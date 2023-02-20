Законопроект о массмедиа: обсуждение продолжается

Пресса – основа демократии

Встречу с целью конструктивного диалога организовал общественный фонд «Правовой медиацентр» при поддержке Internews Kazakhstan, Офиса прог­рамм ОБСЕ в Астане и Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори напомнила, что в этом году отмечается 75-й юбилей Всеобщей декларации прав человека. За время существования этот документ повысил свой потенциал, и его основополагающие принципы должны использоваться везде. Тем более в контексте обмена информацией, так как пресса – это основа демократии.

– Права человека – фундаментальный аспект нашей деятельности. В Казахстане принимается много новых законов, это естест­венный процесс, и красной нитью в них должны проходить права человека. Законопроект о массмедиа дает возможность Казахстану адаптировать лучшие мировые практики, – подчеркнула Микаэла Фриберг-Стори.

– Последние годы мы уделяем огромное внимание тому, как можем помочь Казахстану в контексте происходящих положительных изменений через призму законопроектов и других инициатив, – сказал в свою очередь глава Офиса программ ОБСЕ в Астане Фолькер Фробарт. – К законопроекту о массмедиа приковано огромное внимание, поэтому полезно услышать международный опыт, экспертное мнение, важно вовлекать в обсуждение представителей граж­данского общества.

О важности свободы медиа для демократии говорила по видеоконференции из Вены старший советник представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова Антонина Черевко.

– Настоящая демократия – это по большей части процесс. Процесс таких обсуждений, когда все стороны готовы слушать друг друга, – это уже большая часть успеха, – отметила она.

По ее словам, медиа играют особую роль в демократическом обществе и требуют той базы, которая способствовала бы исполнению этой роли. Медиа дают информацию, которая нужна, чтобы каждый день делать осознанный, хорошо проинформированный выбор. Медиа обеспечивают, чтобы демократическая власть была прозрачной и подотчетной.

– Первая задача любого медиарегулирования – создание среды, которая дала бы возможность журналистам качественно, профессионально, беспрепятственно, без страха и опасений делать свою работу. Вторая цель – обеспечение защиты легитимных публичных интересов, но без цензуры. Здесь мы говорим об обеспечении плюрализма мнений. В хорошей медиасреде должен быть независимый медиа­регулятор. Ее регулирование должно осуществляться органом, независимым политически, финансово и с точки зрения того, как принимаются решения. Это проблематично, когда медиарегулятор является частью Правительства, – обозначила болевые точки Антонина Черевко.

Дискуссия

в разгаре

Предысторию вопроса коротко описала руководитель ОФ «Правовой медиацентр» Диана Окремова. Год назад Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу заявил, что необходимо пересмотреть закон о СМИ с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы. В мае была создана рабочая группа при Министерстве информации и общественного развития, куда вошли журналисты и медиаэксперты.

– Спустя полгода мы увидели текст законопроекта, но, к сожалению, нам показалось, что это не новый закон, а комбинация двух старых – «О СМИ» и «О телерадиовещании». Мы подготовили предложения, работали в группах, но недавно текст законопроекта был утвержден на межведомственной комиссии, и он содержит ряд норм, которых до этого мы не видели.

Мы всячески пытаемся привлечь внимание общественности к этому вопросу, поскольку считаем, что закон о массмедиа – один из ключевых документов, который не только обеспечивает качественную работу журналистов, но и влияет на доступ к информации, противодействие коррупции, участие граждан в управлении государством и в целом подтверждает готовность Казахстана выполнять свои обязательства в области прав человека, – отметила Диана Окремова.

Коллегу поддержала руководитель юридической службы «Медиа Қолдау» Гульмира Биржанова. Ее также удивил появившийся недавно на сайте «Открытые НПА» и одобренный МВК законопроект, так как некоторые нормы, которые обсуж­дались рабочей группой, исчезли, а некоторые, наоборот, появились.

– Мы должны больше заботиться о нашей информационной безопасности. И призываем МИОР в этот век лжепропаганды и информационных войн видеть журналистов союзниками, а для этого обеспечивать их права и профессиональную подготовку, – подчеркнула она.

Есть в законопроекте и позитивные моменты: за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов будет предусмот­рена ответственность, также планируется сократить сроки ответа чиновников на запросы журналистов до 3–5 дней. Отражены многие другие актуальные моменты.

Но самое главное в том, что дискуссия продолжается, идет поиск консенсуса, а это уже само по себе говорит о многом.

Прививка от фейков

Рекомендации по защите, безо­пасности и расширению прав и возможностей журналистов и других работников СМИ, основанные на европейском опыте, предоставил председатель Сою­за журналистов Литвы Дайнюс Радзявичус. Но вначале он подчеркнул важность самой дис­куссии, поскольку все другие демократические инструменты не смогут работать без свободы слова и свободы СМИ.

