Жандоса Буркитбаева освободили от должности вице-министра здравоохранения

Он занимал этот пост с января 2021 года

Фото: Минздрав РК

Сегодня стало известно об освобождении от должности вице-министра здравоохранения Жандоса Буркитбаева, сообщает Kazpravda.kz

В ведомстве подтвердили данную информацию.

«Постановлением правительства РК Жандос Конысович Буркитбаев освобожден от должности вице-министра здравоохранения согласно поданному заявлению», – говорится в сообщении.

Напомним, Буркитбаев был назначен на должность вице-министра здравоохранения РК в 2021 году.

