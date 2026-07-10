Жара сохранится в Казахстане в ближайшие дни

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С прохождением атмосферных фронтов на большей части РК сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут кратковременные дожди с грозами, в западных регионах возможен град, шквалистый ветер. На востоке, юге, юго-западе и в центре ожидается погода без осадков.