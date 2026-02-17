Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Семее ввели в эксплуатацию новый завод по переработке бобовых и масличных культур, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

По данным министерства, предприятие создано на базе ТОО «Agrolider KAZ» и оснащено современным технологическим оборудованием. Годовая мощность переработки сырья составляет 72 тыс. тонн. Общий объем инвестиций в проект составил 4,1 млрд тенге.

Компания, основанная в 2023 году, специализируется на выпуске круп, муки и другой пищевой продукции. На заводе осуществляется переработка различных видов чечевицы, льна, бобов, кукурузы, гречихи и других сельскохозяйственных культур. Годовая производственная мощность по выпуску готовой продукции составляет 800 тонн.

Продукция ориентирована как на внутренний рынок, так и на экспорт. Поставки осуществляются в страны Европы, Китай, Турцию и государства Африки.