Советом определяются территории города Алатау, земельные участки в которых:

1) подлежат первоочередному принудительному отчуждению для государственных нужд в целях развития инфраструктуры и формирования земельного фонда города Алатау в сроки, предусмотренные долгосрочным планом, мастер-планом и (или) решениями администрации, принятыми

в целях реализации указанных документов градостроительного планирования (далее – территории первоочередного принудительного отчуждения);

2) подлежат освоению в соответствии с документом градостроительного планирования (далее – территории перспективного освоения).

14. В отношении земельных участков, расположенных на территориях перспективного освоения, устанавливается двухлетний срок в целях начала осуществления инвестиций, исчисляемый со дня соответствующего уведомления собственника и (или) негосударственного землепользователя администрацией в порядке, определяемом нормативными правовыми актами администрации. Течение данного двухлетнего срока не приостанавливается

в случае передачи земельного участка собственником и (или) негосударственным землепользователем третьим лицам.

В отношении земельных участков, расположенных на территориях перспективного освоения, по которым в рамках процедуры принудительного изъятия в соответствии со статьей 70 настоящего Конституционного закона были направлены предписания об устранении нарушений требований земельного законодательства Республики Казахстан, уведомление, указанное

в части первой настоящего пункта, может быть направлено по истечении срока такого предписания.

Со дня соответствующего уведомления собственника и (или) негосударственного землепользователя по соответствующему земельному участку применяются ежегодно кратно повышаемые ставки земельного налога или, соответственно, платы за пользование земельными участками, размеры и порядок выплаты которых определяются администрацией по решению Совета независимо от их целевого назначения, категории и иных характеристик.

Неосвоение земельных участков для целей осуществления инвестиций по истечении двухлетнего срока является основанием для инициирования процедуры принудительного отчуждения земельного участка для государственных нужд администрацией.

15. В случаях, предусмотренных пунктом 16 настоящей статьи, правоустанавливающие и идентификационные документы на земельные участки, расположенные на территориях перспективного освоения, подлежат переоформлению с учетом зонирования и (или) категории земли, установленных документами градостроительного планирования. Порядок переоформления правоустанавливающих и идентификационных документов на земельные участки, расположенные на территориях перспективного освоения, определяется нормативными правовыми актами администрации.

16. Освоение земельных участков для целей осуществления инвестиций на территориях перспективного освоения может производиться любым из следующих способов:

1) получение бизнес-лицензии в порядке, предусмотренном настоящим Конституционным законом и нормативными правовыми актами администрации;

2) передача (в том числе путем продажи) собственниками и (или) негосударственными землепользователями права на земельный участок

с целью осуществления инвестиций резидентами Алатау;

3) осуществление инвестиций посредством создания совместных предприятий либо на основе договора о совместной деятельности с участием собственников земельных участков, негосударственных землепользователей, администрации (органов администрации), резидентов Алатау и (или) иных лиц;

4) иными способами, не запрещенными законодательством Республики Казахстан.

Статья 68. Формирование земельного фонда города Алатау

1. Формирование земельного фонда города Алатау осуществляется администрацией в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Конституционным законом и нормативными правовыми актами администрации.

2. Земельный фонд города Алатау формируется из:

1) земельных участков, находящихся в государственной собственности и не предоставленных в землепользование и (или) собственность;

2) земельных участков в результате их принудительного отчуждения для государственных нужд;

3) земельных участков, не использованных по назначению,

не освоенных или использованных с нарушением законодательства Республики Казахстан, в результате их принудительного изъятия

у собственников и (или) землепользователей;

4) земельных участков в результате их изъятия у государственных землепользователей для государственных нужд;

5) земельных участков в результате добровольного отказа собственника или землепользователя от права собственности или права землепользования

на земельный участок в пользу государства;

6) земельных участков, если нет наследников ни по закону,

ни по завещанию либо ни один из наследников не принял наследство, либо все наследники лишены завещателем наследства, либо наследник отказался

от наследства в пользу государства или отказался от наследства без указания, в пользу кого он отказывается от наследства;

7) земельных участков, передаваемых на иных основаниях, предусмотренных нормативными правовыми актами администрации, и (или) не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

Статья 69. Принудительное отчуждение земельных участков

для государственных нужд в целях формирования

земельного фонда города Алатау

1. Принудительное отчуждение земельных участков для государственных нужд в соответствии с настоящей статьей является исключительным случаем отчуждения имущества собственников или землепользователей, направленным на удовлетворение государственных интересов по реализации и соблюдению долгосрочного плана и мастер-плана, формированию земельного фонда города Алатау в целях функционирования и развития города Алатау и выполнению задач специального правового режима.

2. Рыночная стоимость земельного участка, принудительно отчуждаемого для государственных нужд, и иного недвижимого имущества на таком земельном участке определяется на основании оценки, проводимой

в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан».

3. По территориям первоочередного принудительного отчуждения определение рыночной стоимости земельного участка или иного недвижимого имущества на земельном участке, принудительно отчуждаемом для государственных нужд в течение пяти лет с 26 сентября 2025 года, осуществляется без учета изменения рыночной стоимости в указанный период и в соответствии с индексацией, устанавливаемой и применяемой в порядке, определяемом нормативным правовым актом администрации по решению Совета.

4. Принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества на отчуждаемом земельном участке для государственных нужд в целях формирования земельного фонда города Алатау осуществляется администрацией в порядке, определяемом нормативными правовыми актами администрации.

Принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества на отчуждаемом земельном участке для государственных нужд осуществляется при условии равноценного возмещения рыночной стоимости имущества с согласия собственника или землепользователя либо по решению суда.

5. С момента получения собственником или землепользователем уведомления о принудительном отчуждении земельного участка для государственных нужд:

1) государство имеет преимущественное право его покупки;

2) затраты и убытки собственника или землепользователя, связанные

с новым строительством, расширением, модернизацией, техническим перевооружением, реконструкцией, реставрацией и (или) капитальным ремонтом строительных объектов на отчуждаемом земельном участке,

не подлежат возмещению.

6. Равноценное возмещение при принудительном отчуждении земельных участков или иного недвижимого имущества на отчуждаемом земельном участке для государственных нужд может предусматривать:

1) предоставление иного земельного участка за пределами города Алатау с согласия собственника или негосударственного землепользователя;

2) возмещение рыночной стоимости отчуждаемого земельного участка или иного недвижимого имущества на отчуждаемом земельном участке.

