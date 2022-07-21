Здесь зарождалась степная демократия

Очередное заседание Национального курултая по инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдет в Южном Казахстане.

Мартобе

Глава государства, выступая на первом заседании Национального курултая, напомнил, что в казахской степи немало исторических мест, где решалась судьба страны. «Кроме Улытау, у нас есть такие сакральные места, как Ордабасы, Мартобе, Культобе. Я предлагаю следующее заседание провести в священном Туркестане», – сказал Президент.

Один из ведущих археологов республики, доктор исторических наук, академик НАН РК Бауыр­жан Байтанаев считает, что невозможно переоценить значение Ордабасы, Мартобе, Культобе в истории казахского народа, в формировании и утверждении основ и принципов степной демократии.

Холм Мартобе широко извес­тен как место, выполнявшее роль степного парламента. Именно здесь прошел первый курултай, на котором руководители родов и племен казахов определяли кочевья, территории пастбищ, решали вопросы международных отношений. Географическое положение местности очень хорошо подходило для таких собраний.

Мягкий климат, хороший просмотр окрестностей, близость таких крупных городов, как Ташкент и Туркестан, были определяю­щими при выборе места собрания казахских биев. Сплочение и объединение казахского народа после смерти хана Абулхаира также происходило на Мартобе. Здесь же были заложены первые принципы законности и права. По преданию, печать на первом записанном своде степных законов «Жеті Жарғы» Тауке-хан поставил на этом холме.

Почему именно Мартобе казахские ханы выбрали местом проведения курултая? Известно, что в 1513 году жители Сайрама обратились к Касым-хану с просьбой взять их под свое покровительство и опеку и вручили «ключи от города». В ту пору шла война между Бабуром и Шайбанидами. Население Сайрама и городов его округи устало от междоусобных войн, нуждалось в надежном правителе.

– По свидетельству Мухаммеда Хайдара Дулати, Касым-хану удалось объединить, подчинить себе разрозненные племена Дешт-и-­Кипчака и создать мощное Казахское ханство, чего не удавалось сделать никому после Жошы-хана⁄Джучи-хана. Поэтому выбрать его в качестве государя было верным решением, – рассказывает Бауыржан Байтанаев. – Очевидно, проведение курултая на Мартобе для обсуждения важных государственных вопросов было изначально определено Касым-ханом и стало традиционным при последующих казахских правителях.

После смерти Тауке-хана распалось единое ханство, и курултаи как форма народного правления постепенно сошли на нет. Последний известный в истории курултай был во второй половине 30-х годов XIX века, когда представители ряда казахских родов избрали своим ханом Кенесары Касымова.

Мартобе – памятник археологии, он значится в Списке памятников истории и культуры местного значения, находится под государственной охраной. Местность расположена в пяти километрах к востоку от центра села Сайрам. Сейчас это территория Шымкента.

Несколько лет назад слева от автомобильной дороги, ведущей из Сайрама в Карамурт, облагородили комплекс «Мартобе». Ранее это были пастбищные земли, находившиеся на восточной окраине предместья средневекового Сайрама. Собирать огромную массу народа на узких улочках города в ту пору было делом практически невозможным. Прилегающую территорию благоустроили, установили юрту как символ единства не только всех казахских родов, но и всех казахстанцев.

Впервые археологи на холме Мартобе появились в 1978 году. Тогда экспедиция Шымкентского педагогического института под руководством ученого-археолога Николая Подушкина смогла установить, что холм представляет собой городище, которое из-за больших разрушений воссоздать уже невозможно, поскольку в ходе хозяйственной деятельности человека значительная часть памятника археологии утрачена. Оставшаяся треть Мартобе является сохранившейся частью цитадели городища.

По информации Бауыржана Байтанаева, в 2000 году на поселении Мартобе были произведены археологические работы, которые установили время функционирования Мартобе по верхнему строи­тельному горизонту I–IV веков.

