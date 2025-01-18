Завод по производству ветрогенераторов строится в Жетісу

Фото: акимат области Жетісу

В области Жетісу дан старт строительству завода по производству ветрогенераторов и систем накопления энергии. Предприятие будет располагаться на территории специальной экономической зоны «Хоргос – Восточные ворота».

Производственная мощность завода ветрогенераторов составит 2 ГВт генерации в год, в то же время выпуск систем накопления энергии будет иметь мощность 1 ГВт в год. Объем инвестиций составит 40 млн. долларов, будет создано 300 новых рабочих мест, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Инвестиционный проект реализуется в партнерстве между ТОО «Казахстанские коммунальные системы» и китайской компанией «Envision Energy», являющейся одним из лидеров в сфере возобновляемой энергетики. Планируется, что ежегодно предприятие будет выпускать по 250 комплектов ветрогенераторов и 100 комплектов систем накопления энергии.

«Запуск данного проекта позволит сократить импортозависимость, укрепитт энергетическую безопасность, создаст рабочие места, откроет экспортные возможности и ускорит переход к низкоуглеродной экономике, внося вклад в будущее страны. При этом на начальном этапе производства доля казахстанского содержания составит 30%, а в дальнейшем поэтапно будет доведена на 90%,» - сказал председатель наблюдательного совета ТОО «Казахстанские коммунальные системы» Динмухамет Идрисов.

Запуск предприятия намечен на III квартал 2026 года. При этом 60% продукции будет направляться на внутренний рынок, а 40% – на экспорт в страны Центральной Азии и Кавказа.