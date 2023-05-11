Земельный участок стоимостью 172 млн тенге вернули государству в Петропавловске

Грубейшие нарушения выявила прокуратура города Петропавловска в работе местных исполнительных органов по земельному законодательству, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа Северо-Казахстанской области.
По акту прокурора Петропавловска государству возвращен земельный участок площадью 6,8 га стоимостью 172 млн тенге.
Как выяснил надзорный орган, «эту землю предоставили одному из застройщиков постановлением акимата в июне 2021 года на праве временного возмездного землепользования для инвестиционных и инновационных проектов вне конкурса для строительства многоэтажных жилых домов.
Однако Правила определения проекта инвестиционным для предоставления земучастков из госсобственности были введены в действие только с января 2022 года. Таким образом, инвестиционного проекта не было вообще».
В другом случае в бюджет взыскано 119 млн тенге по неисполнению 69 землепользователями города договорных и налоговых обязательств об уплате сумм по договорам купли-продажи земельных участков.
Совет по этике области за проступки, дискредитирующие государственную службу, вынес ответственному должностному лицу предупреждение о неполном служебном соответствии.