Землетрясение в Турции: число погибших возросло до 912

Число жертв землетрясения в Турции достигло 912. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство «Анадолу» .

Фото: aa.com.tr

Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что жертвами разрушительного землетрясения с эпицентром в провинции Кахраманмараш, по последним данным, стали 912 человек, 5 385 получили ранения.

«Землетрясение, произошедшее сегодня в 04:17 по местному времени, стало самым крупным бедствием в истории Турции с момента Эрзинджанского землетрясения 1939 года. К сожалению, цифра в 912 погибших неокончательная», – сказал турецкий лидер.

Он заверил, что Правительство Турции предпринимает посильные шаги по устранению последствий землетрясения.

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что поисково-спасательные работы на завалах построек в зоне землетрясения продолжаются бесперебойно.

Президент Турции также сообщил, что предложения о помощи в адрес Анкары уже поступили от 45 стран мира, а также ЕС и НАТО.

Напомним, 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7 с эпицентром в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами сильного землетрясения и поручил Правительству оказать экстренную помощь Турецкой Республике. В ближайшее время по просьбе Правительства Турции в пострадавшие регионы вылетят казахстанские спасатели и медики.