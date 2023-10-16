Жених с невестой странным образом пригласили гостей на свадьбу

Lifestyle
127

Похоже, что эти молодожёны прекрасно научились делить друзей на близких и не слишком близких, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 120.su

Фото: vprazdniki.com

Дело в том, что жених с невестой перед свадьбой разослали знакомым приглашения, причём послания эти сильно отличались.

Близкие друзья просто приглашались на свадьбу, а вот всем остальным предлагалось прийти и поздравить молодожёнов, а дальше взять на себя обязанности обслуживающего персонала на банкете. «Щедрые» молодожёны даже готовы были обеспечить своих «дружественных» официантов униформой (но не зарплатой).

Узнав о странных запросах, пользователям соцсетей оставалось только развести руками. Удивляет не только наглость жениха с невестой, но и тот факт, что некоторые их приятели и приятельницы действительно приняли подобное приглашение и обслужили свадебный банкет. Похоже, некоторым людям нужно научиться ценить себя, раз уж окружающие их ценить отказываются.

#свадьба #приглашение

Популярное

Все
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Жарайсың, Жәнібек!
В Алматы прошла официальная церемония проводов Национальной паралимпийской сборной Казахстана на 4-е Азиатские параигры
Необходимо обыграть Финляндию
Не нефтью единой
Экзоты под пленкой
Как селу прокормить страну
Дети грантов
Продвигая диалог и взаимопонимание
Ценовые резоны зернового сезона
Не изменял своим принципам
Где труд, там и успех
Куклы – это серьезно
От грантов до субсидий
Особенные старты сильных людей
Энергетические нюансы Жетысу
Импульс производству дала пандемия
Телефон доверия по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей появился в Казахстане
Город для комфортной жизни
Столица духовная и туристическая
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Когда смогут улететь казахстанцы из Израиля
О захвате земель, турвзносе и вывесках
"Это ад": всплыли жуткие факты о подозреваемом в изнасиловании 3-летних сестер
Сыну Даулета Турлыханова вынесли приговор в Алматы
До свидания, Ханчжоу! Впереди – Нагоя
Соцсети – хорошо, а газета – лучше!
Тело девушки выкопали за жилым домом в Астане
Израиль объявил о переходе страны в "состояние войны"
МИД Казахстана сделал заявление по ситуации в Израиле
Саудовская Аравия подала заявку на проведение ЧМ по футболу
Назначен новый директор телеканала "Хабар 24"
Съезд лидеров мировых религий: от диалога к решениям
Где лечить, куда госпитализировать?
Три казахстанских фильма, снятых режиссерами-дебютантами, номинированы на «азиатский Оскар»
Волевая победа
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Аида Балаева: Многие вопросы требуют законодательного регулирования
Приказ выше кодекса?
Большой потенциал малого бизнеса
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане

Читайте также

Майкл Кейн заявил о завершении карьеры
В Иране заверили, что не будут наказывать Роналду 99 ударам…
Задержанный мужчина узнал порномодель в сотруднице полиции
Экспедиция «Марсианские пейзажи» завершилась в Мангистауско…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]