7. Равноценность возмещения при предоставлении иного земельного участка за пределами города Алатау определяется исходя из комплексной оценки характеристик отчуждаемого и предоставляемого взамен земельных участков, в том числе места расположения, целевого назначения, площади, качественного состояния почвы, водообеспеченности и обеспеченности инфраструктурой.

8. Равноценные земельные участки могут быть предоставлены

за пределами города Алатау без применения процедуры торгов (аукционов),

в том числе с аналогичными или более улучшенными характеристиками

в сравнении с характеристиками земельных участков, принудительно отчуждаемых для государственных нужд в городе Алатау.

Местные исполнительные органы соответствующих административно-территориальных единиц обеспечивают предоставление равноценных земельных участков взамен земельных участков, принудительно отчуждаемых для государственных нужд в городе Алатау, на основе методики комплексной оценки характеристик земельного участка, определяемой нормативным правовым актом администрации по решению Совета.

Местные исполнительные органы соответствующих административно-территориальных единиц резервируют земельные участки на землях, находящихся в их государственной собственности, для предоставления

в качестве равноценных земельных участков.

9. Порядок и сроки резервирования и предоставления равноценных земельных участков местными исполнительными органами соответствующих административно-территориальных единиц определяются нормативными правовыми актами в порядке содействия, предусмотренного статьей 27 настоящего Конституционного закона.

10. В целях принудительного отчуждения для государственных нужд

в соответствии с настоящей статьей и иных целях, отнесенных

к компетенции комиссии, предусмотренной пунктом 4 статьи 84 настоящего Конституционного закона, правомерно построенными на территории города Алатау признаются индивидуальные жилые дома, а также связанные с ними строения и сооружения, возведенные на не сформированной в земельные участки земле, принадлежащей государству, без получения на это разрешений, необходимых в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Указанные объекты недвижимости признаются правомерно построенными для целей принудительного отчуждения и иных целей, отнесенных

к компетенции комиссии, предусмотренной пунктом 4 статьи 84 настоящего Конституционного закона, для государственных нужд при условии, что они были возведены и использовались по назначению по состоянию на 1 января 2026 года (далее – признаваемое имущество). Решение о признании объектов недвижимости в качестве признаваемого имущества принимается комиссией, созданной в соответствии со статьей 84 настоящего Конституционного закона.

11. Убытки, причиненные собственникам или землепользователям

в связи с принудительным отчуждением земельных участков или иного недвижимого имущества на отчуждаемом земельном участке для государственных нужд, не включают упущенную выгоду и подлежат возмещению из бюджетных средств.

Статья 70. Принудительное изъятие земельных

участков сельскохозяйственного использования

(сельскохозяйственного назначения) в целях

формирования земельного фонда города Алатау

1. В отношении земельного участка сельскохозяйственного использования (сельскохозяйственного назначения), целевое назначение которого не предусматривает строительство зданий и (или) сооружений

(далее в настоящей статье – земельные участки сельскохозяйственного назначения), расположенных на территориях перспективного освоения,

и не используемого по назначению, не осваиваемого или используемого

с нарушением законодательства Республики Казахстан, администрация определяет необходимость его принудительного отчуждения для государственных нужд либо принудительного изъятия.

2. В случае, если администрация примет решение о необходимости принудительного отчуждения для государственных нужд земельного участка, не используемого по назначению, не освоенного или используемого

с нарушением законодательства Республики Казахстан, принудительное отчуждение такого земельного участка для государственных нужд осуществляется в соответствии со статьей 69 настоящего Конституционного закона.

3. В случае, если администрация примет решение о необходимости принудительного изъятия земельного участка сельскохозяйственного назначения, не используемого по назначению, не освоенного или используемого с нарушением законодательства Республики Казахстан, принудительное изъятие земельного участка осуществляется в соответствии

с настоящей статьей.

4. С даты предписания об устранении нарушений требований земельного законодательства Республики Казахстан в отношении земельного участка:

1) приостанавливается государственная регистрация сделок

по переходу прав, совершаемых собственниками или землепользователями

по данному земельному участку;

2) применяются кратно повышенные ставки земельного налога или соответственно платы за пользование земельными участками независимо

от их целевого назначения, категории и иных характеристик.

5. Принудительному изъятию подлежат земельные участки в случае их существенного неиспользования по назначению, неосвоения и использования с нарушением законодательства Республики Казахстан. Порядок определения факта неиспользования земельного участка, случаев, не включаемых

в период времени неиспользования земельного участка, и характеристик существенности неиспользования земельного участка определяется нормативными правовыми актами администрации.

6. В случае принудительного изъятия земельного участка

у собственника земельного участка или землепользователя, выкупившего

у государства право временного возмездного землепользования (аренды)

на земельный участок, по решению суда по основаниям, указанным

в настоящей статье, право собственности на земельный участок или право землепользования в отношении выкупленных у государства прав временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок передаются без проведения аукционов (торгов) в земельный фонд города Алатау в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами администрации. Нормативным правовым актом администрации по решению Совета определяется порядок определения размера выплат бывшему собственнику или землепользователю понесенных расходов на приобретение принудительно изымаемого земельного участка, а также выплаты залогодержателю в размере требований по обязательствам, исполнение которых обеспечено залогом земельного участка или права временного возмездного землепользования (аренды).

7. В случае принудительного изъятия земельного участка, предоставленного на безвозмездной основе, у собственника по решению суда по основаниям, указанным в настоящей статье, данный земельный участок зачисляется без проведения торгов (аукционов) в земельный фонд города Алатау для дальнейшего перераспределения без возмещения стоимости собственнику земельного участка.

8. В случае, если до истечения срока предписания об устранении нарушений требований земельного законодательства Республики Казахстан собственник или землепользователь принимает надлежащие меры

по использованию земельного участка по назначению или устраняет нарушение требований земельного законодательства Республики Казахстан, процедура принудительного изъятия земельного участка прекращается администрацией. В этом случае права и обязанности собственника или землепользователя определяются в соответствии с пунктами 13 – 16 статьи 67 настоящего Конституционного закона.

9. Положения настоящей статьи о принудительном изъятии земельных участков сельскохозяйственного назначения, не используемых по назначению, не освоенных или используемых с нарушением законодательства Республики Казахстан, не применяются к земельным участкам, расположенным

на территориях первоочередного принудительного отчуждения.

