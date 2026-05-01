Жемчужины южной сцены: чем покорили столичную публику артисты из Шымкента

Программа визита одного из старейших творческих коллективов Казахстана была рассчитана на три дня и включала в себя разножанровые спектакли: от детских сказок до классической драмы и современных комедий.

Выступления открылись показами для детской аудитории. Спектакль «Винни-Пух и все-все-все», поставленный по произведению Алана Милна, привлек большое количество юных зрителей и их родителей. Вторым детским спектаклем, представленным в рамках программы, стала сказка «Жила-была Сыроежка», которая также получила положительные отзывы аудитории.

Вечерний блок первого дня был отведен под классическую драматургию. Зрителям представили спектакль «Маскарад» по пьесе Михаила Лермонтова. Постановка была сосредоточена на глубоком психологическом анализе персонажей и сопровождалась продуманным сценографическим решением. Тщательная работа режиссерской группы и актерского состава позволила передать сложность лермонтовского текста, что было отмечено столичной публикой.

Комедийный жанр в гастрольной афише был представлен двумя работами. На второй день состоялась постановка пьесы Авксентия Цагарели «Ханума». Спектакль, традиционно отличающийся яркими образами и характерным юмором, был тепло встречен публикой. Завершились гастроли комедией положений Кена Людвига «Примадонны». Динамичный сюжет и высокий темп исполнения обеспечили постановке живой отклик зрительного зала и продолжительные аплодисменты.

Цельность представленных постановок свидетельствует о серьезной подготовительной работе и профессиональном подходе руководства театра к формированию гастрольного графика.

«Мы не первый раз приезжаем в Астану, но каждый такой выезд для нас — как экзамен. Здесь зритель требовательный, многое видел, и именно поэтому для нас это высокая планка и сильная мотивация, особенно для молодых актеров. Мы стараемся вывозить на гастроли всю труппу, чтобы артисты чувствовали другого зрителя и не расслаблялись в привычной среде. Очень важно проверять себя не только дома, где тебя любят, но и на фестивалях, на гастролях. В этот раз мы подготовили разножанровый репертуар – от классического «Маскарада» до легких комедий, чтобы и порадовать, и удивить публику. Мы везем только лучшие спектакли, потому что хотим, чтобы зритель возвращался к нам снова и снова. Для нас это не просто очередная поездка, а возможность заявить о себе и вдохновить актеров расти дальше. И, конечно, мы надеемся, что после таких встреч зрители обязательно вернутся на наши спектакли», – говорит директор и художественный руководитель театра, заслуженный деятель Казахстана Игорь Вербицкий.

Помимо самих спектаклей, интерес общественности был обращен к истории Шымкентского театра. Основанный в 1929 году, творческий коллектив обладает богатыми традициями. За десятилетия работы театр сформировал собственную школу, воспитав ряд актеров и режиссеров, внесших вклад в развитие театрального искусства страны.

Нынешний визит в Астану показал, что коллектив сохраняет преемственность поколений, интегрируя классические традиции в современный контекст.

«При нашем театре работает театральная студия «Балаганчик», и для нас это не просто учебная площадка, а настоящий источник будущей труппы. Мы обучаем ребят в течение двух лет, а затем самых талантливых приглашаем в театр – обычно это 2–3 человека с каждого набора. Но на этом путь не заканчивается: мы приглашаем режиссеров из ГИТИСа, обязательно отправляем начинающих перспективных ребят получать профессиональное образование – в Москву, Санкт-Петербург, Ярославль, Екатеринбург. Кто-то возвращается к нам уже дипломированным артистом, кто-то остается работать в других городах, и это тоже хороший результат. Благодаря студии у нас идет постоянное обновление коллектива, сегодня значительная часть нашей труппы – ее выпускники. Это живая система, которая позволяет театру развиваться, омолаживаться и сохранять свою энергию. Мы сознательно вкладываемся в молодежь, потому что понимаем: за ними будущее театра», – подытожил он.

Актриса Олеся Жукова считает, что южный город всегда выделяется особым колоритом, который неизбежно накладывает отпечаток на местных артистов.

«Гастроли для нашего театра – всегда необыкновенная встреча с новым зрителем, напоминающая волнительное первое свидание. Мы очень любим Астану и в этот раз привезли свои самые дорогие сердцу постановки, надеясь на искренний и теплый прием. Особое место в моей жизни занимает роль Ханумы, которую я играю уже около двадцати лет. Этот спектакль имеет для меня глубокое личное значение, ведь он был самым любимым у моего дедушки. Ради роли пришлось даже побывала в Грузии, чтобы своими глазами увидеть Авлабари — исторический район Тбилиси на левом берегу Куры. За эти годы Ханума менялась вместе со мной: эмоции 28-летней девушки и 45-летней женщины раскрывают совершенно разные грани образа. Возможно, что сила искусства в том, что каждое выступление неповторимо, и то, что зритель увидит сегодня, уже никогда не повторится завтра», – пояснила собеседница.

Итоги гастрольного тура в очередной раз подтверждают, что тесное межрегиональное сотрудничество не только раскрывает творческий потенциал коллектива, но и становится прочным фундаментом для новых культурных коллабораций.