Продлен запрет на ввоз пшеницы в Казахстан

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Установлен запрет на ввоз пшеницы в Казахстан, в том числе из государств-членов ЕАЭС автомобильным, водным и железнодорожным транспортом, за исключением поставок железнодорожным транспортом в адрес птицеводческих и мукомольных предприятий исключительно для производства и потребления.

Временный запрет действует с 12 апреля сроком на 6 месяцев.

«Запрет не распространяются на транзитные перевозки пшеницы через территорию Казахстана железнодорожным транспортом, а также на завоз пшеницы для мукомольных и птицеводческих предприятий», - говорится в сообщении.

Ввезенная пшеница не подлежит реализации на внутреннем и внешних рынках.