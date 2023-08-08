В коррупции подозревают замакима ЗКО

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По данным Агентства РК по противодействию коррупции, он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, в частности, в "даче незаконного указания первому заместителю председателя правления АО «СПК «Aqjaiyq» о заключении фиктивных договоров возмездного оказания услуг с его доверенными лицами без их фактического выполнения".



«В результате незаконных действий государству причинен значительный ущерб. Процессуальное задержание подозреваемого не применялось в связи с полным признанием вины. Уголовное дело окончено в ускоренном порядке и направлено в суд», – заключили в Антикоре.