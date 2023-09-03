Женская сборная Казахстана выиграла бронзу в ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Турции

Спорт
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Аманжолова Айман
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Женская национальная сборная команда Казахстана - бронзовые призеры по   подъему по штурмовой лестнице на этажи учебной башни, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Фото МЧС РК

Вчера в Стамбуле состоялся первый день соревнований XVIII Чемпионата мира среди мужчин и IX Чемпионата мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту в виде подъема по штурмовой лестнице.

Команду Казахстана представляют 20 спортсменов в составе двух сборных - мужской и женской.

Всего в соревнованиях принимают участие представители 14 стран.

Среди 9 женских сборных команд по данному виду женская национальная сборная команда Республики Казахстан заняла призовое III место. Лучший результат показала Тұрсын Айдана с результатом 7,2 секунд и обновила национальный рекорд Казахстана по данному виду (прежний рекорд 7,28 секунд).

#Турция #чемпионат #пожарные

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