Землю, незаконно выданную бизнесмену из списка Forbes, вернули государству

Прокуратура Алматинской области вернула в собственность государства 3,5 тысячи га пастбищных земель, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

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3,5 тысячи га земель в Енбекшиказахском районе были незаконно предоставлены еще в 2017 году известному бизнесмену из списка Forbes. Для этого их даже вывели из состава земель, предназначенных для отгонного (сезонного) животноводства.

Теперь эти земли передадут под общественные пастбища для местных жителей.

В целом, сообщили в надзорном органе, с начала года в области государству возвратили 26,8 тысячи га земель кадастровой стоимостью 714 млн тенге, принадлежавших высокопоставленным людям и крупным бизнесменам.

«Указанные земли годами не использовались по прямому назначению, возделывание кормовых культур не осуществлялось, на балансе этих хозяйств отсутствовали сельскохозяйственные животные. Между тем другие добросовестные фермеры остро нуждались в посевных и пастбищных землях», – отметили в ведомстве.

Напомним, в мае этого года по акту прокурора Петропавловска государству возвращен земельный участок площадью 6,8 га и стоимостью в 172 млн тенге.