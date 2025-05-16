В Казахстане резко изменится погода

Погода
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Дана Аменова
корреспондент

Синоптики «Казгидромета» представили прогноз погоды на ближайшие дни

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С прохождением атмосферных фронтов по республике ожидается дождь, гроза, град, порывистый ветер, шквал, лишь 17-18 мая Западно-Казахстанской, 17 мая в Карагандинской, области Абай, Восточно-Казахстанской областях ожидается погода без осадков, сообщает Kazpravda.kz

Сильный дождь, град прогнозируются 17 мая Мангистауской, Кызылординской 17-18 мая Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, СКО, 18 мая в области Ұлытау, Туркестанской области, 18-19 мая Павлодарской, Карагандинской, Алматинской, области Жетісу,19 мая Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай, Жамбылской областях. Пыльная буря на юге, юго-востоке страны. 17-18 мая на западе, севере страны прогнозируется туман.

Температура воздуха:

- на западе страны днем 23-32 тепла;

- на северо-западе ночью понижение от 7-15 до 3-10, днем повышение от 15-22 до 18-28 тепла;

- на севере страны ночью понижение от 15-20 до 5-10 днем от 26-31, на севере региона 16-21 до 10-15 тепла, с 19 мая повышение до 17-25 тепла;

- в центре страны понижение ночью от 15-22 до 5-13 тепла, днем 17 мая сильная жара 32-37, на юге региона очень сильная жара 40 градусов, с 18 мая резкое понижение до 15-20 тепла;

- на востоке страны ночью 15-22 тепла, днем 17-18 мая сильная жара 32-37 градусов, на юге региона очень сильная жара 40 градусов, 19 мая резкое понижение до 13-18 тепла;

- на юге ночью понижение от 18-23 до 10-15 тепла, днем 17 мая сильная жара 35-43 градусов, с 18 мая понижение до 20-28 тепла;

- на юге-востоке днем 17 мая сильная жара 32-37 градусов, на юге региона очень сильная жара 40 градусов, с 18 мая понижение до 20-25 тепла. 

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