Статья 71. Специальный правовой режим

административно-деликтных

правонарушений в городе Алатау

1. В городе Алатау устанавливается специальный правовой режим административных правонарушений (административных деликтов).

2. Специальный правовой режим административных правонарушений в городе Алатау основывается на Кодексе Республики Казахстан об административных правонарушениях и нормативном правовом акте администрации, принимаемом по решению Совета в соответствии с настоящей статьей.

3. Для целей специального правового режима административных правонарушений административным правонарушением, совершенным

в городе Алатау, признается виновное (умышленное или неосторожное) общественно опасное противоправное действие либо бездействие физического или юридического лица, нарушающее общественный порядок, государственные или частные интересы, которое начато или продолжилось либо было окончено в городе Алатау или за его пределами на иной территории Республики Казахстан.

Не является административным правонарушением несоблюдение выданных бизнес-лицензий, регуляторных лицензий и регуляторных разрешений, аккредитаций, требований и предписаний государственных и иных органов города Алатау, а также государственных органов Республики Казахстан, которым по решению Совета делегированы отдельные реализационные и (или) контрольные функции администрации и иных административных органов города Алатау. Виды и меры обеспечения исполнения указанных административных актов регулируются нормативными правовыми актами администрации по решению Совета.

4. Нормативным правовым актом администрации по решению Совета предусматриваются следующие особенности административных правонарушений в городе Алатау:

1) отдельные размеры административных штрафов;

2) способы фиксации административных правонарушений в городе Алатау;

3) отдельные составы административных правонарушений в сферах общественных отношений, регулируемых нормативными правовыми актами администрации;

4) подведомственность дел об административных правонарушениях;

5) компетенции административных органов города Алатау и (или) их должностных лиц по рассмотрению дел и наложению административных взысканий по административным правонарушениям в городе Алатау.

5. В случае, если нормативным правовым актом администрации города Алатау устанавливается административная ответственность за тождественное деяние, предусмотренное Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях, размеры административных штрафов не могут быть ниже размеров административных штрафов, предусмотренных указанным Кодексом.

Статья 72. Ответственность за нарушение режима

регулирования в городе Алатау

1. Физические и юридические лица независимо от наличия резидентства обязаны соблюдать требования настоящего Конституционного закона и иного законодательства города Алатау при нахождении на территории города Алатау, а также совершении действий (бездействия), затрагивающих регулируемые общественные отношения.

2. Нормативными правовыми актами администрации могут быть предусмотрены случаи, когда резидент Алатау несет ответственность за нарушение требований законодательства города Алатау, совершенное лицом, не имеющим резидентства и привлеченным таким резидентом Алатау

по договору, если последним не будет доказано отсутствие своей вины и принятие разумных мер по предотвращению нарушения.

3. За нарушение требований законодательства города Алатау и административных актов администрации администрация и органы администрации вправе применять предусмотренные нормативными правовыми актами администрации меры ответственности и меры обеспечения исполнения таких требований, включая денежные взыскания, приостановление или лишение бизнес-лицензий, регуляторных лицензий и регуляторных разрешений, предоставленных налоговых преференций и иных льгот, меры ограничения допуска к отдельным правам и (или) благам, связанным с применением специального правового режима.

4. Решения администрации и органов администрации о применении мер ответственности и (или) мер обеспечения исполнения являются обязательными к исполнению и подлежат принудительному исполнению на всей территории Республики Казахстан в порядке, установленном нормативным правовым актом администрации по решению Совета и (или) законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей.

5. Решения администрации и органов администрации, предусмотренные настоящей статьей, могут быть обжалованы в суд.

Статья 73. Основные принципы правового режима

инвестиций в городе Алатау

1. Республика Казахстан поощряет и содействует созданию благоприятных условий для инвесторов в целях осуществления и защиты инвестиций на территории города Алатау.

2. Инвесторам и их инвестициям в городе Алатау предоставляется режим не менее благоприятный, чем тот, который предоставляется иностранным инвесторам в Республике Казахстан в отношении управления, обслуживания, использования, пользования или любой другой формы распоряжения инвестициями в соответствии с двусторонними соглашениями Республики Казахстан о взаимном поощрении и защите инвестиций. Нормативными правовыми актами администрации могут устанавливаться дополнительные гарантии защиты инвестиций, не уменьшающие объем гарантий, предусмотренных настоящим Конституционным законом.

3. Инвестиции, осуществленные инвесторами в соответствии

с настоящим Конституционным законом, пользуются справедливым и равноправным режимом, а также полной защитой и безопасностью на территории Республики Казахстан в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права.

Республика Казахстан в лице администрации, административных и иных государственных органов в отношении инвестора и инвестиций обязана действовать добросовестно и разумно и не допускать каких-либо произвольных, неоправданных или дискриминационных мер, которые могут препятствовать управлению, эксплуатации, использованию, владению, отчуждению или любой другой форме распоряжения инвестициями на территории города Алатау, а также обязана обеспечивать:

защиту обоснованных ожиданий инвестора, возникших на основании законодательной и регуляторной среды в городе Алатау, заверений и обязательств администрации, административных и (или) иных государственных органов и на основе которых инвестором было принято решение об инвестициях;

прозрачность и предсказуемость законодательства о специальном правовом режиме, применимого к инвестициям;

доступ к правосудию, право быть услышанным и надлежащий правовой процесс в ходе судебного или административного разбирательства, затрагивающего инвестора и инвестиции;

защиту инвестора от необоснованного вмешательства или давления

со стороны государственных органов и (или) должностных лиц.

Статья 74. Разрешение инвестиционных споров

1. Инвестиционные споры разрешаются по возможности путем переговоров между сторонами.

2. Если инвестиционные споры не могут быть разрешены путем переговоров в течение трех месяцев с даты письменного обращения любой из сторон в споре к другой стороне и спорящие стороны не договорились об ином, то спор по выбору инвестора передается для разрешения:

1) в суды Республики Казахстан;

2) в один из следующих арбитражей:

Международный арбитражный центр Международного финансового центра «Астана»;

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (далее – Центр), созданный в соответствии с Конвенцией по урегулированию инвестиционных споров между государствами и гражданами других государств (далее – Конвенция ИКСИД), если государство инвестора является участником этой Конвенции;

Дополнительный орган Центра (функционирующий по Правилам Дополнительного органа), если государство инвестора не является участником Конвенции ИКСИД;

Международный арбитражный суд при Международной торговой палате;

Лондонский международный арбитражный суд;

Арбитражный институт Торговой Палаты в Стокгольме;

международный арбитраж, образованный специально для рассмотрения конкретного спора в соответствии с арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).

