Земельные участки почти на 3 млрд тенге вернули государству в Шымкенте

В Шымкенте возвращают государству незаконно предоставленные в частную собственность земли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Facebook руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Даурена Ергарина.

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Антикоррупционная служба продолжает внешний анализ коррупционных рисков в сфере застройки.

Чтобы не допустить уплотненной застройки в Шымкенте, в пользу государства возвращают незаконно переданные в частную собственность земельные участки.

«В настоящее время решением суда на баланс государства возвращены переданные предпринимателям без проведения торгов 46 земельных участков общей площадью 77 га, стоимость которых составляет порядка трех млрд тенге.

Решение суда не вступило в законную силу», – сообщил Ергарин.

Напомним, в июне 2023 году в Алматинской области государству вернули 3,5 тысячи га земель, незаконно предоставленных известному бизнесмену из списка Forbes.