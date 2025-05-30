Опера, которую впоследствии назовут жемчужиной казахской музыкальной культуры, появилась на свет на удивление скромно и незаметно: в первых числах ноября ­1934-го на последней странице «Казахстанской правды» мелким шрифтом было помещено объявление: «7 ноября спектакль в Музтеат­ре, пьеса «Кыз Жибек», Клуб строителей, начало в 9 часов вечера».

А за год до этого, в 1933 году, в Алма-Ату приехал никому тогда не известный выпускник Московской и Ленинградской консерваторий Евгений Брусиловский, во многом благодаря которому в Казахстане была сформирована национальная композиторская школа.

Его заслуги были по достоинству оценены государством – Евгений Григорьевич был народным артистом Казахской ССР, лауреатом Сталинской, а также Государственной премии Казахстана, кавалером орденов Ленина, Трудового Красного Знамени и «Знак Почета».

В содружестве с Муканом Тулебаевым и Латифом Хамиди Евгений Брусиловский был автором музыки Государственного гимна ­Казахстана 1945–1992 и 1992–2006 годов.

Но все это пришло к нему значительно позднее, а поначалу он, начинающий музыкант, погрузился в мелодичные казахские напевы, начав основательно изучать песенный фольклор. И не только изучать, но и создавать на его основе свои произведения. Композитора заметили, и нарком просвещения республики Темирбек Жургенов назначил Брусиловского художественным руководителем только что организованного Казахского государственного музыкального театра.

Вскоре ему было предложено создать оперу по мотивам любимой в степи легенды о прекрасной девушке Кыз Жибек, первыми режиссерами которой стали Канабек Байсеитов и Жумат Шанин, либретто было поручено написать Габиту Мусрепову.

Над новой музыкальной драмой в 1934 году работали выдающиеся мастера казахского искусства – Куляш Байсеитова (Жибек), Курманбек Жандарбеков (Бекежан), Канабек Байсеитов (Толеген) и другие.

Впоследствии Евгений Брусиловский переработал музыкальную драму в оперу, введя необходимые для этого элементы: ариозные формы, ансамбли, хор, симфонические эпизоды. В результате музыка оперы предстала как своего рода раритетный этнографи­ческий сборник образцов различных песенных традиций казахской степи.

В «Кыз Жибек» искусно синтезированы и собраны лучшие образцы народного песенного и инструментального творчества – около полусотни авторских кюев и песен, среди которых наследие Кенена, Жаяу Мусы, Мухита, Мади и многих других. А той, что скрепила эту музыкальную мозаику в единое целое, рефреном пройдя через все действие, стала ария Жибек, в основу которой композитор положил песню акына Ыбрая «Гакку».

Поэтому в наши дни создателям новой редакции оперы необходимо было сохранить традиции и дух той первой постановки, но сделать это надо было на современной основе с помощью компьютерных технологий, сценографии, оригинальных режиссерских решений, поэтому в качестве постановщика был приглашен российский режиссер с большим сценическим опытом – Михаил Панджавидзе.

Как сказала исполнительница партии Жибек, солистка театра Венера Алпысбаева, имена первых исполнителей главных партий оперы – Куляш Байсеитовой, Канабека Байсеитова и Курманбека Жандарбекова, а также композитора Евгения Брусиловского на века останутся в истории оперного искусства Казахстана.

– Знаменитый эпос «Кыз Жибек» – это наша история, это наши корни, которые будут прорастать из прошлого в будущее. И хотя события этого романтического эпоса о казахских Ромео и Джульетте относят нас на много веков назад, в начало XVI века, он и сегодня звучит как гимн всепобеждающей силе любви. Ведь вечные ценности – любовь и верность – неподвластны времени, – ­утверждает Венера Алпысбаева.