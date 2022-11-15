Агроформирования области в большинстве своем не стремятся сотрудничать с отраслевой наукой, а это приводит к ухудшению плодородия почв.

Основной закон экологии и земледелия – закон возврата. Если компенсировать выбранные с урожаем питательные элементы, то плодородие почвы сохранится. У нас же, к сожалению, деградация пахотных площадей продолжается, причем в основном именно из-за несоблюдения аграриями вышеуказанного принципа, утверждает доктор биологических наук, профессор, академик АСХН РК, РАЕ и МАНЭБ, директор института прикладных исследований и инновацион­ных проектов Кокшетауского университета им. Ш. Уалиханова Абильжан Хусаинов.

Сейчас применение минеральных удобрений в республике составляет в среднем всего пять-шесть кило на гектар пашни, тогда как в соседней России – 45 кг, в европейских странах – 130, а в США – 170 кг. Первопричина – слабые финансовые возможности агроформирований, особенно мелких.

Может ли в такой ситуации что-нибудь предложить отечественная наука? По словам Абильжана Хусаинова, будь сотрудничество ученых и аграриев более тесным, первые могли бы разработать для сельчан схему севооборота, систему обработки почвы, защиты растений от вредителей, сорняков, применения удобрений и так далее, что не потребует особых затрат.

Отсутствие должной взаимо­связи как минимум не способствует развитию АПК. Но не все так безнадежно. Пусть контакты все еще единичны, но о совместной работе аграриев области с учеными говорить все же можно. Абильжан Токанович приводит интересный пример из своей практики, почему-то не взятый другими акмолинскими агрария­ми на вооружение…

Выиграв грант Глобального экологического фонда, ученые института реализовали проект «Мелиорация бросовых солонцовых земель Северного Казахстана путем утилизации отхода производства – фосфогипса», оставшегося в виде «хвостов» от многолетней деятельности бывшего Степногорского горно-химического комбината. Этого вещества вблизи рабочих поселков Аксу и Заводской накопились целые горы – около 9 млн тонн.

Для эксперимента ученые взяли в работу 240 га бросовой земли ТОО «Еңбек» Аккольского района, внесли фосфогипс и засеяли многолетними травами под покров ячменя. В первый же год с освоен­ного поля был получен урожай на 50% выше, чем с контрольного неудобренного участка.

Фосфогипс – отличный мелиорант, улучшающий водно-физические свойства солонцовых земель. Кроме кальция он содержит около 2% подвижного фосфора, имеющего удобряющие свойства.

В результате подкормки небольшими дозами – одна тонна фосфогипса на гектар черноземных почв ТОО «Умай жер» Зерендинского района – урожайность яровой пшеницы в хозяйстве повысилась на 25%.

Кстати, согласно исследованиям Абильжана Хусаинова, даже при удобрении пашни большими объемами фосфогипса, например 30 тонн на гектар, содержание тяжелых металлов и радионуклидов в почве и растениях не превышает предельно допустимых концентраций. Тем не менее он предупреждает: «Солонцы – довольно трудный объект для мелиорации. Поэтому не следует проводить их освоение самостоятельно, без рекомендаций ученых».

Проблема растущих цен на минеральные удобрения также находится в зоне внимания ученых. Они постоянно ищут возможности для получения недорогих аналогов. В 2018–2020 годах, выиграв грант Комитета науки МОН РК, к примеру, принялись за разработку проекта по производству удобрений на основе золошлаковых отходов, которых в стране тоже с лихвой.

– Смешав в определенных пропорциях золошлак с техническим углеродом (отходом Омского шинного завода), мы получили эффективное удобрение, улучшающее свойство почвы и повышающее урожайность культур, – рассказал профессор.

И привел впечатляющую статистику: урожайность картофеля увеличилась на 70%, ячменя – на 37%, льна и масличных – на 50%...

Абильжан Хусаинов встречался не с одним десятком руководителей хозяйств страны, чтобы знать из первых уст нужды и потребности сельскохозяйственного производства. И сделал неутешительный вывод: у большей части аграриев, по определению самого ученого, инновационная активность слаба. Главы малых ТОО и КХ на предложение обсудить технологические нюансы отмахиваются: «Агай, не до нау­ки нам, посеять бы да убрать вовремя…»

Другая часть аграриев (особенно руководители крупных агроформирований) делают ставки на все импортное. Закупают за рубежом технику и технологии, консультируются у заграничных ученых, в частности канадских и германских.

– Одно не могут понять наши аграрии, что любая технология, особенно в сельском хозяйстве, должна адаптироваться к местным природно-климатическим условиям. И здесь-то им могли бы здорово пригодиться советы отечественных ученых, – сетует профессор.

По мнению Абильжана Хусаинова, свой вклад в дело сохранения плодородия земли должны вносить и другие госорганы, в частности департаменты экологии.

– В Законе «О земле» прописано: землепользователь не должен допускать снижения плодородия почвы. При снижении содержания гумуса на определенные проценты земля по закону должна изыматься. Однако эти нормативные акты, можно сказать, не работают, а жаль, – говорит профессор.

По его словам, если наблюдающийся сегодня процесс деградации пахотных земель продолжится, то к 2050 году на месте наших ценнейших черноземов может оказаться бесплодная пустыня.