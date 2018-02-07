​Женщины отозвались первыми

Проведение этого мероприятия стало возможным благодаря средствам, собранным на десятой благотворительной рождественской ярмарке, состоявшейся 3 декабря минувшего года. Ее организатором традиционно выступил Клуб супруг послов в Казахстане. Активное участие в этом событии приняли также ОО «Деловые женщины Казах­стана» и узбекский, уйгурский, азербайджанский этнокультурные центры, выставившие на продажу различные блюда своей национальной кухни. Все собранные средства были переданы в копилку благотворительной ярмарки.

Председатель Корпоративного фонда UMC Алмас Курманов выразил благодарность членам Клуба супруг послов в Казахстане за помощь детям-пациентам, представителям общественного объединения «Деловые женщины Казахстана», Ассамблеи народа Казахстана и вручил им благодарственные письма.

– Мы знаем, что вы, объединив усилия, активно участвуете во многих социальных проектах и благотворительных мероприятиях. Ваша активная жизненная позиция и успешная деятельность заслуживают самую высокую оценку. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и уверен в общем успехе наших усилий для улучшения качества жизни наших пациентов, – сказал он.

Как сообщила пресс-служба КФ UMC, в мероприятии приняли участие депутат Сената Парламента РК Едил Мамытбеков, представители акимата Астаны, Ассамблеи народа Казахстана. Для гостей были организованы ознакомительная экскурсия по Национальному центру детской реабилитации UMC, выступление гостей из числа приглашенных, в том числе супруг послов в Казах­стане, а также концерт и выставка творческих работ, подготовленные детьми, которые проходят реабилитацию в центре.