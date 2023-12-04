Запреты на вывоз рыбы и маточного поголовья скота увеличили их переработку в Казахстане

На заседании также был рассмотрен вопрос о начале консультаций по заключению временного Соглашения о свободной торговле между государствами-членами ЕАЭС и Монголией

Фото: primeminister.kz

На очередном заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина рассмотрели эффективность действующих ограничений и приняли решения по ряду существенных вопросов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

В частности, принято решение о запрете на вывоз необработанной рыбы. С 15 апреля по 15 октября 2023 года запрет касался судака и сома. Как показали его результаты, в стране значительно увеличились объемы их переработки. А объемы уже переработанной продукции для экспорта и продажи на внутреннем рынке выросли в три раза, достигнув 502 тонн.

Таким образом, запрет на вывоз рыбы в виде сырья увеличил объемы ее переработки в стране, что отвечает политике государства по увеличению объемов производства и экспорта переработанной продукции.

Решением МВК продлен также запрет на вывоз маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота, установлены квоты на вывоз бычков и баранчиков. Запрет и ограничения были приняты в июне 2023 года. По состоянию на 1 октября во всех хозяйствах страны поголовье КРС увеличилось на 3% до 9,2 млн голов. Экспорт КРС с января по сентябрь 2023 года увеличился в 12 раз и достиг 27,2 тысячи голов на сумму $10,3 млн. Кроме того, за январь-октябрь объем производства мяса всех видов в убойном весе составил 996,3 тысячи тонн, что на 5% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Помимо этого, участники заседания рассмотрели предложения о снижении до 0% ставок ввозных таможенных пошлин на пряжи из джутовых волокон или других текстильных лубяных волокон, на отдельные виды нитей из анидов, фосфатов кальция природных, фосфатов алюминиево-кальциевых природных и мела фосфатного.

В ходе заседания также был рассмотрен вопрос о начале консультаций по заключению временного Соглашения о свободной торговле между государствами-членами ЕАЭС и Монголией.