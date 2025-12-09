В результате пострадали 30 человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в районе префектуры Аомори в понедельник, объявлялась угроза цунами. Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров у восточного побережья префектуры. Максимальная сила толчков составила 6+ по семибалльной шкале.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити на брифинге в своей канцелярии утром во вторник сообщила о 30 пострадавших в результате землетрясения.

«К этому часу у нас есть информация о 30 пострадавших, одном сгоревшем доме», - сказала Такаити.

Она напомнила, что ночью было объявлено предупреждение о возможности еще более сильного землетрясения в районе Хоккайдо на севере и Санрику на северо-востоке Японии.