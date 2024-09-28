Запрещены, но продаются

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области получили информацию, что на одной из периферийных улиц населенного пункта 31-летний продавец свободно реализует в магазине курительные вейпы. В ходе проверки в торговой точке их обнаружено и изъято 92 штуки.

По данному факту проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства, включая количество уже проданных курительных приспособлений и источник их поступления.

С 20 июня в Казахстане вступили в силу нормы закона, запрещающие продажу вейпов. В Уголовный кодекс добавлена статья, предполагающая наказание за «оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них». Их продажа и распространение наказываются штрафом в размере до 200 МРП, что составляет сейчас 738 400 тенге, привлечением к общественным работам на срок до 200 часов либо арестом на срок до 50 суток. За ввоз и производство штраф достигает 2 тыс. МРП, или 7 384 000, срок общественных работ увеличен до 600 часов, свободы могут лишить на два года, и даже с конфискацией имущества.