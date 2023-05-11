Земельный участок стоимостью 172 млн тенге вернули государству в Петропавловске

Общество
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Грубейшие нарушения выявила прокуратура города Петропавловска в работе местных исполнительных органов по земельному законодательству, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа Северо-Казахстанской области.

Фото из открытых источников

По акту прокурора Петропавловска государству возвращен земельный участок площадью 6,8 га стоимостью 172 млн тенге.

Как выяснил надзорный орган, «эту землю предоставили одному из застройщиков постановлением акимата в июне 2021 года на праве временного возмездного землепользования для инвестиционных и инновационных проектов вне конкурса для строительства многоэтажных жилых домов.

Однако Правила определения проекта инвестиционным для предоставления земучастков из госсобственности были введены в действие только с января 2022 года. Таким образом, инвестиционного проекта не было вообще».

В другом случае в бюджет взыскано 119 млн тенге по неисполнению 69 землепользователями города договорных и налоговых обязательств об уплате сумм по договорам купли-продажи земельных участков.

Совет по этике области за проступки, дискредитирующие государственную службу, вынес ответственному должностному лицу предупреждение о неполном служебном соответствии.

 

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