Больше чем игра: как борьба за наследство привела астанчан на большую сцену

Проект «Премьера вместе с нами» продолжает стирать границы между зрительным залом и театральными подмостками, превращая жителей столицы в полноправных участников спектакля в жанре трагикомедии с элементами фарса

Постановка «Наследники» снова объединила актеров Государственного академического русского театра драмы имени М. Горького и горожан, решившихся выйти из зоны комфорта и попробовать себя в новой роли.

По сложившейся традиции в центре сюжета – три семьи, претендующие на наследство в загородном доме. По условиям завещания, роскошное имущество достанется лишь самой дружной семье. Это провоцирует цепь абсурдных и комичных ситуаций, в которых герои проходят проверку на прочность.

Под влиянием эксцентричной городской сумасшедшей они постепенно приходят к осознанию, что настоящее наследие – не материальные блага, а любовь, поддержка и взаимопонимание родных и близких людей.

В этот раз под руководством опытных артистов Светланы Фортуны и Дмитрия Маштакова и по совместительству продюсеров и режиссеров проекта свои таланты раскрыли предприниматели Иван Пешков, Алена Приходько, Ардак Карикболова, Екатерина Пучкова, маркетологи Анастасия Баженова, Дарья Коваленко, аналитик Арьяш Каримова и юрист Жанат Неткалиева, психолог Сагира Кенжебекова и юрист Динара Мизамбаева.

Творческая команда провела детальную работу над ошибками и усовершенствовала технические решения, сделав перфоманс еще более цельным.

Для кого-то участие стало исполнением давней мечты, для других – личным вызовом и способом лучше понять себя и окружающий мир. На протяжении репетиций непрофессиональные артисты проживают все этапы актерской работы, чтобы в финале представить зрителю глубокую историю о подлинных семейных ценностях.

Магия театра

Актриса Светлана Фортуна отмечает, что каждый новый состав делает постановку уникальной. Несмотря на неизменную структуру и текст, внутренняя энергия спектакля всегда разная. Каждый участник привносит на сцену собственный темперамент, жизненный опыт и характер, благодаря чему спектакль «дышит» по-новому.

«В одном составе больше тонкости, в другом – смелости и юмора. Но именно это превращает постановку в живой организм, который постоянно развивается и наполняется новыми смыслами. Работа с непрофессиональными актерами, по ее словам, требует особого подхода. Важно не просто выстроить мизансцену, а почувствовать человека – его страхи, зажимы и сильные стороны. Именно через этот процесс внутреннего раскрытия рождается настоящая сценическая правда», – считает собеседница.

Также она добавила, что в проекте особое внимание уделяется не внешним данным, а внутренней мотивации участников.

«Премьера вместе с нами» – не развлечение, а полноценный творческий процесс, требующий дисциплины и полной вовлеченности. Каждому приходится пройти через сомнения, страх и серьезную работу над собой. Репетиции становятся пространством трансформации. Постепенно участники раскрываются, учатся чувствовать партнера и органично существовать на сцене. Так разрозненная группа превращается в единый ансамбль, основанный на доверии и поддержке. Выход на большую сцену становится кульминацией проекта. Именно в этот момент приходит осознание: мечта стала реальностью. Однако главным испытанием остается встреча со зрителем – опыт, который невозможно полностью отрепетировать», – пояснила Светлана Фортуна.

Несмотря на волнение, именно непрофессиональные актеры, по мнению Светланы Фортуны, обладают искренней энергией. Их игра лишена штампов и условностей, благодаря чему она особенно близка и понятна публике. Важную роль играет и личный опыт участников: представители бизнеса, маркетинга или сферы услуг делают своих персонажей более живыми и объемными.

Кому достанется дом?

Предприниматель Иван Пешков присоединился к проекту благодаря знакомству с актером Дмитрием Маштаковым. Самым значимым моментом для него стало то, что в зрительном зале присутствовал его сын.

«Мы репетировали около двух месяцев, и в итоге всё сложилось: волнение ушло, собрались и сделали то, что должны были. Мой герой – гуляка, который в ходе истории осознаёт истинную ценность дома. Ему приходится расставить все точки над «и», решиться на откровенный диалог с женой и понять, что важно вернуться к семье, чтобы начать жить по-другому. В финале, когда всё сложное осталось позади, даже возникло желание продлить эти мгновения. А снег на сцене стал для меня символом чистоты и трогательного нового начала», – считает он.

Для предпринимательницы Екатерины Пучковой проект стал исполнением давней детской мечты, а решение принять в нем участие возникло после посещения первой премьеры.

«Здесь случилась настоящая маленькая жизнь: с репетициями по 3–4 часа, с преодолением страха, с ощущением команды и поддержки. Это не просто «поиграли», а полноценный профессиональный процесс, где нас учили работать с партнерами и реквизитом. Самое сложное – выйти на сцену, сделать этот первый шаг, потому что дальше страх исчезает, и остается только ответственность перед зрителем. На сцене почувствовала невероятную отдачу зала – поддержку, которая буквально держала и помогала идти дальше. Моя роль требовала вживания в образ пожилого человека, и это был отдельный глубокий процесс наблюдения, пластики и внутреннего перевоплощения. В итоге я поняла, что главная идея спектакля – важность честного диалога между близкими людьми. Если люди научатся говорить и слышать друг друга, в мире станет гораздо больше понимания и счастья», – сказала она.

Самая молодая участница проекта Дарья Коваленко призналась, что этот опыт стал для неё долгожданной возможностью выйти на сцену и помог ей по-новому раскрыть себя.

«На самом деле, всегда мечтала почувствовать причастность к театру, потому что очень любила ходить на спектакли, но никогда не пробовала себя в актерском. По жизни чаще нахожусь по другую сторону – занимаюсь организацией, работаю в студии танцев, делаю постановки и концерты. Творчество мне близко, но всегда была за кулисами. Так решила попробовать себя на сцене – и мне понравилось. При выходе на сцену совсем не волновалась: волнение было на прогоне, а потом как будто всё отпустило, просто получала удовольствие. Я очень благодарна наставникам за возможность почувствовать себя. актрисой, так как в нашей команде собрались действительно замечательные люди», – заключила маркетолог.

На практике ценители искусства убедились, как актерское мастерство улучшает навыки коммуникации. Умение управлять голосом, мимикой и эмоциями позволяет быть убедительным перед любой аудиторией. Поддержать ребят из нового потока пришли родственники, друзья и участники первого сезона.