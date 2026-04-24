Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 30 апреля 2026 года № 78-НП

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Конституционный Суд Республики Казахстан в составе Председателя Азимовой Э. А., судей Ескендирова А. К., Жакипбаева К. Т., Жатканбаевой А. Е., Кыдырбаевой А. К., Мусина К. С., Нурмуханова Б. М., Онгарбаева Е. А. и

Ударцева С. Ф. рассмотрел в открытом заседании обращение Президента Республики Казахстан Токаева К. К. о проверке на предмет соответствия Конституции Республики Казахстан Конституционного закона Республики Казахстан «О специальном правовом режиме города Алатау».

Заслушав докладчиков – судей Конституционного Суда Республики Казахстан Кыдырбаеву А. К., Нурмуханова Б. М. и Онгарбаева Е. А., изучив материалы конституционного производства, проанализировав действующее право Республики Казахстан и нормы законодательства отдельных зарубежных стран, Конституционный Суд Республики Казахстан

установил:

Конституционный закон Республики Казахстан «О специальном правовом режиме города Алатау» (далее – Конституционный закон) принят Парламентом Республики Казахстан 27 марта 2026 года и представлен на подпись Главе государства 31 марта 2026 года.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 72 Конституции Республики Казахстан и подпунктом 1) пункта 2 статьи 23 Конституционного закона Республики Казахстан от 5 ноября 2022 года «О Конституционном Суде Республики Казахстан» Президент Республики Казахстан направил в Конституционный Суд Республики Казахстан (далее – Конституционный Суд) обращение о рассмотрении Конституционного закона на предмет его соответствия Конституции Республики Казахстан.

При проверке на соответствие Конституции Конституционного закона Конституционный Суд исходит из следующего.

1. Конституционный закон внесен в Мажилис Парламента Республики Казахстан в порядке законодательной инициативы Правительства Республики Казахстан в соответствии с пунктом 1 статьи 61 и подпунктом 3) статьи 66 Конституции Республики Казахстан от 30 августа 1995 года (далее – Конституция, Основной Закон) в рамках реализации Послания Президента Республики Казахстан от 8 сентября 2025 года «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» и Указа Президента Республики Казахстан от 26 сентября 2025 года № 1015 «О некоторых вопросах развития города Алатау».

Правительство обусловливает инициирование Конституционного закона целью формирования в стране нового центра деловой активности, инвестиций и инноваций – города Алатау с особым статусом и специальным правовым режимом «города ускоренного развития». Реализация данного масштабного проекта общенационального значения направлена на создание первого цифрового и комфортного для жизни граждан регионального города, который будет содействовать повышению качества экономики Казахстана.

Данная стратегическая задача согласуется с Преамбулой Конституции о желании народа Казахстана занять достойное место в мировом сообществе, а также с конституционными нормами об утверждении Республики Казахстан в качестве демократического, светского, правового и социального государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы, основополагающих принципах деятельности Республики, в частности экономического развития на благо всего народа (статья 1 Основного Закона). Конституционный Суд ранее отмечал, что данные конституционные ориентиры требуют от государства постоянной заботы о развитии общества, правах и свободах человека и гражданина, утверждения справедливости (нормативное постановление от 11 июля 2023 года № 20-НП).

Конституционный закон принят Парламентом в соответствии с порядком и процедурами, установленными в подпунктах 1-1) и 7) статьи 53, подпункте 1) пункта 1 статьи 56, подпункте 3) статьи 57, пунктах 4 и 6 статьи 62 Конституции, на совместном заседании Палат Парламента по итогам проведения двух чтений.

Предмет регламентации Конституционного закона не выходит за пределы полномочий Парламента по изданию законов, регулирующих важнейшие общественные отношения, устанавливающих основополагающие принципы и нормы по вопросам, указанным в пункте 3 статьи 61 Конституции.

Нормы Конституционного закона определяют содержание, цель, задачи и принципы, состав законодательства о специальном правовом режиме города Алатау, систему органов государственного управления, порядок их формирования и полномочия, правовой режим различных видов деятельности в указанном городе, а также содержат специальные положения, регулирующие отдельные вопросы в переходный период.

В пункте 4 статьи 62 Основного Закона закреплено, что конституционные законы принимаются по вопросам, предусмотренным Конституцией, большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов каждой из Палат. Как ранее неоднократно отмечал орган конституционного контроля, данная норма не означает, что конституционные законы, названные таковыми в тексте Конституции, определены ею исчерпывающе (нормативные постановления Конституционного Совета Республики Казахстан (далее – Конституционный Совет) от 3 июля 2000 года № 16⁄2 и Конституционного Суда от 10 января 2023 года № 2).

В связи с этим регулирование общественных отношений, связанных с созданием нового инновационного кластера, на уровне конституционного закона осуществлено с учетом особой его значимости для модернизации экономики и отвечает целям такой формы законодательного акта.

2. Нормативная регламентация посредством Конституционного закона вопросов специального правового режима города Алатау осуществлена в рамках проведения в стране широкомасштабной конституционной реформы.

