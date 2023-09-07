Запретить носить паранджу предлагают в Кыргызстане

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С такой инициативой выступила депутат Жогорку Кенеша Шарапаткан Мажитова

Фото: atelierkorona.ru

В Кыргызстане предлагают запретить носить паранджу и никаб в общественных местах. С такой инициативой сегодня на заседании парламента выступила депутат Шарапаткан Мажитова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kg.

Она напомнила, что в Узбекистане узаконили запрет на ношение в общественных местах одежды, которая скрывает лицо или затрудняет распознавание личности.

"В КР увеличивается количество религиозных течений радикального толка. В соседнем Узбекистане, например, еще сильнее придерживаются  религии, но у них в Конституции прописано о том, что УР светское государство, потому в общественных местах запрещено носить паранджу. И в школах девочки не носят паранджу. Их парламент принял закон об этом. Значит можно принимать такое законодательство и это не ущемляет права верующих. Я не против платка, но закрывать лицо не нужно. В Оше, там каждая четвертая женщина в парандже. И их количество растет с каждым днем. Поэтому прошу кабмин принять меры на государственном уровне, иначе завтра станет поздно. Государство должно принимать меры по обеспечению безопасности", — сказала она.

Отмечается, что Шарапаткан Мажитова с подобной инициативой выступала в прошлом году. Тогда она заявила, что особенно в южных регионах страны много женщин в "черном" и просила провести с ними разъяснительную работу, чтобы не кутались в паранджу.

Напомним, законодательная (нижняя) палата Олий Мажлиса Узбекистана приняла законопроект, предусматривающий административную ответственность за пропаганду многоженства и за открытое порицание равных прав женщин и мужчин. Депутаты также узаконили запрет на ношение в общественных местах одежды, которая скрывает лицо или затрудняет распознавание личности. 

 

#Кыргызстан #запрет #предложение #паранджа

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