Чтобы лучше осознать значение Мартобе, ученый отсылает к трудам исследователя Н. И. Гродекова, который писал: «Бий Султан и Халби знают, что все три орды ежегодно собирались для совещаний (маслагат) на холме Мартубе. Предметами совещаний служили вопросы о том, где зимовать, где летовать, как достигнуть спокойствия (буйтсек тынчыймыз) и как воевать. Но бий Султан утверждает положительно, что они не изменяли обычаев (расм). До нового собрания орд решения пос­леднего собрания не нарушались (бузбейды). При Тауке-хане собрались семь биев, «джети джаргыш», или, вернее, «джети джаргы», т. е. семь сотрудников (иш биттиретугун). В числе их было три знатных бия, по одному из каж­дой орды: из Великой – Туле, из Средней – Каздаусты Казбек, т. е. Казбек с голосом гуся (звучным), из Малой – Айтеке».

Мартобе – не просто объект туризма. Нередко именно здесь, у подножия холма, южане проводят сходы общественности, на которых обсуждаются накопившиеся проблемы – будь то вопросы возрождения казахских традиций и обычаев или роль религии в современном обществе, определение духовных ценностей или важность и значение Конституции страны.

Ордабасы

Монумент трем биям – Казыбек-би, Толе-би и Айтеке-би, объединившимся для борьбы с нашествием джунгарских завоевателей, – появился на холме Ордабасы в начале 90-х годов прошлого столетия, чтобы воздать должное представителям трех казахских жузов, собравшимся здесь, чтобы отстоять свою независимость.

Джунгарское нашествие 1723–1725 годов в казахской истории получило название «Ақтабан шұбырынды», «Алқакөл сұлама». Это было время великого бедствия и лишений, годы скитаний.

– Казахско-джунгарская война, начавшаяся в 1640-е годы, имела продолжение и в XVIIІ веке, – рассказывает Бауыржан Байтанаев. – В результате джунгары в 1723 году, разгромив казахские войска, завоевали столицу Казахского ханства – Туркестан и овладели огромной территорией от Алтая до Ташкента. В те тяжкие дни на берегу реки Бадам, на холме, ханы Абулхаир, Абульмамбет, Самеке, Жолбарс и Толе-би, Казыбек-би, а также известные батыры Богенбай, Кабанбай, Жанибек, Наурызбай и другие собираются на курултай, чтобы сплотить народ и дать отпор джунгарским захватчикам. Главнокомандующим выбирают Абулхаира.

Во время выбора полководца приносят в жертву белого коня, кровью которого скрепляют клятву верности воинскому долгу и полководцу. Поднимают знамя с изображением волка, обладающего определенной символикой в культуре тюрков, батыры дают клятву, целуя острие своих мечей со словами, что не отдадут ни пяди земли врагу. Таким образом, данная местность ввиду историчности событий, с ней связанных, считается ырым – местом, откуда Казахское ханство начало свое возрождение.

Именно здесь, на холме Ордабасы, разрозненные многочисленные казахские племена объединились, преодолев все разногласия, чтобы противостоять мощнейшему и опаснейшему захватчику. Это событие давно стало символом возрождения нации и духовного единения народов.

В результате объединения трех казахских жузов и вновь обретенной солидарности народа последующие кровавые битвы с джунгарами – битва при Буланты-Блеуты (1728), Анракайская битва (1730) – завершаются победой объединенных казахских войск.

С тех пор вот уже почти три столетия казахский народ почитает местность Ордабасы и считает ее сакральной. Ордабасы стал символом солидарности, независимости и свободы.

На исходе мая 1993 года здесь же встретились президенты Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, подписав совместное заявление, призывающее народы своих стран крепить дружбу и взаимопомощь, обеспечить общественно-политическую стабильность в Центральной Азии. Идея проведения Дней памяти, посвященных великим и мудрым предкам, нашла понимание и широкую поддержку. Празднование собрало тогда порядка 100 тыс. гостей и участников, вызвав сильный эмоциональный подъем.

Кульминацией торжеств стало открытие монумента «Ордабасы», а возвышенность с тех пор называют не иначе как Горой согласия.

На исторической земле создан национальный историко-культурный заповедник «Ордабасы», в центре которого установлена 28-метровая стела. Она является своего рода напоминанием потомкам о героических событиях трехсотлетней давности, разворачивавшихся в этих местах.

