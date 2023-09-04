Застарелые проблемы не должны тормозить развитие

Участниками двухчасовой встречи стали депутаты областного маслихата, члены общественного совета, руководители управлений и департаментов, а также журналисты. Акимы районов присоединились к мероприя­тию в режиме онлайн.

Быть в курсе насущных проб­лем местного населения, владеть ситуацией на местах акиму облас­ти Ералы Тугжанову позволили регулярные рабочие поездки, встречи как с актюбинцами, так и с жителями самых отдаленных сел. Такие беседы дают возможность нарисовать истинную картину, поставить правильный «диагноз» проблемам и определить эффективные пути их решения. Отсюда закономерен в отчете акцент на вопросах, решенных благодаря должному финансированию.

Как было отмечено, все предпринятые действия соизмерялись с задачами, которые перед казахстанцами поставил Президент страны Касым-Жомарт Токаев, а также с целевыми установками госпрограмм.

В частности, в апреле на расширенном совещании по вопросам социально-экономического развития республики Глава государства, обращаясь к руководителям, отметил, что нужно «…осознавать высокую персональную ответственность перед народом Казахстана. Именно от ваших действий зависит настоя­щее и будущее нашей страны. Нельзя ограничиваться только решением повседневных операционных вопросов, вы должны стать государственниками-реформаторами. Главная цель всех реформ – повышение качества жизни граждан. Речь идет об увеличении доходов населения, создании среды, комфортной для проживания, обеспечении безопасности, расширении возможностей для всестороннего развития людей».

Первоочередные заботы

– В сентябре прошлого года, когда я приступил к работе, бюджет области составлял 429 миллиардов тенге. Сегодня он увеличился до 638 миллиардов. Бюджет развития возрос в 2,4 раза и составляет 153 миллиарда тенге. Увеличение сумм позволило возобновить работу на 30 объектах, простаивавших с 2018 года. В их числе строительство 15 школ. В первую очередь решались наиболее острые вопросы, – обратил внимание ауди­тории аким области.

Проблемы инфраструктуры копились годами и достигли такого предела, когда стали тормозить развитие региональной экономики. К примеру, газопроводы, охватывающие областной центр, были построены еще в 60–80-х годах минувшего века. Зимой нагрузка на действующие трубопроводы увеличивается на 175%. Актюбинцы испытывают острый дефицит газа в объеме 1,6 млрд кубических метров в год. Отсюда необходимость строи­тельства третьей нитки – отвода на Актобе от магистрального газопровода Бухара – Урал.

Стоимость проекта составила 43,4 млрд тенге. На начальном этапе на его осуществление из республиканского бюджета было выделено 10,1 млрд тенге, из местного – 1 млрд тенге. Сдача объекта в эксплуатацию намечена на 2025 год. Это ускорит завершение ряда других инвес­тиционных проектов, развитие малого и среднего бизнеса, строи­тельство жилья.

Также с каждым годом растет спрос на сжиженный нефтяной газ. 12 тыс. тонн ежемесячной квоты Минэнерго региону явно недостаточно, так как только местному автотранспорту необходимо 14 тыс. тонн сжиженного голубого топлива, еще 2 тыс. тонн – для транзита.

– В сентябре к плановому капитальному ремонту приступают главные производители сжиженного нефтяного газа, это «СНПС-Актобемунайгаз», «Казахойл», а также газопроцессинговые компании. В связи с чем прошу депутатов и членов общественного совета присоединиться к разъяснительной работе среди населения. Ситуация со сжиженным газом в области, как и в целом по стране, непростая, что следует откровенно признать, – отметил Ералы Тугжанов.

Второй значимой проблемой аким области назвал изношенность на 80% канализационно-очистных сооружений (КОС) будущего города-миллионника, первоначально они были рассчитаны лишь на 250 тыс. жителей. Проект оценивается в 54 млрд тенге. К решению проблемы готов подключиться Европейский банк реконструкции и развития. Строительство КОС начнется в следующем году.

Километры безопасности

Более всего актюбинцы в своих обращениях на личных приемах, в соцсетях акцентировали внимание на состоянии автомобильных дорог.

Но здесь следует сделать небольшое отступление. Одной из главных проблем в сфере дорожного хозяйства республики был дефицит битума. Из-за чего задерживалось освоение проектов общей стоимостью 11 млрд тенге. Своевременно предпринятые действия позволили решить и эту проблему, что гарантирует строительство в регио­не качест­венных трасс. Теперь для достижения поставленных целей преград нет, подчеркнул аким области.

Особое возмущение, по словам спикера, вызывала дорога Актобе – Кандыагаш, потому и взялись за ее ремонт оперативно, решив расширить до четырех полос. Полностью обновленная автотрасса войдет в строй в 2024 году.

Для жителей Актобе важны работы по южному обходу областного центра. И хотя поначалу не было финансовых возможнос­тей, все же мост через Илек был капитально отремонтирован, а в октябре завершится реконструкция участка дороги на 41-м разъезде.

