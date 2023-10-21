ЖД-станции Нур-Султан, Узень и Уральск переименуют

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Железнодорожные станции Нур-Султан, Узень и Уральск, а также ряд других станций и разъездов готовят к переименованию, сообщает КазТАГ.

Республиканская ономастическая комиссия дала положительное заключение на переименование станций и разъездов:

- станцию Нур-Султан в станцию Астану;

- станцию Нур-Султан – Нурлы жол – в станцию Нурлы жол;

- станцию Джалтыр в станцию Жалтыр;

- станцию Косчеку в станцию Қосшоқы;

- разъезд 13 в разъезд Ақши;

- станцию 26 в станцию Жетітөбе;

- разъезд 1 в разъезд Күйкен;

- разъезд 10 в разъезд Боздақ;

- разъезд 460 в разъезд Сарға;

- станцию Опорная в станцию Боранқұл;

- станцию Сай-Утес в станцию Сайөтес;

- станцию Узень в станцию Жаңаөзен;

- разъезд Толтыр в разъезд Майкөмген;

- станцию Уральск в станцию Орал;

- станцию Құмшағыл в станцию Құмшағал;

- станцию Сүрім в станцию Сұрым.