Женская сборная Казахстана выиграла бронзу в ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Турции

Женская национальная сборная команда Казахстана - бронзовые призеры по подъему по штурмовой лестнице на этажи учебной башни, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Фото МЧС РК

Вчера в Стамбуле состоялся первый день соревнований XVIII Чемпионата мира среди мужчин и IX Чемпионата мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту в виде подъема по штурмовой лестнице.

Команду Казахстана представляют 20 спортсменов в составе двух сборных - мужской и женской.

Всего в соревнованиях принимают участие представители 14 стран.

Среди 9 женских сборных команд по данному виду женская национальная сборная команда Республики Казахстан заняла призовое III место. Лучший результат показала Тұрсын Айдана с результатом 7,2 секунд и обновила национальный рекорд Казахстана по данному виду (прежний рекорд 7,28 секунд).