3. Если инициатором процедуры разрешения спора выступает администрация или административный орган, а инвестор уклоняется от выбора той или иной процедуры рассмотрения споров, администрация или административный орган вправе передавать спор на рассмотрение в суды Республики Казахстан по истечении трех месяцев с даты первого письменного обращения администрации или административного органа к инвестору

с целью урегулирования спора путем переговоров.

Суд Республики Казахстан, рассматривающий инвестиционный спор, прекращает его производство в случае представления инвестором письменного заявления о выборе иной процедуры разрешения инвестиционного спора, предусмотренной подпунктом 2) пункта 2 настоящей статьи, при условии, что такое заявление подано инвестором не позднее представления своего первого заявления по существу инвестиционного спора.

4. Претензия не может быть подана для урегулирования в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи, если прошло более пяти лет с даты, когда сторона, заявляющая претензию, впервые узнала или должна была впервые узнать о предполагаемом нарушении ее прав.

5. Если иное не оговорено спорящими сторонами, состав арбитража определяет место арбитража в соответствии с применимыми арбитражными правилами, предусматривая, что место должно быть на территории государства, которое является стороной Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, принятой в Нью-Йорке

10 июня 1958 года (далее – Нью-Йоркская Конвенция).

6. Решение, принятое в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 настоящей статьи, будет являться окончательным и обязательным для сторон инвестиционного спора и подлежать признанию и исполнению в соответствии с механизмом, применимым к исполнению решений соответствующего арбитража.

Инвестиционный спор, переданный в арбитраж, предусмотренный подпунктом 2) пункта 2 настоящей статьи, должен быть рассмотрен как вытекающий из коммерческих отношений для целей статьи 1 Нью-Йоркской Конвенции.

7. Положения настоящей статьи признаются выражением согласия Республики Казахстан на рассмотрение инвестиционных споров

в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.

Дополнительные согласия администрации и (или) иного административного органа, которые могут быть необходимы для целей настоящей статьи, обеспечиваются Правительством Республики Казахстан.

Согласие инвестора выражается в любое время путем письменного заявления в адрес администрации или в момент обращения в арбитраж.

8. Положения настоящей статьи не должны толковаться как отказ от иммунитетов, предоставляемых имуществу Национального Банка Республики Казахстан, в том числе находящемуся в его доверительном управлении,

в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, правом Англии и Уэльса или иным иностранным правом.

9. Передача спора в арбитраж не препятствует инвестору обратиться

в суды Республики Казахстан за обеспечительными мерами. Суды Республики Казахстан рассматривают такие заявления без рассмотрения инвестиционного спора по существу.

Статья 75. Правовой режим договоров в городе Алатау

1. Нормативным правовым актом администрации по решению Совета предусматриваются особенности регулирования договоров резидентов Алатау, в том числе с использованием международно признанных форм договоров,

а также с учетом принципов банковской приемлемости и иных международно признанных принципов. Указанные особенности предусматриваются

в отношении условий таких договоров, включая права и обязанности сторон, распределение рисков, обеспечение исполнения обязательств, порядок расчетов, ответственность сторон, а также иные условия.

2. Особенности определения права, подлежащего применению

к договору, стороной которого является резидент Алатау или связанному

с осуществлением инвестиций в городе Алатау, независимо от наличия иностранного элемента устанавливаются настоящим Конституционным законом и нормативными правовыми актами администрации.

Стороны такого договора вправе при его заключении или

в последующем выбрать по соглашению между собой право, которое подлежит применению к их правам и обязанностям по этому договору.

3. Положения пункта 2 настоящей статьи не затрагивают действия императивных норм законодательства города Алатау, которые вследствие указания в самих императивных нормах или ввиду их особого значения,

в том числе для обеспечения прав и охраняемых законом интересов участников гражданского оборота, регулируют соответствующие отношения независимо от подлежащего применению права.

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ

ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 76. Специальное положение

Установленные настоящим Конституционным законом общие положения и принципы специального правового режима, положения

о принципах правового режима инвестиций и разрешении инвестиционных споров являются неизменными.

Указанные в настоящей статье положения могут прекратить свое действие только в случае признания утратившим силу настоящего Конституционного закона.

Статья 77. Общее переходное положение

Установить, что законодательные акты Республики Казахстан и принятые в их реализацию подзаконные нормативные правовые акты применяются к отношениям на территории города Алатау в части,

не урегулированной законодательством города Алатау.

Статья 78. Переходные положения о юридических лицах,

осуществляющих основной бизнес в городе Алатау

1. Негосударственные юридические лица, не относящиеся

к субъектам квазигосударственного сектора, созданные в соответствии

с законодательством Республики Казахстан до введения в действие статей 39 и 40 настоящего Конституционного закона, не являются юридическими

лицами – резидентами Алатау.

Если иное не предусмотрено настоящим Конституционным законом, по истечении двух лет со дня введения в действие указанных положений Конституционного закона (далее в настоящей статье – переходный период) основной бизнес на территории города Алатау может осуществляться непосредственно только юридическими лицами – резидентами Алатау.

2. В целях осуществления основного бизнеса на территории города Алатау негосударственные юридические лица, указанные в части первой пункта 1 настоящей статьи, вправе создать юридическое лицо – резидента Алатау и передать ему имущество, имущественные права и соответствующие обязательства, необходимые для осуществления такого основного бизнеса.

Указанная передача имущества, имущественных прав и обязательств:

1) осуществляется в силу настоящего Конституционного закона;

2) не требует согласия кредиторов;

3) не является основанием для изменения или расторжения договоров;

4) не влечет прекращения прав и обязанностей по таким договорам и обязательствам;

5) не признается доходом и (или) оборотом принимающей и (или) передающей стороны для целей налогообложения.

3. После истечения переходного периода юридические лица,

не являющиеся юридическими лицами – резидентами Алатау, не вправе осуществлять основной бизнес на территории города Алатау и:

1) получать регуляторные лицензии, регуляторные разрешения и иные услуги администрации;

2) участвовать в закупках, проводимых резидентами Алатау;

3) участвовать в экспериментальных правовых режимах города Алатау.

