DAZN официально объявил о трансляции вечера бокса с главным боем Жанкоша Турарова и Энрике Луиса

На кону будет стоять вакантный пояс IBO Intercontinental.

Фото: championat.com

11 декабря в Алматы состоится крупный вечер бокса. Бои покажет DAZN, о чем стриминговый сервис проинформировал на своем официальном сайте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Ивент возглавит поединок казахстанского боксера первого полусреднего веса Жанкоша Турарова (25-0, 18 КО) против Энрике Луиса (11-5-1, 7 КО) из Венесуэлы.

На кону будет стоять вакантный пояс IBO Intercontinental.

Ранее Тураров записал видеообращение в своем Instagram.

"Впервые в истории DAZN будет транслировать из Казахстана. Приходите 11 декабря на "Алматы Арену" поддержать наших!" - сказал Тураров.

Последний раз он выходил на ринг в декабре прошлого года в Астане, когда за 45 секунд победил египтянина Абдумонема Саида.