– Согласно международным стандартам, если люди не могут свободно обмениваться мнения­ми, то все другие столпы принципиально не существуют. Закон о СМИ – это всегда уровень конституционного закона, во многих странах он принимается после обсуждения всеми группами общества, потому что он касается всех, – заявил спикер.

В ЕС считают, что основной целью госорганов должно быть соз­дание условий, обеспечивающих высокое качество СМИ, защиту их разнообразия и гарантию абсолютной независимости журналистов. Обязательства Европейского союза уважать свободу и плюрализм средств массовой информации и поддерживать свободу выражения мнений, которая включает право получать и распространять информацию без вмешательства со стороны государственных органов, закреплены в статье 11 Хартии основных прав ЕС.

– И здесь ничего не сказано о борьбе с фейками, потому что это и есть прививка от того, что может вредить обществу. Если в момент ЧП тут же не включается в работу качественная журналис­тика, опаздывает или ей не позволяют, то появляются фейки. И чем больше ждет профессиональная журналистика, тем больше лжи и сплетен просачивается к людям. В Евросоюзе хорошо понимают, что нужно поддерживать, именно поддерживать, эти два понятия – свобода СМИ и плюрализм, потому что угроз очень много, – сказал Дайнюс Радзявичус.

Рекомендаций по защите и безопасности журналистов в ЕС больше пятидесяти. Например, они касаются защиты журналис­тов от злоупотребления необос­нованным судебным преследованием. Как считает литовский журналист, нужно создавать реальные механизмы, помогающие представителям СМИ, когда их преследуют за критику.

Он также говорил о стандартах доступа к официальным документам, процедуры не должны быть обременительными, а решения национальных судов по делам о доступе к информации должны исполняться быстро.

В завершение Дайнюс Радзявичус еще раз напомнил, что любой медиазакон – это визитная карточка страны, и принимать его нужно только в тесном сотрудничестве с общественностью, медиа­сообществом и специалистами в области международного права.

Национальный специалист по вопросам коммуникации и информации Бюро ЮНЕСКО в Алма­ты Сергей Карпов привел ряд рекомендаций. В частности, важно чтобы в законопроекте был соблюден баланс между защитой государственных интересов и обеспечением независимости СМИ для развития свободной и динамичной прессы.

Может и должен быть скорректирован

В Министерстве информации и общественного развития все предложения и рекомендации будут рассмотрены. Как сказал директор департамента государственной политики в области СМИ МИОР РК Жасулан Умиралиев, это была хорошая возможность послушать международных экспертов.

– Мы все больше понимаем, что смотрим в одну сторону. Просто в каких-то моментах не можем найти общий знаменатель, но направление, однозначно, единое, – подчеркнул он.

Как сообщил Жасулан Умиралиев, ведется работа, чтобы вернуть в законопроект нормы о сроке исковой давности по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации и о декриминализации статьи 158 УК РК.

Представитель МИОР подчеркнул, что законопроект был разработан на основе встреч с журналистами и направлен на то, чтобы усилить их профессиональный статус и роль в обществе. Он позволит развивать отраслевую журналистику, внедрить грантовую систему финансирования, где все будет прозрачно и транспарентно, а в основе будет лежать принцип дебюрократизации, чтобы СМИ могли больше уделять внимания творческой составляющей.

Пресс-карта, как считают в МИОР, позволит обеспечить журналистов дополнительными привилегиями и льготами. Она предлагается как надбавочный инструмент, то есть ни в коем случае не должна быть рычагом для отнятия у кого-то этой профессии. Ее наличие или отсутствие никак не повлияет на профессиональную деятельность журналиста, заверил Жасулан Умиралиев.

В рамках законопроекта закреплены права журналиста, правила аккредитации, доступа к информации. Предполагается активное участие института саморегулирования.

– В отрасли СМИ немаловажным является экономический рынок, который мог бы сам себя стимулировать и развивать. Поэтому мы вышли с несколькими предложениями – это субсидии периодическим печатным изданиям, по опыту, в частности, Франции. Хотим стимулировать, потому что после пандемии есть, к сожалению, кейсы, когда газеты вынуждены закрываться. Помимо этого, мы хотим помочь им с налоговыми преференциями. Предлагаются субсидии по медиазамерам, субсидии отечественным телерадиооператорам, – проинформировал директор департамента.

В настоящий момент законопроект вывешен на портале «Открытые НПА», где идет обсуж­дение. После он должен будет пройти экспертизы: правовую, экономическую, антикоррупционную, лингвистическую и другие. Далее его направят через МИД на оценку международным организациям и на согласование с другими государственными органами, которые укажут на возможные ошибки. Затем пакет документов отправится в Правительство, где также будет проведена экспертиза, и уже потом начнется обсуждение в рабочих группах Мажилиса.

– Это конструктивный диалог, мы можем доработать документ. На то он и законопроект, что может и должен быть скорректирован, – резюмировал представитель МИОР.