4. Лицензии, разрешения и иные документы разрешительного характера, выданные государственными органами Республики Казахстан лицам, указанным в части первой пункта 1 настоящей статьи, на осуществление деятельности, относящейся к основному бизнесу и регулируемым законодательством города Алатау видам деятельности, после истечения переходного периода

не применяются на территории города Алатау.

Статья 79. Переходные положения о филиалах юридических лиц,

осуществляющих деятельность в городе Алатау

Филиалы негосударственных юридических лиц, не относящихся

к субъектам квазигосударственного сектора, зарегистрированные и (или) осуществляющие деятельность в городе Алатау до введения в действие

статей 39 и 40 настоящего Конституционного закона, должны быть сняты

с учетной регистрации либо место их учетной регистрации должно быть перенесено за пределы города Алатау в течение двух лет после введения

в действие указанных положений (далее в настоящей статье – переходный период).

По истечении переходного периода деятельность указанных филиалов, не снятых с учетной регистрации или место учетной регистрации которых

не было перенесено за пределы города Алатау, подлежит принудительному прекращению по решению суда на основании настоящей статьи.

Статья 80. Переходные положения по специальной

экономической зоне «Alatau»

1. С 1 января 2027 года в специальной экономической зоне «Alatau» (далее – СЭЗ Алатау) запрещается заключение:

1) договоров об осуществлении деятельности в качестве участника СЭЗ Алатау, а также изменение таких договоров, влекущее изменение инвестиционного проекта или его существенных условий;

2) договоров об осуществлении непрофильной деятельности;

3) договоров об осуществлении вспомогательной деятельности.

2. В период с 1 января 2027 года до 1 июля 2027 года участники СЭЗ Алатау, осуществляющие приоритетные виды деятельности, и лица, осуществляющие непрофильную или вспомогательную деятельность в СЭЗ Алатау на территории города Алатау и устанавливаемой пригородной зоны города Алатау, вправе перевести реализацию своих проектов в качестве основного бизнеса на создаваемые ими юридические лица – резиденты Алатау, включая передачу имущества, прав и обязательств по договорам, связанным

с осуществлением соответствующей деятельности на территории города Алатау, в порядке, предусмотренном статьей 78 настоящего Конституционного закона.

Условия бизнес-лицензий, выдаваемых указанным юридическим лицам-резидентам Алатау, не могут быть ухудшены по сравнению

с условиями, действовавшими соответственно для участников СЭЗ Алатау, осуществлявших приоритетные виды деятельности, и лиц, осуществляющих непрофильную или вспомогательную деятельность в СЭЗ Алатау на территории города Алатау.

3. В период с 1 июля 2027 года до 1 сентября 2027 года Правительство Республики Казахстан обеспечивает изменение наименования СЭЗ Алатау и исключение из ее территории территорий города Алатау и устанавливаемой пригородной зоны города Алатау.

Указанное исключение считается упразднением функционирования СЭЗ Алатау на территории города Алатау и устанавливаемой пригородной зоны города Алатау.

В течение трех месяцев со дня указанного упразднения права владения и пользования долями участия в уставном капитале управляющей компании СЭЗ Алатау подлежат передаче местному исполнительному органу Алматинской области.

4. Права землепользования на земельные участки участников СЭЗ Алатау и лиц, осуществляющих непрофильную или вспомогательную деятельность в СЭЗ Алатау на территории города Алатау, в случае

неосуществления перевода реализации своих проектов в соответствии

с пунктом 2 настоящей статьи не подлежат продлению. Предоставление

по указанным земельным участкам права их покупки запрещается, если иное не вытекает из положения статьи 67 настоящего Конституционного закона.

Статья 81. Переходные положения по инвестиционным договорам

1. Со дня введения в действие настоящего пункта по деятельности, осуществляемой, и проектам, реализуемым на территории города Алатау,

не допускается заключение:

1) упрощенных инвестиционных контрактов;

2) соглашений об инвестиционных обязательствах;

3) соглашений об инвестициях;

4) иных договоров с центральными или местными государственными органами Республики Казахстан, заключаемых в соответствии с законами Республики Казахстан, не относящимися к законодательству о специальном правовом режиме города Алатау, и предусматривающих предоставление налоговых и иных льгот, преференций и преимуществ в любой форме, относящихся к платежам, ценам и тарифам, устанавливаемым или регулируемым законодательством Республики Казахстан.

Данный запрет распространяется на разрешения, лицензии, согласования и иные административные акты центральных или местных государственных органов Республики Казахстан, предусматривающие предоставление указанных налоговых и иных льгот, преференций и преимуществ.

2. Инвестиционные контракты, специальные инвестиционные контракты, соглашения об инвестиционных обязательствах, соглашения об инвестициях и иные договоры, указанные в пункте 1 настоящей статьи, заключенные до дня официального опубликования настоящего Конституционного закона и предусматривающие реализацию инвестиционных проектов на территории города Алатау (далее в настоящей статье – инвестиционные договоры), сохраняют свою силу.

3. Лица, реализующие инвестиционные проекты по инвестиционным договорам, вправе продолжить осуществлять свою деятельность и реализацию инвестиционных проектов на территории города Алатау в соответствии

с условиями инвестиционных договоров и применимым к ним законодательством Республики Казахстан, не относящимся к специальному правовому режиму.

4. Инвестиционные проекты по инвестиционным договорам на территории города Алатау администрация вправе признать основным бизнесом в целях применения статьи 78 настоящего Конституционного закона.

В целях осуществления указанного основного бизнеса на территории города Алатау стороны инвестиционных договоров вправе перевести реализацию соответствующих инвестиционных проектов на созданные ими юридические лица – резиденты Алатау и передать им земельные участки, имущество, имущественные права и соответствующие обязательства,

связанные с реализацией соответствующих инвестиционных проектов

по инвестиционным договорам.

5. Передача, предусмотренная пунктом 4 настоящей статьи:

1) осуществляется в силу настоящего Конституционного закона;

2) не требует согласия кредиторов;

3) не является основанием для изменения или расторжения договоров и не влечет прекращения прав и обязанностей по таким договорам и обязательствам;

4) не признается доходом и (или) оборотом принимающей и (или) передающей стороны для целей налогообложения.

6. Условия бизнес-лицензии, выдаваемой создаваемому в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи юридическому лицу – резиденту Алатау, должны содержать те же налоговые преференции, которые предусмотрены

в соответствующих инвестиционных договорах.