По итогам 2022 года доля дорог местного значения в нормативном состоянии составила 72%, что опустило область на предпоследнее место по стране. В прошлом году 32 млрд тенге было направлено на восстановление 536 километров дорог. Нынче на эти цели предусмотрено в 1,7 раза больше средств, предстоит отремонтировать 872,8 км автодорог. Половина намеченного объема работ на сегодня выполнена. Также отремонтировано 190 километров автострад рес­публиканского значения.

Высокой изношенностью отличались две трассы республиканского значения. Состояние дороги Актобе – Улгайсын вызывало множество нареканий. Рассчитанная на движение трех тысяч автомобилей в сутки, она испытывала на себе нагрузку 16 тыс. автомашин. Принято решение реконструировать эту дорогу протяженностью 262 километра с тем, чтобы перевести ее с третьей категории на первую и расширить до четырех полос.

Вторая дорога республиканского значения – Кандыагаш – Шалкар, построенная в 70-х годах прошлого века, не ремонтировалась уже 30 лет. Ее протяженность 259 км. Работы по ней начаты. В первом и втором случае нужны надежные инвесторы.

Инфраструктура Актобе меняется

Еще одно важное место в спис­ке приоритетных задач занимает положение дел в областном центре, где проживает 60% населения области. В нынешнем году здесь необходимо построить и отремонтировать 65,5 км проезжей части внутригородских улиц, восстановить 100 дорог внутри дворов, заменить 93 старых лифта, установить 42 спортивные и детские игровые площадки, 1 200 фонарей, завершить строи­тельство шести многоэтажных домов, приобрести 54 мусоровоза, проложить 325 км инженерных сетей к жилым массивам. На особом контроле – общественный транспорт.

– Только за три истекших месяца на его работу поступило 540 жалоб. Многие из них оказались связаны с отсутствием настоящей конкуренции, в результате чего компания-перевозчик уклонилась от исполнения в полной мере взятых на себя обязательств. К примеру, вместо девяти автобусов на маршрут выходили два или три. Изменить ситуацию, что особенно важно накануне нового учебного года, оказалось нелегко. Пришлось завести на рынок новую компанию-перевозчика со ста автобусами. На сегодня автопарк общественного транспорта обновлен на 50%, – подчеркнул Ералы Тугжанов.

Актуальна для Актобе и проблема вывоза твердых бытовых отходов. Этим делом занимались три компании, но одна из них обанкротилась и прекратила свою деятельность с 1 августа. В связи с чем при СПК «Актобе» была создана новая организация, которая на выделенные 3 млрд тенге приобретает 54 единицы спецтехники. Всего на развитие инфраструктуры областного центра необходимо 95 млрд тенге.

Инвесторам всегда рады

К формированию благоприятного инвестиционного климата в области подходят системно. С начала года привлечено 470 млрд тенге, впервые в истории планируется довести эту сумму до 1,1 трлн тенге. Подписаны меморандумы для реализации 17 крупных проектов. Они подразумевают создание железнодорожного кластера, нацеленного на выпуск специальных марок стали, 800-метровых бесшовных рельсов и железнодорожных колес. Общая сумма вложений – 458 млрд тенге.

Большие надежды возлагаются также на строительство клиники с центром ядерной медицины, завода по выпуску медтехники и приборов. В Актобе появится первый в Средней Азии завод по производству диализаторов.

В рамках импортозамещения запущено предприятие по производству мобильных буровых установок и фонтанной арматуры. Строительство цементного завода позволит полностью покрыть потребности в этом стройматериале не только Актюбинской области, но и всего западного региона республики. Также перспективным обещает быть изготовление теплосберегающих стройматериалов с использованием овечьей шерсти.

На улучшение экологии направлены проекты ERG с общей суммой затрат 1,1 трлн тенге. На Донском горно-обогатительном комбинате запущен завод по переработке накопившихся шламов, здесь же начнется строительство второй очереди шахты «10 лет Независимости Казахстана».

В 2024 году на Актюбинском заводе ферросплавов (АктЗФ) планируется строительство утилизационной электростанции мощностью 100 МВт, работающей на горючем газе, выделяемом при получении феррохрома. Полученная электроэнергия пойдет на заводские нужды.

Начата реализация трех проектов по производству альтернативной электроэнергии общей мощностью 305 МВт. Вет­ряные электростанции строят ERG (155 МВт), «Грин Энерджи» (100 МВт) и ENI (50 МВт).

Предпринимательство крепнет

Большая работа развернута по развитию МСБ. По итогам встреч с предпринимателями, представляющими строительную отрасль, пищевую, легкую промышленность, сферы образования и здравоохранения, полностью решены 48 вопросов, в стадии исполнения – 19. В рамках Нацпроекта по развитию предпринимательства предусмотрено 14,5 млрд тенге, по итогам семи месяцев господдержку получили более 1 200 бизнес-проектов.

Как результат, число активных предпринимателей увеличилось на 23% и составило 88,5 тыс., произведенная ими продукция выросла на 20% и достигла 393 млрд тенге. За короткое время доля МСБ в экономике области повысилась на 2% и составила 27,2%.

