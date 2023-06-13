Зажигая звезды

Чтобы показать свое мастерство, в областной центр съехались самые одаренные начинающие артисты Казах­стана, всего около 100 участников. Как отметили организаторы, цель конкурса не только «зажечь новые звезды», самое важное – сохранение и пропаганда народного творчества, а также поддержка самодеятельности.

По словам одного из организаторов фестиваля, поэта Газиза Ештанаева, раньше это был областной конкурс. Тогда в Жезказган приезжали лучшие мастера слова, певцы, музыканты – гордость городов и районов. Потом, когда Жезказганскую область упразднили, фестиваль стал региональным. Это нисколько не отразилось на его популярности, напротив, желающих показать свое искусство стало еще больше, ведь к самородкам региона присоединились карагандинские хранители фольклорного творчества.

В 2022 году, когда была образована область Улытау, фестиваль обрел статус республиканского.

– Фестивалю уже 33 года, однако перерыв на два года мы были вынуж­дены сделать во время пандемии, – отметил Газиз Ештанаев. – Мы, улытаусцы, гордимся, что ни один фестиваль не был похож на предыдущий. Каждый год презентовали новые номинации, всегда было чем удивить зрителей. Со временем даже устраивали конкурсы театрального искусства, а также специальные детские творческие состязания – «Әнші балапан», «Күміс қоңырау». Единственная константа на протяжении 30 лет – это айтыс, основа и стержень фестиваля. Мастера импровизации настолько популярны в Улытау, что их выступления всегда собирают полные залы.

В этом году вокальный конкурс исполнителей традиционных песен «Дәстүрлі ән орындаушылар» был приурочен к 180-летию известного певца, поэта, музыканта Ақан сері. Гран-при конкурса удостоен Алимхан Сакен из Астаны.

Поэты, виртуозы домбры отдали дань уважения известному деятелю культуры Шынболату Дильдебаеву в состязании «Термешілер сайысы». Победительницей в нем признана астанинка Кунсулу Турикпен.

Исполнители кюев свои выступления посвятили 250-летию великого Курмангазы. Здесь Гран-при вручили Бекзаде Достияровой из области Улытау.

Конкурс мастеров художественного чтения проведен в честь 100-летия народного артиста РК, диктора Ануарбека Байжанбаева. В нем безоговорочную победу одержал Серик Элем Еркебулан­улы из Улытау.

В айтысе, главном состязании фестиваля «Ұлытау үні», приняли участие более 20 поэтов-импровизаторов. В этом году исполнители почтили память казахского героя, лидера народно-освободительного движения Амангельды Иманова, чье 150-летие со дня рождения отмечают в нашей стране. Победителем в конкурсе признан Айбек Калиев из Костаная.