7. Инвестиционные договоры прекращают свое действие со дня выдачи бизнес-лицензии юридическому лицу – резиденту Алатау, созданному

в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, при условии перевода такому юридическому лицу – резиденту Алатау основного бизнеса по инвестиционным проектам, включая передачу земельных участков, имущества, имущественных прав и обязательств, связанных с реализацией данных инвестиционных проектов.

Статья 82. Переходные положения об инвестиционных

проектах и предоставленных по ним

земельных участках

1. Проекты, определенные в качестве инвестиционных проектов и реализуемые на предоставленных из государственной собственности земельных участках (в собственность или землепользование) на территории города Алатау в соответствии с пунктом 8-1 статьи 282 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, признаются основным бизнесом юридических лиц в целях применения статьи 78 настоящего Конституционного закона.

2. В целях соблюдения требований статьи 78 настоящего Конституционного закона собственники или землепользователи земельных участков вправе передать создаваемым юридическим лицам – резидентам Алатау указанные земельные участки, имущество, имущественные права и соответствующие обязательства, связанные с реализацией соответствующих инвестиционных проектов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

3. Все коммерческие, технологические, социально-экономические и иные показатели и характеристики инвестиционного проекта, а также цели реализации указанного проекта, заявленные в бизнес-планах и рабочих программах, по которым приняты положительные заключения и (или) предоставлены соответствующие земельные участки, являются обязательствами собственников или землепользователей по указанным земельным участкам, поскольку иное не вытекает из законодательства Республики Казахстан, договоров землепользования либо не противоречит условиям и основаниям согласования и определения проектов в качестве инвестиционных и последующего предоставления соответствующих земельных участков.

Указанные обязательства подлежат включению в бизнес-лицензии, выдаваемые при создании юридических лиц, в соответствии со статьей 78 настоящего Конституционного закона.

4. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения собственниками или землепользователями земельных участков соответствующих обязательств, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, администрация вправе с учетом всех установленных фактических обстоятельств в одностороннем порядке отказаться от исполнения договоров землепользования, а также осуществить принудительное изъятие указанных земельных участков в силу их использования в нарушение целей, для которых данные земельные участки были предоставлены, в порядке, предусмотренном настоящим Конституционным законом.

Статья 83. Переходные положения в сфере

архитектурной, градостроительной

и строительной деятельности в городе Алатау

1. Решением Совета на территории города Алатау может быть введен особый режим регулирования и градостроительной регламентации

в отношении отдельных категорий лиц (далее в настоящей статье – особый режим), действующий до утверждения долгосрочного плана и предусматривающий следующие меры:

1) приостановление выдачи уполномоченными органами Республики Казахстан разрешительных документов для проектирования и строительства строительных объектов и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства;

2) приостановление строительства строительных объектов,

в отношении которых были получены разрешительные документы для проектирования и строительства и (или) были пройдены разрешительные процедуры в сфере строительства, до даты введения в действие особого режима (далее в настоящей статье – разрешительные документы);

3) иные меры, предусмотренные решением Совета.

2. Разрешительные документы в отношении земельных участков, расположенных на территории перспективного освоения, на которых введен особый режим, подлежат процедуре валидации.

Валидация проводится после получения собственниками и (или) землепользователями уведомления, предусмотренного пунктом 14 статьи 67 настоящего Конституционного закона, для подтверждения соответствия разрешительных документов долгосрочному плану и (или) мастер-плану. Валидация проводится в порядке, определяемом нормативным правовым актом администрации.

3. Градостроительные проекты, разработанные до введения в действие настоящего Конституционного закона в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим архитектурную, градостроительную и строительную деятельность, применяются до принятия документов градостроительного планирования города Алатау, разработанных

в соответствии с настоящим Конституционным законом.

4. Убытки, причиненные собственникам или землепользователям

в связи с введением в действие особого режима, не включают упущенную выгоду и подлежат возмещению из бюджетных средств. При этом собственник и землепользователь, не прошедший процедуру валидации и осуществивший после введения особого режима новое строительство, расширение, модернизацию, техническое перевооружение, реконструкцию, реставрацию и (или) капитальный ремонт существующего строительного объекта, несут расходы на постутилизацию (снос) таких строительных объектов.

Статья 84. Переходные положения по вопросам

земельных отношений

1. Договоры временного безвозмездного землепользования и договоры временного возмездного землепользования (аренды) земельных участков

в городе Алатау, заключенные до введения в действие положений настоящего Конституционного закона, регулирующих земельные отношения, не могут быть продлены и действуют до истечения срока их действия или прекращения права временного безвозмездного землепользования или временного возмездного землепользования (аренды) по основаниям, предусмотренным настоящим Конституционным законом.

Заключение договоров с такими землепользователями на новый срок может осуществляться администрацией в случаях, предусмотренных нормативным правовым актом администрации, а также подпунктом 4)

пункта 4 настоящей статьи.

2. В части регулирования земельных отношений в городе Алатау предусматриваются следующие меры:

1) приостановление оказания государственных услуг в сфере земельных отношений в городе Алатау, за исключением случаев, указанных

в пункте 4 настоящей статьи;

2) создание временной комиссии при акимате города Алатау со сроком полномочий до 30 июня 2029 года, состоящей из представителей акимата города Алатау и администрации (далее в настоящей статье – комиссия),

для решения вопросов, указанных в пункте 4 настоящей статьи;

3) документы, выданные до 1 июля 2026 года в рамках оказания государственных услуг в сфере земельных отношений в городе Алатау, действуют до принятия комиссией решения по таким документам

в соответствии с пунктами 4 – 9 настоящей статьи;

4) иные меры, предусмотренные решением Совета.

Физические и юридические лица, имеющие документы, указанные

в подпункте 3) части первой настоящего пункта, обращаются

в комиссию и представляют документы в порядке и по перечню, определенных решением комиссии.

3. Решением Совета комиссия может быть упразднена до истечения срока ее полномочий, указанного в подпункте 2) части первой пункта 2 настоящей статьи.

