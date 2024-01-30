Завоевавший гран-при международного фестиваля спектакль представят в Астане

Культура, Театр
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Аменова Дана
Корреспондент

Артисты театра «Жастар» представят вниманию зрителей премьеру спектакля «Жан пида», сообщает Kazpravda.kz   

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

По информации Минкультуры, 31 января на сцене театра «Жастар» состоится премьера трагедии «Жан пида», поставленной по мотивам произведений сразу трех великих писателей - Чинзиза Айтматова, Оралхана Бокея и Розы Мукановой.

В спектакле поднимается проблема сохранения преемственности поколений, вопрос о сложных взаимоотношениях природы и человека.

Режиссером-постановщиком выступил заслуженный деятель Казахстана, лауреат государственной премии РК Нурканат Жакыпбай.

 В этом мире, с какими бы трудностями ни столкнулся человек, от кого бы он ни пострадал, истина будет жить вечно. Люди рождаются и умирают, но есть вечная правда, есть истина,  поделился Нурканат Жакыпбай.

Отметим, что спектакль завоевал гран-при на VI международном фестивале «Айтматов и театр», посвященном 95-летию писателя Чингиза Айтматова, в Кыргызстане.

 

 

#Астана #театр #спектакль #премьера #Жастар #МКИ

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