Трехгранная стела облицована плитами из белого мрамора. Каж­дая грань как будто направлена на одну из сторон Казахстана: на запад – в сторону Сырдарьи, на север – к горам Каратау и на юго-восток – к горам Казыгурт. На каждой грани стелы прикреплены таблички с высказываниями трех великих биев. Мемориал воздвигнут в 2001 году и приурочен к 275-летию со дня проведения знаменитого курултая.

Культобе

Сегодня мы точно знаем, где располагалось городище Культобе, которое, согласно средневековым письменным источникам и местным народным преданиям, являлось предтечей средневекового, а значит и современного города Туркестана. Археологические исследования по трехлетнему проекту археологов и ученых КазНИИК «Реставрация исторических объектов городища Культобе» принесли многочис­ленные открытия, позволяющие не только точно утверждать, где располагался древний город Яссы, но и более полно представить, как жили наши предки несколько веков назад.

Исследования, проведенные казахстанскими учеными, доказывают, что Туркестан, ставший духовной столицей всего тюркского мира, является одним из древнейших городов Центральной Азии.

– Мы получили прямые доказательства того, что город Туркестан начинался с холма Культобе, а первое монументальное сооружение крестообразной формы относится к I–II векам, – считает генеральный директор ТОО «Казахский научно-исследовательский институт культуры», доктор философии (PhD) Андрей Хазбулатов. – Постепенно вокруг этого сооружения застраивалась цитадель, шахристан и рабат города, который впоследствии стал одним из важнейших политических, экономических и культурных центров на Великом шелковом пути, а с конца XVI века до 30-х годов XVII века и столицей Казахского ханства.

За годы научно-изыскательских работ, проводимых на территории площадью в 30 гектаров, были найдены поистине уникальные сооружения: комплекс алтарей X–XII веков, обитель последователей ордена Яссауи – зикр-хана XVII–XIX веков и ряд других культовых сооружений суфиев. Археологи обнаружили жилые и ремесленные кварталы, которые использовались с раннего средневековья вплоть до начала ХХ века, жума-мечеть, квартальную мечеть XVIII–XIX веков и другие исторические объекты.

Первые находки, ставшие нас­тоящей сенсацией, сделаны экс­педицией Ербулата Смагулова в 2011 году. Они подстегнули интерес к древнему городу. Это в определенной степени стало поворотным моментом в изучении его истории, тогда стали уделять больше внимания археологическим исследованиям.

– Уникальность Туркестана в том, что люди никогда не покидали этот город, – добавляет Анд­рей Хазбулатов. – Совместными исследованиями отечественных ученых и зарубежных экспертов изучен и доказан непрерывный процесс развития Старого Туркестана – со II–I веков до нашей эры и до начала ХХ века. Можно с полной ответственностью утверж­дать, что, несмотря на войны, завоевания, смену религий и народов, населяющих эту местность в разные века, Туркестан оказался одним из немногих городов, если не единственным в нашей стране, который ни на день не прерывал свою жизнь.

Обнаружены материальные доказательства о Туркестане как геополитическом, экономическом и духовном центре евразийской степи в течение ряда тысячелетий с высокоразвитой металлургией, ремесленным производством, самобытным керамическим искусством, богатой духовной культурой. Это колыбель тюркского суфизма, а также крупный финансово-экономический сухопутный форпост Великого шелкового пути.

Во время раскопок на городище Культобе было найдено более 15 000 фрагментов керамики, более 1 000 старинных монет, в том числе с монетного двора города Яссы-Туркестан, золотые, серебряные и медные ювелирные украшения и много других интересных артефактов.

– Городище Культобе, Мартобе и Ордабасы вошли в историю казахского народа как территории, где наши предки проводили судьбоносные собрания, – убеж­ден Бауыржан Байтанаев. – Здесь давались клятвы сохранения единства казахского народа, решались сложные государственные вопросы, звучали призывы к сплоченности. А еще поднимались вопросы внешнеполитического положения казахского народа, защиты от вражеских нашествий, установления добрососедских отношений. Все эти сакральные объекты в истории казахского народа имеют исключительное значение. И решение Президента Касым-Жомарта Токаева провести очередной Национальный курултай в Южном Казахстане только подчеркивает их роль, предостерегая от забвения этих исторических мест.