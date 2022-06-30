Замглавы полиции Алматы: Мошенники звонят и представляются мною

Заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов предупредил казахстанцев об участившихся случаях интернет-мошенничеств, сообщает Kazpravda.kz.

На своих страницах в социальных сетях Абдрахманов подробно описал мошеннические схемы.

«Мошенники звонят на мобильный телефон и представляются сотрудниками полиции, в том числе и мною, после чего поясняют, что якобы в настоящее время проводится спецоперация по поимке мошенников, пытавшихся оформить на ваше имя кредит.

В другой интерпретации лжеполицейский сообщает, что сейчас якобы проводится совместная отработка с Национальным банком РК, и просят оставаться на линии для переключения связи с сотрудником Национального банка.

Далее голос на том конце телефона поясняет, что по вашей карте идут попытки несанкционированного перевода и для сбережения ваших средств необходимо внести определенную сумму на ваш банковский счет либо на счет третьих лиц», – написал замначальника ДП Алматы.

Абдрахманов акцентировал, что сотрудники полиции никогда не проводят спецоперации и какие-либо следственные действия по телефону.

«Для этих целей мы приглашаем явиться в подразделение полиции, назначая, при этом, дату и время визита.

Кроме того, запомните, сотрудники банка никогда не спрашивают данные о вашей карте, а также не требуют передачи кодов доступа, приходящих вам на мобильный телефон», – разъяснил Абдрахманов.

Подобного рода телефонные разговоры надо тут же прекращать и самому перезвонить на доверенный номер, который указан на банковской карте либо на сайте банка.

«Никому и ни при каких обстоятельствах не передавайте данные о своей банковской карте, а также данные о своей личности», – предупредил замглавы полиции Алматы.