Заседание СБ ООН по ударам США в Йемене начнется в пятницу ночью

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Заседание СБ ООН по ударам США в Йемене начнется после 23.00 мск пятницы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: fikiwiki.com

Срочное заседание СБ ООН в связи с ударами США и их союзников по целям в Йемене пройдет в пятницу после заседания по ближневосточному урегулированию, намеченному на 23.00 мск, сообщает постпредство РФ.

Как отмечается в Telegram-канале постпредства, заседание пройдет в открытом формате.

В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам.

Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.

#США #корабль #Йемен #ракета

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