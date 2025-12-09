Мощное землетрясение у восточного побережья префектуры Аомори на севере Японии вызвало сдвиг земной коры в районе эпицентра примерно на девять сантиметров, говорится в сообщении Геопространственного информационного управления, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

«На электронном геодезическом пункте «Хигаси-дори 2», расположенном близ зоны эпицентра, было зафиксировано смещение около девяти сантиметров в восточном направлении», - отмечается в документе.

В релизе также подчеркивается, что результаты анализа могут быть уточнены по мере дополнительной проверки данных.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в понедельник в районе северной префектуры Аомори, была объявлена угроза цунами вдоль северо-восточного побережья основного острова Хонсю и восточного побережья самого северного японского острова Хоккайдо.

Максимальная высота цунами составила 70 сантиметров. Угроза цунами была снята примерно через шесть часов после землетрясения. Очаг землетрясения залегал на глубине 54 километра у восточного побережья префектуры Аомори. Максимальная сила толчков составила более шести по семибалльной шкале, принятой в Японии.

Согласно последним данным, в результате землетрясения пострадали 35 человек.

На основании данных Главного метеорологического управления Японии, за 14 часов после основного землетрясения произошло 14 новых толчков. Их максимальная магнитуда оставила 6,4, минимальная - 3,6. Глубина очага залегания колеблется от 50 до 10 километров.

Правительство и метеорологическое управление Японии выпускали предупреждения о росте риска гигантского землетрясения в районах самого северного острова Хоккайдо и Санрику на северо-востоке Японии в течение недели.