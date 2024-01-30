Завоевавший гран-при международного фестиваля спектакль представят в Астане

Артисты театра «Жастар» представят вниманию зрителей премьеру спектакля «Жан пида», сообщает Kazpravda.kz
По информации Минкультуры, 31 января на сцене театра «Жастар» состоится премьера трагедии «Жан пида», поставленной по мотивам произведений сразу трех великих писателей - Чинзиза Айтматова, Оралхана Бокея и Розы Мукановой.
В спектакле поднимается проблема сохранения преемственности поколений, вопрос о сложных взаимоотношениях природы и человека.
Режиссером-постановщиком выступил заслуженный деятель Казахстана, лауреат государственной премии РК Нурканат Жакыпбай.
— В этом мире, с какими бы трудностями ни столкнулся человек, от кого бы он ни пострадал, истина будет жить вечно. Люди рождаются и умирают, но есть вечная правда, есть истина, — поделился Нурканат Жакыпбай.
Отметим, что спектакль завоевал гран-при на VI международном фестивале «Айтматов и театр», посвященном 95-летию писателя Чингиза Айтматова, в Кыргызстане.