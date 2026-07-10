Жара сохранится в Казахстане в ближайшие дни

Прогноз погоды на 11-13 июля опубликовал "Казгидромет", сообщает Kazpravda.kz
С прохождением атмосферных фронтов на большей части РК сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут кратковременные дожди с грозами, в западных регионах возможен град, шквалистый ветер. На востоке, юге, юго-западе и в центре ожидается погода без осадков.
"Несмотря на ожидаемые дожди, жаркая погода сохранится. В дневные часы температура воздуха на большей части страны составит +33+40°C, а на юге и юго-западе достигнет +38+45 °C, что соответствует критериям сильной и очень сильной жары", - говорят метеорологи.