4. Комиссия принимает решения по следующим вопросам:

1) определение объектов недвижимости в качестве признаваемого имущества в соответствии с пунктом 10 статьи 69 настоящего Конституционного закона;

2) рассмотрение заявлений физических и (или) юридических лиц

на оказание государственных услуг в сфере земельных отношений в городе Алатау;

3) возобновление оказания государственных услуг в сфере земельных отношений в городе Алатау отдельным категориям физических и (или) юридических лиц;

4) заключение договоров временного безвозмездного землепользования и договоров временного возмездного землепользования (аренды) земельных участков в городе Алатау;

5) иные вопросы, связанные с регулированием земельных отношений

в городе Алатау, отнесенные к полномочиям комиссии.

5. Положения, предусмотренные пунктами 2 и 4 настоящей статьи,

не распространяются на проекты строительства, реализуемые акиматом города Алатау и (или) иными уполномоченными государственными органами Республики Казахстан.

6. Нормативным правовым актом администрации по решению Совета определяются:

1) положение о комиссии;

2) порядок и сроки определения объекта недвижимости в качестве признаваемого имущества, а также лиц, признаваемых собственниками признаваемого имущества, в случаях, предусмотренных пунктом 10 статьи 69 настоящего Конституционного закона;

3) порядок регулирования земельных отношений с целью рассмотрения и решения вопросов, указанных в пункте 4 настоящей статьи;

4) иные вопросы, отнесенные к полномочиям комиссии решением Совета.

7. Решения комиссии, принятые по вопросам, отнесенным к ее полномочиям, обязательны для исполнения акиматом города Алатау, администрацией, органами администрации, иными государственными органами Республики Казахстан и организациями, а также местными исполнительными органами иных административно-территориальных единиц в случаях, предусмотренных пунктом 9 настоящей статьи.

Акты акима города Алатау, администрации, органов администрации, иных государственных органов Республики Казахстан и организаций, а также местных исполнительных органов иных административно-территориальных единиц принимаются на основании решения комиссии.

8. В случае принятия комиссией решения о включении объектов недвижимости в состав признаваемого имущества в случаях, предусмотренных пунктом 10 статьи 69 настоящего Конституционного закона, рыночная стоимость такого имущества и порядок ее возмещения определяются в соответствии со статьей 69 настоящего Конституционного закона.

9. В случае принятия комиссией решения о предоставлении права на земельный участок за пределами города Алатау местные исполнительные органы соответствующих административно-территориальных единиц



предоставляют такое право на земельный участок в порядке содействия, предусмотренного статьей 27 настоящего Конституционного закона.

Местные исполнительные органы соответствующих административно-территориальных единиц резервируют земельные участки на землях, находящихся в государственной собственности, для предоставления права на земельный участок в случае, предусмотренном частью первой настоящего пункта.

10. Ранее сформированная очередь граждан Республики Казахстан

на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в городе Алатау подлежит прекращению (расформированию).

До 31 декабря 2027 года местные исполнительные органы областей обеспечивают предоставление равнозначных мест в очереди (c учетом времени и даты первоначальной заявки, категории населенного пункта) на бесплатное получение в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства на территории соответствующей административно-территориальной единицы гражданам Республики Казахстан, находившимся

в очереди на бесплатное получение в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства в пределах города Алатау до даты первого официального опубликования настоящего Конституционного закона.

Порядок постановки на специальный учет и предоставления равнозначного места в очереди в таких случаях определяется нормативным правовым актом центрального уполномоченного органа по управлению земельными ресурсами, принимаемым в соответствии со статьей 27 настоящего Конституционного закона.

Статья 85. Переходные положения о физических

лицах, осуществляющих основной

бизнес в городе Алатау

1. Физические лица, осуществляющие основной бизнес на территории города Алатау до введения в действие статьи 39 настоящего Конституционного закона, вправе осуществлять указанный основной бизнес на территории города Алатау в течение двух лет со дня введения в действие указанной статьи.

По истечении указанного переходного периода осуществление основного бизнеса на территории города Алатау физическими лицами допускается только при наличии бизнес-лицензии.

2. Осуществление основного бизнеса физическими лицами на территории города Алатау без бизнес-лицензии влечет применение мер ответственности и иных мер, предусмотренных нормативными правовыми актами администрации, направленных на обеспечение соблюдения требований настоящего Конституционного закона.

Статья 86. Переходные положения о разведке

и добыче общераспространенных полезных

ископаемых в городе Алатау и его пригородной зоне

1. Контракты и лицензии на недропользование, предусматривающие проведение операций по разведке и (или) добыче общераспространенных полезных ископаемых на участках недр, расположенных в пределах предоставленных во временное землепользование земельных участков

в городе Алатау и его пригородной зоне, заключенные до дня первого официального опубликования настоящего Конституционного закона, сохраняют свое действие.

Срок действия указанных контрактов и лицензий не подлежит продлению.

2. Права недропользования, по которым до дня первого официального опубликования настоящего Конституционного закона не предоставлены

(не оформлены) права землепользования на земельные участки, считаются прекращенными в силу несоответствия положениям статьи 49 настоящего Конституционного закона.

3. К суммам платы за пользование земельными участками

по контрактам и лицензиям на недропользование, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, устанавливаются следующие повышающие коэффициенты:

1) 20 – с 1 января 2027 года;

2) 40 – с 1 января 2028 года;

3) 60 – с 1 января 2029 года.

4. Администрация по решению Совета вправе установить иные ставки платы за пользование земельными участками по контрактам и лицензиям на недропользования, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи.

5. При прекращении прав недропользования по лицензиям и контрактам, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, их владельцы обязаны обеспечить рекультивацию нарушенных земель, направленную на восстановление нарушенных земель для дальнейшего целевого использования в соответствии с мастер-планом, а в случае его отсутствия – в соответствии

с генеральным планом города Алатау.

Указанная рекультивация помимо иных работ должна включать выполнение земляных работ, специальных работ в грунтах, приведение

в соответствие с рельефом местности (ландшафтом). Результаты рекультивации и проверка ее надлежащего проведения осуществляются государственным органом Республики Казахстан, определяемым Советом.

Статья 87. Временное делегирование отдельных

функций администрации

1. Отдельные реализационные и (или) контрольные функции администрации могут быть временно делегированы администрацией центральным государственным и местным исполнительным органам Республики Казахстан.

Администрация также вправе временно делегировать отдельные реализационные функции субъектам квазигосударственного сектора.

2. Временное делегирование отдельных реализационных и (или) контрольных функций администрации осуществляется актом администрации на основании решения Совета, которым определяются соответствующие субъекты квазигосударственного сектора, государственные органы Республики Казахстан, объем делегируемых функций, порядок и условия их осуществления, а также срок такого делегирования.

