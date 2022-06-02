Железное вдохновение

Когда у Дон Кихота пал конь Росинант, он пересел на… лося.

Такое продолжение знаменитой истории нарисовал с помощью сварочного аппарата художник по железу Тимур Кенжибаев.

Рыцарь на лосе – одна из его самых удачных композиций, выставленных в арт-центре Qyzyljar в Петропавловске. Здесь, в музейном дворике, так приятно знакомиться с оригинальными творениями «железного мастера».

Зрители подолгу разглядывают маму-робота с кубиком Рубика, жуткого Кинг-Конга, забавную Камиллу с волосиками-пружинками.

Посетители еще больше изумились бы, узнав, что автор этих милых созданий в недавнем прошлом работал банковским клерком, но однажды взял в руки горелку сварочного аппарата и с тех пор не может остановиться. Обычно он варит мангалы, коптильни, лестницы, перила, ограждения. Но иногда воображение Тимура озаряют сказочные образы. И он торопится в мастерскую, чтобы скорее явить на свет фантазии, которые так нравятся детям.

Детей у Тимура Кенжибаева пятеро, и он творит именно для них. А они для него одновременно и благодарные зрители, и соавторы, поскольку вынуждают папу жить в мире сказок.

Это еще и безотходное производство. Большинство шедевров, как у истинного поэта, получается из металлолома. Помните, у Ахматовой есть строки: «Когда б вы знали, из какого сора⁄Растут стихи, не ведая стыда...» Тимур Кенжибаев дарит новую жизнь выброшенным на свалку железякам.