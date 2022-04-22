Залез на опору освещения и грозился выброситься мужчина в Караганде

Мужчина в городе Караганде залез на высокую опору электроосвещения и кричал, что выбросится. Полицейские и сотрудники акимата убедили его спуститься, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ИА Patriotnews.kz

Столб электроосвещения, на который взобрался мужчина, находится напротив стадиона «Шахтер».

«На место прибыла следственно-оперативная группа, а также сотрудники департамента по ЧС и скорая помощь. Это был 33-летний житель города, состоящий на учете у психиатра», — рассказали подробности в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.

В ходе переговоров представители акимата и полицейские уговорили его спуститься с фонарного столба.

В настоящее время мужчина находится под наблюдением врачей. Не исключено, что его поместят в специализированную больницу.