3. Срок временного делегирования не может превышать трех лет.

4. Если для реализации временного делегирования отдельных функций администрации, предусмотренного настоящей статьей, требуется принятие правовых актов Республики Казахстан, такие акты могут приниматься

в порядке содействия, предусмотренного статьей 27 настоящего Конституционного закона.

5. Субъекты квазигосударственного сектора и государственные органы Республики Казахстан осуществляют временно делегированные им функции от имени администрации, и принятые ими решения в пределах делегированных функций считаются решениями администрации.

При осуществлении временно делегированных функций указанные субъекты и государственные органы применяют положения настоящего Конституционного закона и принятых в его реализацию нормативных правовых актов администрации.

6. Жалобы на решения и действия (бездействие) субъектов квазигосударственного сектора и государственных органов Республики Казахстан, осуществляющих временно делегированные функции, рассматриваются администрацией.

7. Временное делегирование отдельных функций прекращается в дату, определенную актом администрации о временном делегировании, либо

досрочно – со дня направления уведомления администрации соответствующему субъекту квазигосударственного сектора и (или) в государственный орган Республики Казахстан о прекращении такого делегирования.

8. Акты администрации о временном делегировании отдельных функций, а также уведомления о прекращении такого делегирования подлежат размещению на интернет-ресурсе администрации.

Статья 88. Переходные положения о нормативных правовых актах

администрации, согласовываемых с иными

государственными органами Республики Казахстан

1. Нормативные правовые акты администрации, согласовываемые

в соответствии с настоящим Конституционным законом с государственными органами Республики Казахстан, должны быть приняты в течение двенадцати месяцев со дня направления проекта нормативного правового акта на согласование государственному органу Республики Казахстан.

2. В случаях истечения сроков, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, и непринятия нормативного правового акта администрации в связи

с отсутствием согласования с соответствующим государственным органом Республики Казахстан администрация по решению Совета вправе самостоятельно принять временный нормативный правовой акт, регулирующий соответствующую сферу общественных отношений.

Указанный нормативный правовой акт может действовать не более двадцати четырех месяцев со дня введения его в действие.

3. Если по результатам анализа практики применения временного нормативного правового акта администрации установлено, что введенное им регулирование повлекло существенные негативные последствия для финансовой системы либо иных публичных интересов Республики Казахстан, соответствующий государственный орган Республики Казахстан вправе издать нормативный правовой акт о приостановлении действия временного нормативного правового акта администрации.

4. В случае приостановления действия временного нормативного правового акта администрации администрация и соответствующий государственный орган Республики Казахстан продолжают процедуру согласования проекта соответствующего нормативного правового акта, которая должна быть завершена в срок, не превышающий двенадцати месяцев со дня такого приостановления.

Если по истечении указанного срока согласование не достигнуто, решение о дальнейшем регулировании соответствующей сферы отношений

в городе Алатау принимается Советом.

Статья 89. Отдельные переходные положения по вопросам

обеспечения деятельности администрации

1. До 15 июля 2026 года Правительством Республики Казахстан обеспечиваются:

1) финансирование деятельности администрации в 2026 году, в том числе за счет резерва Правительства Республики Казахстан, в объеме, определенном решением Совета;

2) присвоение кодов бюджетной классификации поступлений и расходов для финансирования деятельности администрации;

3) открытие отдельного казначейского счета наличности для ведения операций по бюджету администрации в качестве администратора республиканских бюджетных программ.

2. Акиматом Алматинской области обеспечивается финансирование расходов образования города Алатау путем перечисления средств, в том числе в рамках трансфертов общего характера, в местный бюджет города Алатау

в соответствии с передаваемыми функциями и сроками, определенными нормативным правовым актом администрации по решению Совета.

3. До введения в действие нормативного правового акта администрации, предусмотренного статьей 34 настоящего Конституционного закона, администрация осуществляет закупки товаров, работ и услуг

в соответствии с процедурами, утвержденными приказом главного исполнительного директора администрации.

4. Администрация преобразовывается в организационно-правовую форму специальной организации управления со дня утверждения Советом положения об администрации.

Указанное преобразование:

1) осуществляется в силу настоящего Конституционного закона;

2) не требует согласия кредиторов администрации;

3) не является основанием для изменения или расторжения договоров, заключенных с администрацией, и не влечет прекращения прав и обязанностей по таким договорам и обязательствам.

В течение пяти рабочих дней со дня своего преобразования администрация представляет документы и сведения о своем преобразовании в органы юстиции для занесения указанных сведений в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров.

Министерством юстиции Республики Казахстан обеспечивается занесение указанных сведений в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров в течение трех рабочих дней со дня их получения.

Статья 90. Порядок введения в действие

настоящего Конституционного закона

Настоящий Конституционный закон вводится в действие с 1 июля

2027 года, за исключением:

1) пункта 1 статьи 81 и пункта 2 статьи 86, которые вводятся в действие по истечении десяти рабочих дней после дня его первого официального опубликования;

2) статей 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, подпунктов 2), 5), 6), 7) и 8) пункта 1

и пункта 2 статьи 8, статей 10, 13, 14, 15, 16, 17 и 18, статьи 19 (за исключением пункта 4), статей 20, 21 и 22, статьи 24 (за исключением подпункта 4)

пункта 7), статей 26, 27 и 28, пунктов 1, 2, 3, 4 и 5, частей первой и второй пункта 6, пунктов 7, 8, 9, 10, 11 и 12 статьи 29, статьи 30, статьи 34 (в части, касающейся администрации и ее органов), статей 35 и 36, пункта 1 статьи 37, статьи 49, пунктов 1 и 2 статьи 51, статей 54 и 57, части второй пункта 3 статьи 61, пунктов 8, 13 и 14 статьи 67, статей 69, 72, 77, 78, 79 и 80, статьи 81

(за исключением пункта 1), статей 82, 83, 84 и 85, статьи 86 (за исключением пункта 2), статей 87, 88 и 89, которые вводятся в действие с 1 июля 2026 года;

3) статей 23 и 25, части третьей пункта 6 статьи 29, статей 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 55 и 60, пунктов 1 и 2, части первой пункта 3 и пункта 4 статьи 61, статей 62, 63 и 64, пунктов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15 и 16 статьи 67, статей 68, 70, 73, 74, 75 и 76, которые вводятся в действие

с 1 января 2027 года.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