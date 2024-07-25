Закрываются и открываются

Это первый договор подобного рода, который фабрика заключила с подрядной организацией, задействованной на строительстве школы в рамках национального проекта. Столярное производство размещено на площади, превышающей 4 тыс. кв. м.

Здесь находится склад сырья и готовой продукции. Ассортимент фабрики насчитывает до 500 видов каркасно-щитовых межкомнатных дверей.

– Начинали мы с дверей «бюджетного разряда», но постоянно совершенствуемся, докупаем станки европейских марок, стремимся повышать производительность. В рамках импортозамещения фабрика ставит целью снабжение населения республики добротным товаром по оптимальной цене, – рассказал руководитель ТОО «WestLineDoors» Ильяс Дюсембеков.

На предприятии, действующем с 2014 года, трудятся 40 человек. Ежемесячно ими выпус­кается одна тысяча дверей под маркой «Доммой». При максимальной загруженности заказами есть возможность для создания большего количества рабочих мест и организации производства в две смены. Но для этого должна быть стабильность.

На данный момент основные клиенты строят и ремонтируют жилье в частном секторе, также фабрика сотрудничает со строи­тельными компаниями, строящими или восстанавливающими различного рода офисы и объек­ты социального назначения.

В прошлом году произведенную здесь продукцию отправляли в Актау, Атырау. Поскольку двери исполняются под конкретный заказ, производитель предлагает любой цвет, дизайн, сорт древесины. Тут уместно заметить, что в активе дверных дел мастеров – успешное участие в конкурсах качества «Алтын сапа» и «Лучший товар Казахстана».

Касательно конкуренции Ильяс Дюсембеков упомянул российских коллег, имеющих богатый практический опыт. За счет возможности крупного оптового закупа сырья они могут выпускать свою продукцию дешевле и большего объема. Есть фабрики, которые в состоя­нии произвести (и производят) до 25 тыс. дверей в месяц.

Отсюда становится понятно, с кем приходится конкурировать за получение заказа. Вот почему актюбинские деревообработчики, постоянно анализируя рынок, не могут позволить себе исключительно «бюджетный» ассортимент изделий: это может негативно отразиться на зарплате работников, налогах. Отсюда фокус развития, направленный на расширение изделий сегмента «средний+» и «премиум».

Хорошим подспорьем для роста фабрики стало заключение договора с ТОО «Бабәк-Курылыс», задействованным в национальном проекте «Комфортная школа». Предстоит поставить 150 изделий согласно техническим спецификациям. Дополнительных рабочих мест при этом создавать не пришлось.

Примечательно: фабрика дверей все это время обходилась своими силами, избегая кредитов, субсидий, не прибегая к помощи государства. Информационную, рекламную поддержку предприятию оказывает областная палата предпринимателей.

– Главным подспорьем для нас являются опыт, возможность предложить именно тот продукт, который нужен клиенту, который удовлетворит его потребность, – подчеркивает глава ТОО «WestLineDoors». – Желающих купить и перепродать много, это намного проще. Но для республики важнее укреплять экономику, налаживать отечественное стабильное производство.

Поддержать местного производителя и максимально вовлечь его, в том числе в реализацию национального проекта «Комфортная школа», намерена областная палата предпринимателей «Атамекен». Обозначена триединая цель: содействие застройщикам в поиске надежных партнеров, поддержка местных производителей, достижение качественных показателей при строительстве школ в регионе.

С начала осуществления данного проекта палатой предпринимателей проведены выездные встречи на производственных площадках полусотни производителей строительных материалов, мебели и оборудования, куда приглашались представители АО «Samruk-Kazyna Construction», управлений образования, индустриально-инновационного развития, директора школ. Свой эффект дали B2B встречи руководителей отдельных подрядных организаций с товаропроизводителями. При этом акцент был сделан на необходимости максимального применения продукции отечественных производителей.

– Только путем поддержки отечественных поставщиков и сотрудничества с местными предпринимателями национальный проект будет способствовать устойчивому развитию региональной экономики. Наша задача – максимально вовлечь в его реализацию местных товаропроизводителей, – подчеркнул заместитель директора РПП Владимир Сухорученко.

Он напомнил, что в рамках осуществления проекта «Комфортная школа» НПП «Атамекен» для каждой области сформировала «Перечень рекомендуемых поставщиков-товаропроизводителей мебельной продукции, строительных материалов и оборудования». Основанием включения в данный список является наличие у предприятия сертификата СТ-KZ.

Мониторинг выявил, что ТОО «Бабәк-Курылыс» заключило договоры с семью компаниями, в том числе – с Хромтауским кирпичным заводом, ТОО «КазПромСтройГрупп», «Мега Бетон», «Лотос Актобе», «Кирпичный завод», «Хромтауский кирпичный завод». На стадии заключения находятся договоры с мебельными компаниями и производителями оборудования.

В области до 2025 года планируется построить 18 комфортных школ проектной мощностью 14 900 ученических мест. При этом 14 из них будут построены в Актобе, по одной – в Мартукском, Мугалжарском, Темирском и Шалкарском районах.