В ходе конституционного производства установлено, что подавляющее большинство норм Конституционного закона вводится в действие поэтапно – одновременно или после вступления в силу c 1 июля 2026 года Конституции Республики Казахстан, принятой на республиканском референдуме 15 марта 2026 года (далее – новая Конституция Республики Казахстан), которая содержит правовые основания для предусмотренных в данном Конституционном законе новелл (пункты 1, 3 и 6 статьи 5 и другие).

Согласно статье 90 Конституционного закона определены сроки поэтапного введения в действие основных его положений – с 1 июля 2026 года, с 1 января 2027 года и с 1 июля 2027 года.

Ранее Конституционный Совет разъяснил, что использованные в пунктах 2 и 8 статьи 62 Конституции термины «вступают в силу» и «введение в действие» несут различные смысловые нагрузки и характеризуют неравнозначные понятия. Законы, в том числе конституционные, вступают в силу после их подписания Президентом Республики Казахстан. Сам факт обретения законом юридической силы еще не означает начала регулирования общественных отношений и поэтому не может повлечь ожидаемых правовых последствий. Закон начинает регулировать правовые отношения и порождает определенные юридические последствия только после введения его в действие (нормативные постановления от 29 октября 1999 года № 20⁄2 и от 18 апреля 2007 года № 4).

Конституционный Суд особо обращает внимание на то, что Конституционный закон принят после принятия 15 марта 2026 года на республиканском референдуме Конституции Республики Казахстан и в рамках нормотворческой работы государственных органов по ее реализации. Это оказало влияние на содержание законопроекта.

В статье 1 Конституционного закона, вводимой в действие с 1 июля текущего года, сказано: «Город Алатау функционирует и развивается на основании Конституции Республики Казахстан в специальном правовом режиме «города ускоренного развития», предусматривающем установление особенностей правового регулирования общественных отношений, в том числе государственного управления, в соответствии с настоящим Конституционным законом».

Таким образом, правовое регулирование функционирования и развития города Алатау будет осуществляться в основном в соответствии с новой Конституцией Республики Казахстан.

Конституционный Суд подчеркивает, что новая Конституция Республики Казахстан, закрепившая защиту Суверенитета и Независимости, соблюдение прав и свобод человека и гражданина, обеспечение верховенства закона и порядка, повышение благосостояния народа как основополагающие принципы деятельности Республики Казахстан, развитие человеческого капитала, образования, науки, инноваций в качестве стратегического направления деятельности государства, возможность в целях ускоренного экономического развития отдельных регионов Республики Казахстан в соответствии с конституционными законами установления специального правового режима в финансовой сфере или специального правового режима «города ускоренного развития», которые могут предусматривать особенности государственного управления, функционирования судебной системы (статья 3, пункт 6 статьи 5) и другие правовые нормы, является фундаментом основных положений данного Конституционного закона.

Положения новой Конституции Республики Казахстан, имеющей высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории страны, должны быть незыблемыми ориентирами и неукоснительно соблюдаться в нормотворческой и правоприменительной деятельности органов города Алатау, а также при их взаимодействии с другими государственными органами в рамках возложенных на них полномочий и в процессе дальнейшего формирования и реализации законодательства о специальном правовом режиме данного города. Следовательно, конституционно-правовая состоятельность этих законодательных нововведений должна определяться в соответствии с новой Конституцией Республики Казахстан.

Пункт 1 статьи 81 и пункт 2 статьи 86 Конституционного закона, вводимые в действие на первом этапе (подпункт 1) статьи 90), касаются переходных положений по ранее заключенным инвестиционным договорам и контрактам, выданным лицензиям на недропользование на территории города Алатау и в его пригородной зоне, направлены на обеспечение правовой определенности для субъектов соответствующих правоотношений, а также стабильности осуществляемой ими деятельности и реализуемых проектов.

Определение такого переходного порядка не противоречит действующим конституционным положениям. Парламент вправе устанавливать новые юридические нормы, исходя из сложившихся обстоятельств и принципа целесообразности (нормативное постановление Конституционного Совета от 10 марта 1999 года № 2⁄2).

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом 2) пункта 1 статьи 72 и пунктом 3 статьи 74 Конституции Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 2 статьи 23, статьями 55–58, 62 и подпунктом 2) пункта 1 статьи 65 Конституционного закона Республики Казахстан от 5 ноября 2022 года «О Конституционном Суде Республики Казахстан», Конституционный Суд Республики Казахстан

постановляет:

1. Признать соответствующим Конституции Республики Казахстан Конституционный закон Республики Казахстан «О специальном правовом режиме города Алатау», принятый Парламентом Республики Казахстан 27 марта 2026 года и представленный на подпись Президенту Республики Казахстан 31 марта 2026 года.

2. Настоящее нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории Республики Казахстан, окончательным и обжалованию не подлежит.

3. Опубликовать настоящее нормативное постановление на казахском и русском языках в периодических печатных изданиях, получивших право на официальное опубликование законодательных актов, единой системе правовой информации и на интернет-ресурсе Конституционного Суда Республики Казахстан.

Конституционный Суд

Республики Казахстан