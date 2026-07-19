Жамиля Бакбергенова стала серебряным призером турнира в Венгрии

Турнир проходит в Будапеште с участием сильнейших борцов мира

Фото: UWW

Казахстанская спортсменка Жамиля Бакбергенова стала серебряным призером международного рейтингового турнира по женской борьбе, который проходит в Будапеште (Венгрия), передает Kazpravda.kz.

В соревнованиях в весовой категории до 72 килограммов спортсменки боролись по круговой системе.

«В первой схватке Жамиля Бакбергенова одержала победу над представительницей Кыргызстана Кайыргуль Шаршебаевой, а затем выиграла у спортсменки из Индии Дикши Малик», — сообщили в НОК.

В заключительной встрече казахстанская спортсменка уступила представительнице Польши Виктории Холуй. По итогам турнира Жамиля Бакбергенова стала обладательницей серебряной медали международных соревнований.