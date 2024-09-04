Жандоса Буркитбаева освободили от должности вице-министра здравоохранения
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Он занимал этот пост с января 2021 года
Сегодня стало известно об освобождении от должности вице-министра здравоохранения Жандоса Буркитбаева, сообщает Kazpravda.kz
В ведомстве подтвердили данную информацию.
«Постановлением правительства РК Жандос Конысович Буркитбаев освобожден от должности вице-министра здравоохранения согласно поданному заявлению», – говорится в сообщении.
Напомним, Буркитбаев был назначен на должность вице-министра здравоохранения РК в 2021 году.