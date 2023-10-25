Женщина сделала ДНК-тест и случайно разрушила отношения дочери

Lifestyle
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Жительница Китая случайно разрушила отношения приемной дочери, когда уговорила ее бойфренда сделать ДНК-тест. Об этом  сообшает lenta.ru со ссылкой на издание The Thaiger

Фото: abc30.com

45-летняя женщина по имени Чэнь из города Нанкин (провинция Цзянсу), в одиночку воспитывала приемную дочь Мин. Ее мужа давно не было в живых, а их сын пропал много лет назад, и она уже не рассчитывала его увидеть.

Жизнь женщины изменилась, когда приемная дочь познакомила ее со своим бойфрендом. Она сразу обратила внимание, что тот поразительно похож на ее мужа. У нее зародилась надежда, что нашелся ее пропавший сын. Чтобы развеять сомнения, она решила сделать ДНК-тест.

Результаты анализа подтвердили догадку Чэнь: бойфренд Мин действительно оказался ее пропавшим сыном. Неожиданная новость повергла семью в шок. Чэнь была рада, что ее сын жив, а Мин не знала, что выросла в приемной семье, и в ужасе думала, что встречалась с родным братом.

Чэнь пришлось рассказать Мин, что между ними нет кровного родства. Несмотря на это, та все же решила расстаться с бойфрендом.

#Китай #ДНК #тест

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