Одна из задач – создание вокруг крупных компаний пояса МСБ. Так, под заказ АО «ТНК «Казхром» в моногороде Хромтау налажено производство 440 тыс. бутылок питьевой воды, тем самым появилась постоянная работа для десяти местных жителей.

Если говорить о животноводстве, то поголовье КРС выросло на 5,8%, овец и коз – на 5,6%, лошадей – на 18,4%, верблюдов – на 5,1%. Господдержка аграрных товаропроизводителей в денежном выражении составила сумму в 13,2 млрд тенге.

Инвестиции в сельское хо­зяйство увеличились в 2,3 раза в сравнении с прошлым годом. На сегодня произведено продукции на 195 млрд тенге.

За счет бюджетных средств ведется строительство жилых домов на 3 750 квартир. Всего до конца года квартиры получат 1 112 семей. На приобретение 360 готовых квартир для социально уязвимых групп и категорий, многодетных семей предусмотрено 5 млрд тенге.

У дольщиков появилась надежда

В жилищной сфере с 2015 года в повестке дня находится проблема дольщиков. В строительство 11 домов 540 дольщиков вложили 3,5 млрд тенге. Для оперативного решения задачи в сентябре прошлого года была утверждена специальная Дорожная карта, также откликнулись инвесторы, хотя трудно найти тех, кто решится связаться с проблемным объектом. Поэтому руководство области пошло на определенный компромисс по земельным участкам, битуму, щебню. Главное, появилась надежда, что до конца года будет завершено строительство квартир 285 дольщиков. Работа в этом направлении продолжается.

В беде оказались многодетные семьи, однако граждане не хотят писать официальные жалобы в уполномоченные органы. Ежегодно регистрируются новые случаи. Ситуация не изменится, пока не будут внесены соответствующие изменения и дополнения в закон. В частности, по ГАСКу, в чем участники собрания согласились с Ералы Тугжановым.

Также на территории города выявлено 12 объектов долгостроя, фундамент некоторых из них был заложен еще в 2004 году. Для оперативного решения проблемы разработана Дорожная карта, на сегодня введен в экс­плуатацию один простаивавший объект. А вот два других, по оценкам экспертов, никуда не годятся и подлежат сносу.

Своевременная поддержка

Весной из-за резкого таяния снега и сильного промерзания земли на некоторых территориях региона произошли наводнения. На устранение последствий из резерва областного бюджета было выделено 6,7 млрд тенге. Также по итогам паводка выявлены опас­ные участки. Для защиты населенных пунктов от возможных ЧС утвержден план из 103 мероприятий. Почти половина из них осуществлена. Планируется построить 26 новых водохранилищ. Начат капитальный ремонт семи гидротехнических сооружений.

В райцентре Кобда для 30 семей, пострадавших от наводнения, за два месяца построили новые дома, 74 собственника жилья получили компенсацию на общую сумму 397,5 млн тенге. Для предотвращения новой беды строят три защитные дамбы.

В селе Каратал Уилского района возведена защитная плотина. Подобная работа завершается в селе Куттыгай. Капитальный ремонт 20 км подъезда к селу Каратал также дает уверенность в готовности противостоять весеннему буйству природы. Вдоль автомобильных дорог вскоре появятся 23 водопропускных сооружения.

В Актобе выявлено 118 мест скопления воды. На установку систем поверхностного водоотведения на 32 опасных участках из местного бюджета выделено 538 млн тенге, сегодня проходят процедуры государственных закупок. Чаще вода собирается на пересечении центрального прос­пекта Абулхаир-хана и улицы Газизы Жубановой, был момент, когда с этого места откачивали воду сразу 12 ассенизаторских машин! Выяснилось, что из строя вышли специальные агрегаты, в том числе четыре насоса, которые не были своевременно отремонтированы.

С начала года число получателей адресной социальной помощи снизилось на 9 тыс. человек. До конца года количество граждан, относящихся к данной категории, снизится еще на 5,5 тыс. Поддерж­ка социально уязвимых слоев населения актуальна всегда. Так, впервые за 30 лет капитально отремонтирован Дом престарелых.

Начаты замена теплосети в Доме-интернате для людей с психоневрологическими расстройствами и строительство административного здания. Следующими новыми объектами станут реабилитационный центр и центр аутизма.

В ногу со временем

– Новость дня: Актобе стал третьим городом после Астаны и Алматы, где создан региональный IT-хаб. В начальной стадии он охватит 200 тысяч человек, позволит запустить более 150 проектов инкубационных программ и завершить 75 проектов, – поделился, завершая отчет, Ералы Тугжанов.

Проблема Интернета актуальна, особенно для сельской молодежи. В этом году к мобильному Интернету подключили 22 села, на подходе – еще 67 сел. В результате 98,5% сельского населения будет охвачено мобильной связью.

При этом на 5,5 млрд тенге будет установлено более трех тысяч аналитических камер видеонаб­людения в десяти населенных пунктах – в Актобе, в ряде райцентров, а также в Карабутаке, Алимбете, Жайсане.

Решение застарелых проблем, оперативное реагирование на вызовы дня и освоение новейших технологий улучшат качество жизни актюбинцев в городах и селах.