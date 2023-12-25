Зарубежное образование стало доступным

В соответствии с приказом министра науки и высшего образования РК от 18 июля 2023 года на базе Актюбинского регионального университета им. К. Жубанова создан филиал Университета Heriot-Watt. Это государственный исследовательский университет в Эдинбурге (Шотландия) и восьмой старейший вуз в Великобритании. В международных рейтингах он занимает следующие позиции: в ARWU – 901–1 000, в Times Higher Education 501–600-е место, а в QS WUR – 235.

История университета началась с основания в 1821 году Школы искусств Эдинбурга, первого технического института в Великобритании. В своем нынешнем виде университет был основан Королевской хартией в 1966 году и включает в себя такие школы, как инженерия и физические науки, наука о жизни, менеджмент и языки, математические науки и информатика, текстиль и дизайн, а также институт пос­ледипломного образования – Эдинбургскую бизнес-школу. Heriot-Watt имеет кампусы в Великобритании, Дубае и Малайзии, и еще более 50 аккредитованных представительств-партнеров в 30 странах.

В сентябре в Казахстанском филиале Шотландского университета началось обучение. Учитывая, что Актюбинская область – индустриально-аграрный регион и по запасам углеводородного сырья занимает третье место в Казахстане, здесь наблюдается спрос на инженерные кадры и IT-специа­листов. В этой связи были открыты факультеты «Нефтяная инженерия и энергоменедж­мент», «Электроэнергетика» и «Компьютерная инженерия».

Студенты поступают в Heriot-Watt через Актюбинский регио­нальный университет им. К. Жубанова, сдав Единое национальное тестирование. Как обычно, распределение государственных грантов идет на основе баллов ЕНТ, но есть еще одно обязательное условие – пороговый балл по языковому экзамену. Это IELTS – стандартизированный тест, признанный по всему миру. Минимальное значение для поступления – 5,0. Учитывая, что не у всех есть материальная возможность сдать этот тест, предлагается альтернатива – пройти экзамен шотландского университета. Специально для этого приезжают представители зарубежного вуза.

Обучение в филиале очное – четыре года и полностью на английском языке. Что касается преподавателей, то часть из них – из Heriot-Watt, а часть – казахстанские специалисты, которые прошли специальную подготовку. Минимальное требование к преподавателю – образование в топовых вузах, наличие степени PhD и безупречное владение английским языком.

Казахстанский вуз дает базу общеобразовательных предметов по госстандарту, а профильные предметы – по программе Heriot-Watt. Актюбинский регио­нальный университет им. К. Жубанова не участвует в оценивании студентов. Весь первый курс по всем дисциплинам преподаватели из Heriot-Watt оценивают сами.

На функционирование филиала из республиканского бюджета выделено 300 грантов стоимостью 4,3 млн тенге на одного обучающегося в год. Прием на 2023-2024 учебный год составил 286 студентов, в том числе 56 человек по программам нефтяной инженерии, 76 человек по программам электроэнергетики и 154 – по компьютерной инженерии. Примечательно, что почти 35% учащихся окончили сельские школы, а 42% – из социально уязвимых групп населения.

Еще одна особенность обу­чения в филиале зарубежного вуза – у студента во время учебы есть возможность мигри­ровать по кампусам. Например, первый курс отучиться в Актобе, на втором курсе на один семестр поехать в Шотландию, а следующий семестр – в Малайзию или Дубай. Планируется выдавать гранты самым лучшим студентам для поездки в Шотландию. После окончания учебы студенты будут получать диплом казахстанского образца от Университета им. К. Жубанова и диплом Heriot-Watt. Выпускник должен три года отработать в своем регионе, как и все остальные, кто учится на госгранте. Также в планах у руководства вуза запустить программу магистратуры «Производственный менеджмент».