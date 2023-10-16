Жених с невестой странным образом пригласили гостей на свадьбу

Похоже, что эти молодожёны прекрасно научились делить друзей на близких и не слишком близких, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 120.su

Фото: vprazdniki.com

Дело в том, что жених с невестой перед свадьбой разослали знакомым приглашения, причём послания эти сильно отличались.

Близкие друзья просто приглашались на свадьбу, а вот всем остальным предлагалось прийти и поздравить молодожёнов, а дальше взять на себя обязанности обслуживающего персонала на банкете. «Щедрые» молодожёны даже готовы были обеспечить своих «дружественных» официантов униформой (но не зарплатой).

Узнав о странных запросах, пользователям соцсетей оставалось только развести руками. Удивляет не только наглость жениха с невестой, но и тот факт, что некоторые их приятели и приятельницы действительно приняли подобное приглашение и обслужили свадебный банкет. Похоже, некоторым людям нужно научиться ценить себя, раз уж окружающие их ценить отказываются.