ЖД-станции Нур-Султан, Узень и Уральск переименуют

Положительное заключение на переименование дала республиканская ономастическая комиссия, передает Kazpravda.kz
Железнодорожные станции Нур-Султан, Узень и Уральск, а также ряд других станций и разъездов готовят к переименованию, сообщает КазТАГ.
Республиканская ономастическая комиссия дала положительное заключение на переименование станций и разъездов:
- станцию Нур-Султан в станцию Астану;
- станцию Нур-Султан – Нурлы жол – в станцию Нурлы жол;
- станцию Джалтыр в станцию Жалтыр;
- станцию Косчеку в станцию Қосшоқы;
- разъезд 13 в разъезд Ақши;
- станцию 26 в станцию Жетітөбе;
- разъезд 1 в разъезд Күйкен;
- разъезд 10 в разъезд Боздақ;
- разъезд 460 в разъезд Сарға;
- станцию Опорная в станцию Боранқұл;
- станцию Сай-Утес в станцию Сайөтес;
- станцию Узень в станцию Жаңаөзен;
- разъезд Толтыр в разъезд Майкөмген;
- станцию Уральск в станцию Орал;
- станцию Құмшағыл в станцию Құмшағал;
- станцию Сүрім в станцию Сұрым.