Аида Балаева поздравила музейных работников с праздником

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Музей – это место, где прошлое говорит с настоящим. Здесь история становится ближе, культура приобретает зримый образ, а национальная память передается новым поколениям через подлинные предметы, документы, произведения искусства, археологические находки и человеческие судьбы, сообщает Kazpravda.kz

"Сегодня музейная сфера Казахстана – это большая и живая система. В стране работают 286 музеев, в фондах которых хранится более 4,5 млн экспонатов, а ежегодное число посетителей превышает 6,5 млн человек. За этими цифрами – не просто интерес к выставкам, а глубокая потребность общества в знании своей истории, уважении к наследию и культурной преемственности. По инициативе Главы государства особое внимание уделяется сохранению исторической памяти, развитию культурного наследия и его передаче будущим поколениям. В новой Конституции культура, образование, наука и инновации получили особое значение как важные основы развития человеческого капитала и созидательного общества. Поэтому музей сегодня – это не только пространство памяти, но и важная часть воспитания, просвещения и укрепления национальной идентичности", - написала заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева на своей странице в Facebook.

Современные музеи становятся научно-исследовательскими, образовательными и просветительскими центрами. По ее данным, только в прошлом году республиканские музеи провели более 1,5 тыс. мероприятий, включая 187 выставок, которые посетили почти 800 тыс. человек. В Национальном центральном музее в Алматы был открыт зал «Алтын Орда», проведена реэкспозиция зала «Қазақстанның Тәуелсіздігі». Такие проекты помогают по-новому раскрывать ключевые страницы истории Казахстана.

Особое значение имеет цифровизация музейной сферы. Она внедряется не только в музеях, но и в музеях-заповедниках. Уже сегодня действует электронная система входа, которая делает посещение более удобным и современным. Развивается и единое цифровое пространство E-museum: к системе подключены 284 музея из всех 20 регионов страны, в цифровой каталог внесено более 66 тыс. единиц музейного фонда, создано 750 трехмерных моделей и доступны 15 виртуальных туров.